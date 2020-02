Football Talk. Juve legt de druk opnieuw bij Inter na zege tegen Fiorentina - Januzaj verliest met Sociedad Redactie

02 februari 2020

Juventus heeft zondag de voetbalnamiddag in de Serie A geopend met een 3-0 zege tegen Fiorentina. Twee strafschopdoelpunten van Ronaldo en een goal van Matthijs de Ligt volstonden voor de Oude Dame. Juve loopt zo voorlopig opnieuw zes punten uit op eerste achtervolger Inter, dat later zondag (om 20u45) nog naar Udinese trekt. Lukaku en co verloren de voorbije weken terrein in de Italiaanse titelstrijd met drie draws op rij.

Juventus liep voor rust lange tijd tegen een Florentijnse muur aan tot Pjanic in het slot van de eerste helft zijn schot in de zestien tegen de hand van Fiorentina-verdediger Pezzella zag gaan. Ref Pasqua wees - na overleg met VAR - naar de stip en Ronaldo faalde niet, 1-0.

Tien minuten voor tijd kreeg de thuisploeg nog een tweede elfmeter toen Betancur lichtjes tegen het gras werd gewerkt door Ceccherini. Opnieuw zette Ronaldo zich achter de bal en opnieuw ging hij tegen de netten, 2-0.

Het slotwoord was voor recordaankoop Matthijs de Ligt. De Nederlandse verdediger knikte in blessuretijd een hoekschop van Dybala in doel, goed voor zijn tweede goal van het seizoen.

Januzaj, voor het eerst in bijna 3 maanden in de basis, verliest met Sociedad bij Leganes

Adnan Januzaj heeft na een maand vol transferbeslommeringen nog eens een volledige wedstrijd gespeeld bij Real Sociedad. De Basken verloren op het nippertje bij staartploeg Leganes met 2-1.

Oscar Rodriguez bezorgde de ploeg uit de buurt van Madrid de volle buit met een prachtige vrijschop vier minuten in blessuretijd. Voor Januzaj was het zijn eerste basisplaats in de competitie sinds 8 november. Leganes rukt door de zege op naar de achttiende stek, nog steeds een degradatieplaats, in La Liga. Sociedad vecht als zevende volop mee voor de Euroepse plaatsen.

In Nederland kwamen seizoensrevelaties Mike Tresor Ndayishimiye (Willem II) en Cyriel Dessers (Heracles) tegen elkaar uit. De thuisploeg trok in Tilburg uiteindelijk aan het langste eind na een treffer van verdediger Holmen (26.).

Dessers, voor Nieuwjaar goed voor twaalf goals, kon in 2020 nog niet scoren. Hij speelde wel de hele wedstrijd, Ndayishimiye werd in de toegevoegde tijd gewisseld. Elton Kabangu (Willem II), Lucas Schoofs en Dario Van den Buijs (beiden Heracles) bleven de hele wedstrijd op de bank. In de stand blijft Willem II knap vierde, met evenveel punten als nummer drie Feyenoord. Heracles is tiende.