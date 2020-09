Football Talk. Juklerød twijfelachtig voor duel tegen Kortrijk - Europese Supercup morgen zonder fans? Redactie

23 september 2020



Juklerød twijfelachtig voor vrijdag

Kantje boord. Mogelijk een tegenvaller voor Royal Antwerp FC, vrijdag tegen Kortrijk: Simen Juklerød moest vanmorgen de training vroeger staken en is twijfelachtig voor de wedstrijd. Of de Noor - tegen STVV nog goed voor twee goals en een assist - alsnog klaar geraakt, is op dit moment nog niet duidelijk.

Er vrijdag sowieso niet bij, is Lamkel Zé. De Kameroener vertoeft weer (even?) in de B-kern. Mogelijke opties vrijdag mits Juklerød niet fit raakt zijn De Pauw en Benson op de flanken, of De Laet uit het centrum trekken en op links posteren. In dat laatste geval heeft Leko een knoop minder te ontwarren, want dan kunnen zowel Pius als de uit schorsing terugkerende Batubinsika centraal achterin postvatten.

Boyata nieuwe kapitein Hertha

Dedryck Boyata maakt promotie bij Hertha Berlijn. De 29-jarige verdediger, die vorige zomer van Celtic Glasgow naar Berlijn verkaste, wordt de nieuwe aanvoerder, zo maakte de Bundesligaclub gisteren bekend. Na een aarzelende start door een beenblessure was de 17-voudige Rode Duivel vorig seizoen uitgegroeid tot een absolute sterkhouder en leider in de defensie van het team van coach Bruno Labbadia.

Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen had Boyata te kampen met een blessure aan de achillespees. Daardoor miste hij trouwens ook de wedstrijden van België in de Nations League, in Denemarken (0-2) en tegen IJsland (5-1). Boyata raakte maar net op tijd fit voor de openingswedstrijd van zijn team in de Bundesliga afgelopen weekend op Werder Bremen (1-4). Daar was Niklas Stark nog aanvoerder, maar de band komt voortaan dus om de arm van Boyata. Komende vrijdag is Eintracht Frankfurt de eerstvolgende tegenstander in het Berlijnse Olympiastadion. (LUVM)

Kums wellicht out, Depoitre fit

Wim De Decker heeft personeelsproblemen voor vanavond: “Er zijn wat twijfelgevallen, daarom hebben we met de medische staf beslist dat we tot woensdag (vandaag, red.) gaan wachten. Die 24 uur kan veel verschil maken als ik de evolutie bij sommige jongens nu al zie. Voor de kuitblessure van Sven Kums kan de wedstrijd misschien net te vroeg komen, maar woensdag weten we daarover meer. Hetzelfde geldt voor Chakvetadze. Met Depoitre gaat het wel beter.”

Voor de goeie orde: Chakvetadze - met knieverband - en Depoitre (voet) stonden gisterochtend wél op het trainingsveld, Kums niet. Depoitre lijkt klaar voor vanavond, voor Kums lijkt het nog te vroeg. Chakvetadze zit niet in de selectie. De Decker kan wel weer rekenen op Vadis Odjidja. (RN)

Supercup toch zonder supporters? Burgemeester van Boedapest wil geen fans toelaten

Donderdagavond staat in de Hongaarse hoofdstad Boedapest de Europese Supercup tussen Champions League-winnaar Bayern München en Europa League-winnaar Sevilla op het programma. In de Puskas Arena zal zo’n dertig procent van de 67.000 zitjes bezet zijn door toeschouwers en dat ondanks de sterk stijgende coronacijfers in Hongarije. De burgemeester van Boedapest, Gergely Karacsony, sprak zich woensdag alvast negatief uit. Hij zou geen supporters toelaten.

“Maar die bevoegdheid heb ik jammer genoeg niet”, aldus de groen-liberale politicus, die in de nationale politiek oppositie voert tegen de rechts-nationale regering van minister-president Viktor Orban, in dagblad Nepzava. “De bevoegdheid ligt bij de nationale regering.”

Bayern München en Sevilla kregen van de UEFA elk 3.000 tickets. Het initiatief van de UEFA om de Supercup met fans toe te laten werd intussen her en der bekritiseerd. In Duitsland is de kritiek het grootst. Boedapest geldt in Duitsland als risicogebied. Markus Söder, de minister-president van de Duitse deelstaat Beieren, adviseerde fans al heel goed na te denken alvorens af te reizen.

Aangezien ook in Zuid-Duitsland het virus oplaait, mochten er bij de thuiswedstrijd van Bayern afgelopen vrijdag tegen Schalke geen supporters aanwezig zijn. Aanvankelijk was dit wel de bedoeling. Beieren kreeg vanuit de landelijke politiek bijval voor dit besluit.