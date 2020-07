Football Talk. Jordan Lukaku zat tegen Juventus om disciplinaire redenen in tribune Redactie

21 juli 2020

Jordan Lukaku moest de topper tussen Juventus en Lazio maandagavond vanuit de tribunes volgen. Volgens de coach van de Romeinen, Simone Inzaghi, ging het om een disciplinaire sanctie omdat de linkerflankverdediger te laat was komen opdagen op een meeting. Dat zei hij na het 2-1-verlies in Turijn, waardoor de titel voor Lazio nu wel heel ver weg is.

“Het is niets schokkend”, wordt Inzaghi geciteerd door Corriere dello Sport. “Er zijn uurroosters, het is een collectieve sport. Jordan heeft vorige week en deze week een fout gemaakt. Ik wilde een signaal geven. Regels moeten gerespecteerd worden, hij was te laat voor de technische meeting.”

Sinds de hervatting na de coronabreak kwam de 25-jarige Lukaku in elke wedstrijd van Lazio in actie, zes keer als invaller en een keer als titularis.

Kampioen Leeds is verdediger Berardi negen maanden kwijt

Leeds United zal komend seizoen bij de terugkeer in de Premier League lange tijd niet op centrale verdediger Gaetano Berardi kunnen rekenen. De kampioen uit de Championship bevestigde op zijn website dat de 31-jarige Zwitser zondag in het competitieduel tegen Derby County (1-3 winst) een kruisbandblessure heeft opgelopen.

Berardi moest na 33 minuten worden gewisseld. Onderzoek wees uit dat hij een scheur in de kruisbanden van zijn knie heeft en negen maanden buiten strijd is. Hij komt niet in actie voor april.

Het is nu afwachten of Leeds het aflopende contract van de Zwitser, dit seizoen goed voor 25 wedstrijden, zal verlengen.

