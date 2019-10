Football Talk. Jonge Duivels zeker van eliteronde EK U17 - KBVB draagt zeven refs voor bij FIFA Redactie

12 oktober 2019

14u31 1

Jonge Duivels zeker van eliteronde na zege tegen Noord-Macedonië

De Belgische voetbalploeg voor spelers onder 17 jaar heeft in het Poolse Inowroclaw met 3-1 gewonnen van Noord-Macedonië in de kwalificaties voor het Europees kampioenschap van 2020 in Estland. Daardoor zijn ze zeker van een ticket voor de eliteronde.

De jonge Duivels openden de score in de 26ste minuut via Luca Oyen. Vroeg in de tweede helft troffen ook Samuel Mbangula Tshifunda (53.) en Kazeem Olaigbe (55.) raak. Voor Noord-Macedonië lukte Saitoski (73.) de eerredder.

Op de eerste speeldag won België woensdag met 12-0 van Liechtenstein. Komende dinsdag nemen de Belgen het nog op tegen gastland Polen, dat het eerder met 2-3 haalde van Noord-Macedonië en later op de dag tegen Liechtenstein speelt.

De top twee van de 13 kwalificatiegroepen en de vier beste derdes stoten door naar de eliteronde, die in maart 2020 plaatsvindt. Het EK zelf gaat tussen 21 mei en 6 juni door in Estland met 16 landenteams.

Voetbalbond draagt zeven refs voor bij FIFA

De Belgische voetbalbond (KBVB) heeft de namen van de zeven Belgische scheidsrechters bekendgemaakt die bij de Wereldvoetbalbond (FIFA) voorgedragen worden als international. Als hun benoeming wordt goedgekeurd, mogen ze begin 2020 hun FIFA-badge in ontvangst nemen. Het gaat om dezelfde semi-professionele refs die nu al UEFA- en FIFA-matchen mogen fluiten. Alexandre Boucaut, Nicolas Laforge, Erik Lambrechts, Jonathan Lardot en Lawrence Visser kregen begin 2019 het gezelschap van Nathan Verboomen en Bram Van Driessche, die dit seizoen voor het eerst internationale duels in goede banen mochten leiden.

Bij de assistenten is er één wijziging. Jimmy Cremers wordt niet meer voorgedragen. In zijn plaats kreeg Ruben Wyns (32) een nominatie. Er werden opnieuw tien assistent-scheidsrechters benoemd. Onder de vrouwelijke hoofdscheidsrechters kon Hannelore Onsea niet meer op een voordracht rekenen. In het futsal neemt Jiri Bergs de plek in van Gerd Bylois, in het beachsoccer maakt Mehdi Sayoud zijn opwachting op internationaal niveau.

Meer over sport

sportdiscipline

voetbal

FIFA

Estland

Duivels

sportorganisatie