Football Talk. Jonge doelman Delanghe (19) mee op stage met PSV - Nieuwe coach voor Nainggolan

03 augustus 2020

Beloftevolle doelman Maxime Delanghe mee op stage met PSV

De Belgische jonge doelman Maxime Delanghe (19) gaat als debutant mee op trainingskamp met PSV in het Duitse Marienfeld. Hij sluit aan vanuit Jong PSV. Dat meldt de Eindhovense club maandag.

Delanghe speelt sinds de zomer van 2017 in Eindhoven. Voordien zat de Vlaams-Brabander in de jeugdopleiding van Anderlecht.

Ook Dante Rigo (21) behoort tot de PSV-selectie voor het trainingskamp dat zeven dagen duurt en maandag begint. De middenvelder, die in 2017 zijn debuut maakte voor de hoofdmacht van PSV, werd het afgelopen seizoen uitgeleend aan Sparta Rotterdam



Nieuwe coach voor Cagliari

Cagliari heeft maandag Eusebio Di Francesco als nieuwe trainer voorgesteld. De voormalige Italiaanse international kreeg eeen contract voor twee seizoenen. Hij volgt Walter Zenga op.

Zenga, die in maart Rolando Maran was komen vervangen, werd zondag ontslagen, daags na een 3-0 nederlaag bij AC Milaan. Het team van de door Inter Milaan uitgeleende Radja Nainggolan beëindigde het seizoen op de veertiende plaats.

De 50-jarige Di Francesco stond eerder bij Lecce (2011), Sassuolo (2012-2017), AS Roma (2017-2019) en Sampdoria (2019) aan het roer. Roma leidde hij in 2018 naar de derde plaats in de Serie A en de halve finales van de Champions League. Begin 2019 werd hij er ontslagen. Dat overkwam hem later in het jaar ook bij Sampdoria, waar hij al na zeven speeldagen moest opkrassen.