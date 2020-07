Football Talk. Joao Felix (Atlético) mist duel met Celta Vigo wegens botoedeem De voetbalredactie

06 juli 2020

11u19 2

Atlético Madrid kan dinsdag (22u) geen beroep doen op Joao Felix (20) in de uitmatch tegen Celta Vigo. Medisch onderzoek bracht zondag traumatisch botoedeem in de enkel aan het licht bij de Portugese aanvaller, zo meldt de La Liga-club maandag. Die vochtophoping is wellicht het gevolg van een trap die de Portugees te verduren kreeg in de met 3-0-gewonnen wedstrijd tegen Mallorca, waarin hij kort voor het uur vervangen werd.

Felix, die vorige zomer voor 126 miljoen euro overkwam van Benfica, speelde dit seizoen tot dusver 26 competitiewedstrijden voor Atlético Madrid. Daarin scoorde de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis zes keer. Met nog vier speeldagen voor de boeg in La Liga is Atlético derde met 62 punten, op elf punten van nummer twee Barcelona. Koploper Real Madrid telt 77 punten.

Juan Ramon Muniz is nieuwe trainer Alaves

Deportivo Alaves heeft gisteravond laat Juan Ramon Muniz aangesteld als nieuwe trainer. De 51-jarige Spanjaard volgt zijn landgenoot Asier Garitano op. Die werd eerder op de dag ontslagen wegens de slechte resultaten na de coronastop. De Baskische club verloor zaterdag zijn vijfde wedstrijd op rij - 1-0 bij Real Valladolid - en zakte naar de vijftiende plaats in La Liga. Het verschil met de degradatiezone is nog maar zes punten.

Muniz, voormalig verdediger van Gijon, Vallecano en Numancia, was als coach eerder in de Primera en Segunda Division bij Malaga (2006-2008, 2009-2010 en 2018-2019), Santander (2008-2009), Alcorcon (2015-2016) en Levante (2016-2018) aan de slag. Hij kreeg een contract tot het einde van het seizoen.