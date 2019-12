Football Talk. Jeugdig Liverpool zwaar onderuit in League Cup - Flamengo naar finale WK voor clubs - Club oefent tegen PSV en Ajax

17 december 2019

Jeugdig Liverpool zwaar onderuit in League Cup

Liverpool is slachtoffer geworden van het overvolle programma van de club. De koploper van de Premier League werd met de jongste basiself uit de clubgeschiedenis uitgeschakeld door Aston Villa in de vijfde ronde van de League Cup. Het werd 5-0. Hourihane opende de score, waarna Boyes in eigen netten schoot. Twee goals van Kodjia zorgden voor een 4-0-ruststand. Wesley (ex-Club) legde in blessuretijd de eindstand vast.

Liverpool speelde met een jeugdploeg omdat trainer Jürgen Klopp zijn beste spelers heeft meegenomen naar Doha, waar woensdag de halve finale van het WK voor clubs op het programma staat tegen het Mexicaanse Monterrey. Liverpool startte met een elftal met een gemiddelde leeftijd van 19 jaar en 182 dagen jong.

Flamengo naar finale WK voor clubs

Flamengo heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het WK voor clubs in het Qatarese Doha. De Braziliaanse club versloeg in de halve finale Al-Hilal uit Saoedi-Arabië met 3-1. In de finale neemt Flamengo het op tegen de winnaar van de andere halve finale tussen Liverpool en het Mexicaanse Monterrey. Dat duel vindt woensdag plaats.

Al Dawsari zette Al-Hilal na 18 minuten verrassend op voorsprong. Vier minuten na de pauze lukte Flamengo de gelijkmaker via De Arrascaeta. Pinto scoorde de 2-1 in de 78ste minuut, vier minuten later gevolgd door een owngoal van Al Bulaihi. Meteen daarna was het boeken toe voor Al-Hilal, na een rode kaart voor Carrillo.

Zaterdag gaat Flamengo voor zijn tweede eindzege, nadat het in 1981 de voorloper van het WK voor clubs, de Intercontinental Cup, won.

Guardiola: “Arteta praat met Arsenal”

Pep Guardiola heeft bevestigd dat Mikel Arteta (37) in gesprek is met Arsenal over een mogelijke aanstelling als hoofdtrainer. De ‘Gunners’ zijn na het ontslag van Unai Emery, eind november, op zoek naar een nieuwe trainer. Guardiola zei dat in aanloop naar het duel tegen Oxford United in de League Cup. Bij die wedstrijd maakt Arteta nog deel uit van de staf van City. “Wij waren zo slim om hem op te pikken en de andere clubs misten het. Hij is een ongelooflijk goed mens en een goede manager met een goede werkethiek. Hij praat met Arsenal”, aldus Guardiola.

Arteta speelde vanaf 2011 voor Arsenal, waar hij in 2016 besloot te stoppen. De voormalige middenvelder won er twee keer de FA Cup.

Vrijspraak voor STVV-verdediger Pol Garcia

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft geen sanctie opgelegd aan STVV-verdediger Pol Garcia, die daardoor speelgerechtigd is voor de thuiswedstrijd van zondag tegen Antwerp. “De uitsluiting was voldoende”, oordeelde het tuchtorgaan.

De 24-jarige Garcia riskeerde een speeldag effectieve schorsing wegens zijn rode kaart in de bekerwedstrijd op het veld van Zulte Waregem. Al na zeven minuten viel het plannetje van STVV in duigen. Pol Garcia haalde de doorgebroken Bjordal neer, nadat de Spaanse verdediger zelf een overtreding had geclaimd. Scheidsrechter Verboomen duwde Garcia evenwel de rode kaart onder de neus. STVV verloor zijn achtste finale tegen Essevee uiteindelijk met 3-0.

Het Bondsparket eiste dus een speeldag schorsing, maar de Kanaries gingen niet akkoord. Garcia, die nooit eerder rechtstreeks rood pakte in de Belgische competitie, verscheen dinsdag met advocaat Kristof De Saedeleer voor de Geschillencommissie om voor zijn vrijspraak te pleiten. Met succes, want de Geschillencommissie beoordeelde de vroege uitsluiting als een voldoende straf. Dat betekent dat STVV-coach Hayen zondag, wanneer Antwerp op bezoek komt op Stayen, een beroep kan doen op zijn centrale verdediger. Tenzij het Bondsparket nog beroep aantekent.

Defour meteen in selectie bij Antwerp

Eén training. Meer heeft Steven Defour niet nodig gehad om een plek te versieren in de 20-koppige selectie van Antwerp voor de bekerkraker van woensdagavond tegen Standard. Defour sukkelde de voorbije dagen met de rug, maar door het uitvallen van aanvoerder Faris Haroun moet Bölöni op zoek naar een oplossing op het middenveld. Mogelijk is dat Defour, al is de kans nog bestaande dat de ex-speler van Standard nog afvalt. In dat geval zijn Martin Hongla, een opgeschoven centrale verdediger of een systeem met twee offensieve midddenvelders mogelijke opties.

Nederlands bondscoach Koeman versterkt staf met Stekelenburg en Van Nistelrooij

Nederlands bondscoach Ronald Koeman heeft zijn staf aangevuld met Maarten Stekelenburg - niet de oud-doelman van onder meer Ajax en AS Roma, maar een vertrouwd gezicht bij de coachingsstaf van de Nederlandse jeugdelftallen - en Ruud van Nistelrooij. De 47-jarige Stekelenburg komt per direct over van Oranje onder 19 en vervangt Kees van Wonderen die eerder deze maand opstapte als assistent. De 43-jarige Van Nistelrooij vervoegt de staf enkel op het EK. Hij kreeg toestemming van zijn club PSV om de tijdelijke nevenfunctie te aanvaarden.

“Na alle mooie jaren bij de KNVB-jeugdelftallen is dit natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid op het hoogste niveau te werken”, legde Stekelenburg uit. “Ik kijk er naar uit om bij het Nederlands elftal aan de slag te gaan. Dat is een geweldige kans, zeker met het oog op het EK deze zomer.” Stekelenburg was de voorbije jaren coach van de U19 en U17 van Oranje.

Van Nistelrooij was eerder al assistent onder bondscoaches Guus Hiddink en Danny Blind. Na het ontslag van Blind trok hij naar PSV, waar hij de voorbije jaren spitsentrainer en hoofdcoach van de U19 was. “Het is een prachtige kans voor mij om als assistent-trainer deel uit te mogen maken van de staf van Oranje voor dit eindtoernooi”, reageerde de oud-aanvaller van Manchester United en Real Madrid. “Een uitdaging die ik met beide handen aanpak, en ik zal er alles aan doen om bij te dragen aan een succesvol EK.” Nederland treft op het EK in groep C Oostenrijk en Oekraïne en nog een winnaar van de play-offs in de Nations League.

Maarten Stekelenburg is de nieuwe assistent van bondscoach Ronald Koeman. @RvN1776 zal tijdens #EURO2020 de coachingsstaf versterken: https://t.co/kmXO6mnJ0u. OnsOranje(@ OnsOranje) link

Bendtner en FC Kopenhagen al na vier maanden uit elkaar

FC Kopenhagen heeft bekendgemaakt dat aanvaller Nicklas Bendtner de club na nauwelijks vier maanden alweer verlaat. De 31-jarige Bendtner sloot in september transfervrij aan bij de Deense kampioen, maar stelde teleur met slechts één goal in negen optredens. Hij had maar een overeenkomst tot eind december en die zal niet verlengd worden.

Kopenhagen-coach Stale Solbakken had nog lovende woorden over voor Bendtner. “Met zijn ervaring en goed humeur is hij een rolmodel geweest voor de jongeren in het team, die altijd op zijn hulp konden rekenen. Hij voelde waarschijnlijk al een tijdje hoe zijn avontuur hier zou eindigen, maar is steeds professioneel gebleven.”

Bendtner zelf liet weten “trots” te zijn over zijn periode bij de club. “Natuurlijk had ik gehoopt meer te spelen en langer te kunnen blijven, maar ik respecteer de beslissing van Stale en heb absoluut geen spijt van mijn tijd in Kopenhagen. Ik ga nu zorgvuldig de opties voor mijn toekomst afwegen, binnen of buiten het voetbal.”

Bendtner speelde in het verleden voor Arsenal, Birmingham City, Sunderland, Juventus, Wolfsburg, Nottingham Forest en Rosenborg. Op zijn palmares staan twee Noorse en één Italiaanse titel. Met Wolfsburg won hij in Duitsland de beker en supercup. De aanvaller telt 81 interlands voor Denemarken, waarin hij dertig keer scoorde.

Club oefent tegen PSV en Ajax

Club Brugge trekt ook deze winter op stage naar Doha, Qatar. In de Aspire Academy zal blauw-zwart van 4 tot 12 januari de tweede helft van het seizoen voorbereiden. Op donderdag 9 januari oefent Club tegen PSV, op zaterdag 11 januari kijkt het in het Al-Janoub Stadion - één van de stadions voor het WK 2022 - Ajax in de ogen. Ook vorig seizoen trok Club al naar Qatar om er te overwinteren. “Het wordt top. Lekker weertje, lekker zweten: ik heb er ontzettend veel zin in”, klinkt het bij aanvoerder Ruud Vormer op de website van Club.

Bosuil uitverkocht voor Antwerp-Anderlecht

Antwerp zal Anderlecht op 27 december ontvangen in een vol huis. De ‘Great Old’ laat weten dat de Bosuil volledig uitverkocht is voor de komst van de Belgische recordkampioen. Antwerp is momenteel tweede in de Jupiler Pro League, Anderlecht volgt op de tiende plek. De kloof tussen beide teams bedraagt al veertien punten.

SOLD OUT ❗️❕



Na de warme kerstdagen worden we met Royal Antwerp FC - @rscanderlecht verwend in een uitverkocht Bosuilstadion! 🏟#ANTAND #COYR #SOLDOUT pic.twitter.com/4N2lrtIJ7b Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

Engelse supporters verkiezen Virgil van Dijk tot Speler van het Jaar

De Engelse voetbalsupporters hebben Liverpool-verdediger Virgil van Dijk gehuldigd als Speler van het Jaar in de Premier League. De Nederlander haalde het voor Manchester City-aanvaller Raheem Sterling. De supportersprijs wordt sinds 2013 uitgereikt door de Football Supporters Association (FSA). Meer dan 340.000 fans brachten online hun stem uit.

Naast Van Dijk en Sterling waren ook Sadio Mané (Liverpool), Son Heung-Min (Tottenham), Jamie Vardy (Leicester City) en Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) genomineerd.

Van Dijk was niet aanwezig bij de uitreiking. Hij verblijft momenteel in Qatar, waar hij woensdag met Liverpool de halve finale van het WK voor clubs afwerkt tegen het Mexicaanse Monterrey. De Nederlander is al de vierde Liverpool-speler op zeven edities die de prijs wint. Eerder gingen Luis Suarez (2013), Philippe Coutinho (2016) en Mo Salah (2018) hem vooraf. Er staat nog geen Belg op de erelijst.

Bayer Leverkusen strikt Argentijnse international Palacios

Bayer Leverkusen heeft gisteravond haar eerste wintertransfer bekendgemaakt. De Bundesliga-club neemt Exequiel Palacios vanaf 1 januari over van de Argentijnse topclub River Plate. De 21-jarige middenvelder ondertekende een overeenkomst tot medio 2025. Palacios is viervoudig Argentijns international.

🚨 TRANSFER NEWS 🚨



Exequiel Palacios will join the Werkself in January on a five-year deal! pic.twitter.com/H3jZyKFXf7 Bayer 04 Leverkusen(@ bayer04_en) link

De Argentijn speelde tachtig officiële duels voor River Plate en won met de club vorig jaar de Copa Libertadores. Dit jaar verloor River Plate de finale van de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League. In zijn laatste wedstrijd voor de club, afgelopen zaterdag, won hij de Argentijnse beker.

Bayer Leverkusen staat na vijftien wedstrijden zevende in de Bundesliga met 25 punten, acht minder dan koploper Leipzig. Woensdag speelt de club van coach Peter Bosz thuis tegen Hertha Berlijn. In de Champions League werd Leverkusen in een poule met Juventus, Atlético Madrid en Lokomotiv Moskou derde. Het werd zo opgevist in de Europa League waar in de zestiende finales FC Porto de tegenstander wordt.

Pro League presenteert ‘clearinghouse’ en bespreekt BeneLiga en RSZ-voordeel

Drukke dag voor de algemene vergadering van de Pro League. Die keurt vandaag de oprichting van het aangekondigde ‘clearinghouse’ goed, het apparaat dat malafide makelaars en tussenpersonen uit ons voetbal moet weren. Als alles goed gaat, zal het clearinghouse in de zomer van 2020 operationeel zijn. Nog een agendapunt: de BeneLiga en de ontwikkelingen daarrond. Eerder waren de K11, de kleinere clubs, niet bereid om de financiële gegevens vrij te geven aan onderzoeksbureau Deloitte. Zij weren zich vandaag in de hoop die plannen van tafel te vegen. Daarnaast ligt ook het fiscaal en sociaal gunstregime op tafel waarvan clubs en spelers genieten. Zo mogen clubs 80 procent van de bedrijfsheffing in de eigen jeugdopleiding pompen en betalen topsporters slechts sociale bijdragen op een klein stukje loon.

Lokeren betaalt achterstallige facturen

Kruipt Lokeren alsnog uit het dal? Sportief rechtten de Waaslanders afgelopen weekend de rug met een knappe prestatie op Union, en ook extra-sportief lijken ze hun zaakjes stilaan op orde te krijgen. Zo heeft het Lokerse bestuur al haar achterstallige facturen betaald en heeft het met ex-coach De Boeck en zijn staf een akkoord gevonden over een ontslagvergoeding. Die werd inmiddels ook uitbetaald. Over welk bedrag het in totaal gaat, is niet bekend. (VMRD/MVS)