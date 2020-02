Football Talk. Japanse competitie stilgelegd - Club en Gent kennen scheidsrechters voor Europa League Voetbalredactie

25 februari 2020

Club en Gent kennen hun scheidsrechters

De Nederlander Serdar Gözübüyük is door de UEFA aangeduid als scheidsrechter voor het Europa Leagueduel tussen Manchester United en Club Brugge, donderdag (21u) op Old Trafford.

De 34-jarige Gözübüyük leidde in het seizoen 2016-2017 de terugwedstrijd in de zestiende finales van de Europa League tussen KRC Genk en het Roemeense Astra Giurgiu (1-0). Dit seizoen floot hij onder meer Manchester City-Zagreb in de Champions League. Brugge en ManU hielden elkaar vorige week in Jan Breydel in evenwicht (1-1).

De 36-jarige Spanjaard José Maria Sanchez moet het duel tussen AA Gent en AS Roma in goede banen leiden. Vorige maand was de gediplomeerde econoom spelleider in de finale van Spaanse Supercup in Saoedi-Arabië tussen Real en Atletico Madrid, gewonnen door de Koninklijke na strafschoppen. Gent moet voor eigen volk een 1-0 nederlaag ophalen om door te stoten naar de achtste finales.

Japanse competitie stilgelegd

Alle wedstrijden in de Japanse J-League worden tot 15 maart afgelast vanwege het coronavirus. Dat maakte de organisatie dinsdag bekend. In totaal zijn 94 wedstrijden betrokken.

De maatregel is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De overheid schrapt daarom zoveel mogelijk evenementen waarbij een massa volk samenkomt.

In Japan voetbalt Rode Duivel Thomas Vermaelen voor Vissel Kobe.