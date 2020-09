Football Talk. Januzaj scoort voor Real Sociedad - Raman gaat met Schalke ten onder tegen Werder Bremen Redactie

26 september 2020

21u25 0

Januzaj scoort voor Real Sociedad

Real Sociedad heeft met 0-3 gewonnen van Elche op de derde speeldag van de Primera Division. Adnan Januzaj was in het winnende kamp trefzeker.

Bij Real Sociedad stond de 34-jarige David Silva voor het eerst in de basis sinds zijn transfer vanuit Manchester City. Januzaj startte op de bank, maar viel in na 68 minuten. Hij scoorde het tweede doelpunt van Sociedad vanop de stip.

Voetbal Raman gaat met Schalke ten onder tegen Werder Bremen

In de Bundesliga werd Raman al tijdens de rust gewisseld bij Schalke 04, dat thuis het onderspit moest delven tegen Werder Bremen (1-3). Voor Werder Bremen lukte Niclas Füllkrug een hattrick.

Opnieuw een bittere pil voor Schalke, na de zware 8-0 pandoering vorige week tegen Bayern München.