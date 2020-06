Football Talk. Januzaj en Sociedad rapen niets bij Deportivo Alavés - Saint-Étienne meldt 5 besmettingen, waarbij 3 spelers De voetbalredactie

18 juni 2020

Juventus verliest Alex Sandro en Khedira met blessures

Juventus moet maandag in Bologna, bij de hervatting van de Serie A, de Braziliaanse vleugelverdediger Alex Sandro en Duitse middenvelder Sami Khedira met blessures missen. Dat heeft de Italiaanse grootmacht gemeld. Juve laat weten dat Alex Sandro last heeft aan een ligament van de knie. “Hij is meteen met kinesitherapie gestart”, luidt het. Khedira is op de sukkel met de rechterdijspier. Bij hem moet verder onderzoek uitwijzen hoelang hij aan de kant staat.

Khedira was tussen december en eind februari al buiten strijd met een knieblessure. Net voor het coronavirus de wedstrijden deed stilvallen, had hij weer op de bank plaatsgenomen. Tijdens de halve finale van de Coppa Italia, op 12 juni tegen AC Milan, had hij als invaller enkele minuten gekregen. Woensdag stond hij wel niet op het wedstrijdblad voor de finale, die het team uit Turijn verloor na strafschoppen tegen Napoli. Alex Sandro speelde wel de hele partij.

Januzaj en Sociedad rapen niets bij Deportivo Alavés

Real Sociedad heeft op de 29ste speeldag van de Spaanse Liga geen punten kunnen pakken op verplaatsing bij Deportivo Alavés. Het duel achter gesloten deuren eindigde op 2-0. Adnan Januzaj maakte bij de bezoekers de negentig minuten vol.

Beide teams hielden mekaar de eerste periode in de tang. Vroeg na de koffie zorgde Borja Sainz (56.) dan toch voor de 1-0. Nadien bleven treffers uit. In een woelige slotfase liepen eerst bezoeker Zaldua en nadien thuisspeler Pina elk tegen hun tweede geel aan. Invaller Martin Aguirregabiria (90.+6) dikte helemaal in het gaatje nog aan tot 2-0. Alaves klimt met 35 punten naar een gedeelde elfde plaats. Sociedad (47 ptn) staat zesde, op gelijke punten met nummer vijf Getafe.

Saint-Étienne meldt 5 besmettingen, waarbij 3 spelers

Bij testen op het coronavirus zijn vijf positieve gevallen bij AS Saint-Étienne aan het licht gekomen. Dat heeft de Franse voetbalclub gemeld. Het gaat om drie spelers van de profselectie. De vijf personen verblijven thuis in isolatie. De medische staf van het team staat hen bij.

Het seizoen in de Franse Ligue 1 werd wegens de coronacrisis definitief stopgezet, met Paris Saint-Germain als kampioen. Saint-Étienne moet wel nog, tegen PSG, de finale van de Coupe de France afwerken. Die zal eind juli of begin augustus op de planning komen.

🔴 Les tests de dépistage sérologiques et PCR menés avant la reprise des activités du groupe professionnel, hier mercredi, font apparaître 5 cas positifs au COVID-19, dont 3 parmi l’effectif professionnel.



Lire le communiqué complet 👇 AS Saint-Étienne(@ ASSEofficiel) link

Celta Vigo haalt aanvaller Nolito terug

Celta Vigo kan weer rekenen op de doelpunten van Nolito. De 33-jarige aanvaller heeft een contract bij het Spaanse team tot 2022 ondertekend. Dat heeft Celta gemeld. Nolito voetbalde sinds 2017 bij Sevilla. Zondag kan hij echter al voor Celta, de nummer zeventien in Spanje, spelen tegen Alavés. Celta mag de spits aantrekken als medische joker, nadat doelman Sergio Alvarez eind mei een zware blessure opliep.

Nolito, de voetbalnaam voor Manuel Agudo, scoorde tussen 2013 en 2016 39 doelpunten voor Celta. Dat leverde hem een plaats op in de Spaanse selectie voor het EK in 2016. Nadien kwam hij uit voor Manchester City en Sevilla, maar dat draaide niet op een voltreffer uit.

OFICIAL 🚨 El RC Celta cierra el ansiado regreso de Nolito. Se incorporará de manera inmediata, a falta de pruebas médicas y detalles contractuales. ¡Bienvenido a tu casa!



📝 https://t.co/uHnXhGizMZ#CandoHaiPaixón #NolitoVolveaCasa pic.twitter.com/yXZGG11uGR RC Celta 💙 #CandoHaiPaixón(@ RCCelta) link

Voetbaltopper in Belgrado zorgt voor nieuwe besmettingen in Montenegro

Twee weken nadat het land zichzelf coronavrij had verklaard, zijn er nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in Montenegro. Het gaat om personen die vorige week naar de Servische hoofdstad Belgrado zijn getrokken om er samen met duizenden anderen de voetbaltopper tussen Rode Ster en Partizan bij te wonen, zo melden de Montenegrijnse autoriteiten donderdag.

In een ziekenhuis in de hoofdstad Podgorica werden negen nieuwe besmettingen geregistreerd. In zeven gevallen gaat het om voetbalfans die de wedstrijd in Belgrado bijwoonden. Voor die halve finale van de Servische voetbalbeker daagden liefst 16.000 supporters op. In Servië zijn sinds het einde van de lockdown massa-evenementen weer toegestaan, zonder limieten wat betreft toeschouwersaantallen.

In Montenegro, dat op 620.000 inwoners 333 besmettingen en negen overlijdens liet noteren, wordt er nu gevreesd voor nog meer besmettingen.

Borussia Dortmund gaat warmtebeeldcamera’s installeren om Covid-19 te detecteren

Borussia Dortmund, het team van Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard, zal voor haar laatste Bundesliga-wedstrijd van het seizoen, op 27 juni tegen Hoffenheim, warmtebeeldcamera’s in haar stadion installeren. Dat maakte de afdeling van marketing van de Borussen donderdag bekend.

De camera’s zullen komen aan de ingang en zullen de lichaamstemperatuur controleren van het beperkt aantal personen dat de wedstrijd zal mogen bijwonen. Daarnaast zullen 3D-sensoren helpen om ervoor te zorgen dat iedereen op de tribunes sociale afstand bewaart.

Op dit moment zijn fans nog niet toegelaten bij wedstrijden in Duitsland omwille van de coronamaatregelen. De Bundesliga-clubs hopen bij de start van het nieuwe seizoen in augustus een beperkt aantal fans te mogen ontvangen.

Voormalige Spaanse doelman Unzué lijdt aan Ziekte van Charcot

De Spaanse oud-doelman Juan Carlos Unzué lijdt aan de Ziekte van Charcot, een vorm van erfelijke neuropathie waarbij zowel de motorische als gevoelszenuwen aangetast zijn. De ziekte is ongeneeslijk en kan enkel vertraagd worden. Unzué is 53 jaar oud.

Unzué maakte het nieuws donderdag bekend op een persconferentie in Barcelona, bijgestaan door de voorzitter van de Blaugrana, Josep Maria Bartomeu. Hij verklaarde zich momenteel nog goed te voelen. “Ik wil deze ziekte met alle mogelijke middelen bestrijden”, zei hij nog.

Unzué, een Bask, maakte als doelman carrière bij Osasuna, FC Barcelona, Sevilla, Tenerife en Oviedo. Nadien was hij aan de slag als hoofdcoach van Numancia, Racing Santander, Celta de Vigo en Girona. Bij die laatste club werd hij in oktober vorig jaar ontslagen. Unzué was tussen 2014 en 2017 ook assistent bij Barcelona.

Na de bekendmaking van zijn ziekte stroomden de steunbetuigingen toe. Onder meer Sevilla-coach Julen Lopetegui wenste zijn vriend veel sterkte. Ook Real Madrid plaatste een boodschap op haar website

Real Madrid zonder Isco tegen Valencia

Real Madrid kan donderdag op de 29e speeldag in La Liga geen beroep doen op middenvelder Isco Alarcon. De 28-jarige Spaanse international heeft een blessure aan de hamstring opgelopen, zo meldde de club donderdag. Mogelijk moet hij ook het duel van zondag met Real Sociedad aan zich voorbij laten gaan. Eden Hazard en Thibaut Courtois zijn wel speelklaar.

Real mikt in de thuiswedstrijd tegen Valencia op de volle buit, om de achterstand op leider FC Barcelona opnieuw te verkleinen tot twee punten. De Catalanen wonnen eerder deze week met 2-0 van Leganés.

Eén positieve coronatest bij laatste testronde in Premier League

De laatste testronde op het coronavirus in de Premier League heeft donderdag één positief geval opgeleverd. Dat maakte de Premier League donderdag bekend, zonder de identiteit van de betrokken persoon vrij te geven. Die moet zich, zoals de richtlijnen voorschrijven, zeven dagen in isolatie afzonderen.

Er werden afgelopen maandag en dinsdag in totaal 1541 personen - onder wie spelers, trainers en officials - getest bij de twintig Premier League-clubs. De nieuwe positieve test brengt het aantal positieve tests in de Premier League op 17 sinds de teams op 17 mei begonnen te testen. De testronde van deze week was de laatste voor de Premier League kon hervatten.

De hoogste klasse in Engeland herstartte donderdag na meer dan drie maanden gedwongen coronapauze met de inhaalwedstrijden Aston Villa-Sheffield United (0-0) en Manchester City-Arsenal (3-0).

Pierre François vertegenwoordigt European Leagues in UEFA Beroepscommissie

Pro League-CEO Pierre François vertegenwoordigt European Leagues, de overkoepelende vereniging van 32 voetballiga’s uit 25 Europese landen, in de Beroepscommissie van de Europese Voetbalconfederatie UEFA, zo werd donderdag bekendgemaakt.

Veranderingen aan de statuten van de UEFA maakten sinds maart mogelijk dat niet enkel vertegenwoordigers van de nationale bonden in de juridische commissies kunnen zetelen. Om meer diversiteit in de samenstelling ervan te creëren, werd er toegestaan dat er ook afvaardiging kwam van de European Club Association, European Leagues en de UEFA-administratie.

Kwalificaties WK 2022 lopen van maart tot november 2021

De Europese kwalificaties voor het WK van 2022 in Qatar lopen van maart tot november 2021, zo bevestigde de Europese Voetbalconfederatie UEFA vandaag.

De lotingprocedure werd goedgekeurd en moet nu enkel nog bevestigd worden door de FIFA, normaal gezien een formaliteit. De 55 Europese landen zullen in de kwalificaties onderverdeeld worden in tien groepen: vijf groepen van zes landen en vijf van vijf landen, met telkens heen- en terugwedstrijden.

De tien groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de WK-eindronde, de tien nummers twee spelen in maart 2022 nog play-offs met twee landen die uit de UEFA Nations League komen. Deze twaalf landen strijden voor de laatste drie Europese plaatsen op het WK in Qatar, dat pas eind 2022 (21 november-18 december) gespeeld wordt. De Qatarese zomers zijn immers te warm.

Voor de loting van de kwalificaties zullen de landen op basis van hun FIFA-ranking na afloop van de groepsfase in de Nations League in november dit jaar onderverdeeld worden in zes potten. Een datum waarop de loting gehouden zal worden, is er momenteel nog niet.

FC Barcelona zonder Sergi Roberto en De Jong in topper tegen FC Sevilla

FC Barcelona kan vrijdag in de topper van de dertigste speeldag in La Liga tegen FC Sevilla geen beroep doen op de Nederlandse middenvelder Frenkie de Jong (blessure aan de rechterkuit) en rechtsback Sergi Roberto (ribblessure), zo maakte de club donderdag bekend. Samuel Umtiti is geschorst.

Belgische voetbalfan kijkt massaal naar Messi en Hazard

Bij de hervatting van de competitie in het Spaanse voetbal hebben internationaal 48 procent meer mensen de wedstrijden op de televisie gevolgd dan vóór de coronacrisis het geval was. Dat heeft de organiserende instantie van La Liga gezegd.

Volgens een onderzoek van het bureau Nielsen Sports kwam de meeste belangstelling uit Afrika, met een toename van 73 procent. Daarna kwam Azië met 72 procent. In Europa was er sprake van een toename van 56 procent, waarbij België (130 procent) eruit sprong. In ons land wordt, evenals in bijvoorbeeld Frankrijk, de competitie niet meer hervat.

In Spanje zelf was de groei bescheiden: 12 procent. Welhaast vanzelfsprekend ging de meeste belangstelling uit naar de wedstrijden van Real Madrid en Barcelona.

La Liga hervatte de werkzaamheden op 11 juni. Bij de wedstrijden is publiek niet toegestaan, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

City-verdediger Eric Garcia mag ziekenhuis al verlaten

Manchester City-verdediger Eric Garcia is donderdagnamiddag reeds ontslagen uit het ziekenhuis, zo maakte de Engelse uittredende landskampioen bekend op Twitter.

Woensdag werd er nog voor een opname van meerdere dagen gevreesd. Garcia had immers in de slotfase van de topper tegen Arsenal (3-0) een kwetsuur aan het hoofd opgelopen na een botsing met zijn eigen doelman Ederson.

De negentienjarige Garcia moest met een zuurstofmasker en een halskraag op de draagberrie van het veld gedragen worden en werd nadien overgebracht naar het ziekenhuis.

KV Mechelen neemt afscheid van assistent Dieter Van Tornhout

Dieter Van Tornhout is niet langer assistent-trainer van Wouter Vrancken bij eersteklasser KV Mechelen. Het contract werd in onderling overleg stopgezet, zo maakte de club woensdagavond bekend. “De club wil Dieter bedanken voor zijn werk binnen onze A-kern. Hij lag mee aan de basis van de twee erg succesvolle jaren van onze eerste ploeg”, klinkt het in de korte mededeling.

KV Mechelen en Dieter Van Tornhout hebben in onderling overleg besloten de samenwerking stop te zetten.



👉 https://t.co/UewoUQY89S pic.twitter.com/SE0rZQyYCK KV Mechelen(@ kvmechelen) link