Football Talk. Italiaanse teams mogen groepstraining hervatten, 28 mei overleg herstart Serie A - TAS behandelt beroep van Man City in juni Voetbalredactie

19 mei 2020

22u16 0

Italiaanse teams mogen weer in groep trainen, op 28 mei overleg over hervatting Serie A

De Italiaanse regering heeft voetbalteams eindelijk de toelating gegeven om de groepstrainingen te hervatten. Dat bevestigde minister van Sport Vincenzo Spadafora dinsdagavond. Er ligt nog altijd geen datum vast voor een mogelijke hervatting van de Serie A, al willen de betrokken partijen op een meeting op 28 mei de knoop doorhakken.

Italiaanse teams mochten sinds 4 mei weer individueel trainen, en het was de bedoeling dat afgelopen maandag sessies in groep weer groen licht kregen. Maar een finaal akkoord bleef uit, tot dinsdagavond.

Op een bijeenkomst op 28 mei moet dan blijken of de Serie A in de loop van juni kan hervatten. De clubs hopen dit op 13 juni te doen, maar de Italiaanse voetbalbond FIGC heeft zijn competities officieel tot en met zondag 14 juni opgeschort. De FIGC nam de maatregel in overeenstemming met het decreet dat de Italiaanse regering afgelopen zondag uitstuurde. De bond liet de deur wel op een kier, “in afwachting van een nieuwe beslissing van de bevoegde autoriteiten”.

De Serie A ligt sinds 9 maart stil wegens de coronacrisis. Er staan nog twaalf speeldagen op de planning.

Lees ook: Daar is Cristiano Ronaldo weer: Portugees voegt zich na twee weken quarantaine in Italië weer bij Juve-selectie

Boekarest blijft ook voor EK 2021 gaststad

Boekarest is ook volgend jaar een van de speelsteden van het EK voetbal. Dat heeft het ministerie van Sport van Roemenië laten weten.

In Boekarest stonden drie groepswedstrijden en een achtste finale op het programma - indien het EK deze zomer zou plaatsvinden. De Europese titelstrijd is echter uitgesteld naar de zomer van 2021, vanwege het coronavirus.

De UEFA wil de eindronde volgend jaar in principe in dezelfde twaalf steden afwerken. De Europese bond moet echter in alle landen met de autoriteiten nieuwe afspraken maken. “In principe willen we het EK in twaalf steden houden. Maar als dat niet lukt, zijn we bereid om het in tien, negen of zelfs acht te doen”, zei UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin afgelopen week. “Bij drie steden zijn wat problemen, daar discussiëren we nog mee.” Van onder meer Bilbao en Rome is bekend dat er twijfels zijn over huisvesting van het EK in 2021.

De UEFA hoopt voor 17 juni met alle twaalf speelsteden een akkoord te hebben. Mede daarom is een bestuursvergadering - die gepland stond voor 27 mei - zo’n drie weken uitgesteld.

Baas Duitse voetbalbond pleit voor salarisplafond

Fritz Keller, voorzitter van de Duitse voetbalbond DFB, pleit voor een salarisplafond in het voetbal. Daarmee wil hij de sport leefbaar en duurzaam houden.

“We moeten het voetbal dichter bij de mensen brengen”, vertelde Keller tijdens een videogesprek met enkele journalisten. “Commissies voor makelaars en al te hoge transferbedragen vervreemden onze geliefde sport van de maatschappij.”

Keller zegt op de steun te kunnen rekenen van Karl-Heinz Rummenigge, de invloedrijke bestuursvoorzitter van Bayern München. “Hij deelt de mening”, aldus Keller. “Ik ben daarmee erg tevreden want Karl-Heinz heeft al heel veel betekend in het voetbal. Hij heeft in het wereldje ook internationaal aanzien.”

Rummenigge liet enkele dagen geleden inderdaad uitschijnen dat het mogelijk is dat er opnieuw wordt onderhandeld over het invoeren van een salarisplafond in het Europese voetbal. “Ik sluit niet uit dat er een nieuwe poging komt”, vertelde de 64-jarige oud-international toen aan Sky TV. “Het salarisplafond is een interessante discussie waard, vind ik.”

TAS behandelt beroep van Manchester City in juni

Het Internationaal Sporttribunaal TAS in Lausanne zal het beroep, dat Manchester City aantekent tegen zijn Europese uitsluiting voor twee seizoenen, tussen 8 en 10 juni behandelen. Dat maakte de organisatie bekend.

De Europese voetbalbond UEFA besliste eerder dit jaar de Citizens uit te sluiten van Europees voetbal voor de seizoenen 2020/21 en 2021/22. Het team van Rode Duivel Kevin De Bruyne werd door de financiële controlekamer van de UEFA gestraft, omdat het zich niet heeft gehouden aan de regels van de Financial Fair Play. De Engelsen kregen naast de schorsing ook een boete van 30 miljoen euro opgelegd.

City reageerde eerder niet verrast op het nieuws van de uitsluiting en verklaarde onmiddellijk naar het TAS te zullen stappen. Bedoeling is dat er een uitspraak volgt voor de loting van het volgende seizoen van de Champions League.

Real Madrid, Bayern München en Inter Milan organiseren een “European Solidarity Cup”

De Europese topclubs Real Madrid (Spanje), Bayern München (Duitsland) en Inter Milan (Italië) organiseren in 2021 een “European Solidarity Cup”, dat maakten de drie ploegen dinsdag bekend. De opbrengst van het benefiettoernooi wordt gedoneerd aan de gezondheidszorg in Italië en Spanje, twee van de zwaarste getroffen landen in Europa door het coronavirus.

In een persbericht leggen de drie deelnemende teams uit dat ze het toernooi organiseren “om het verplegend en zorgend personeel een hart onder de riem te steken en het belang en het gevoel van Europese verbondenheid te onderstrepen.”

De wedstrijden zullen doorgaan vanaf het moment dat fans in het stadion weer zijn toegelaten. De speeldata worden bepaald op basis van hoe de voetbalkalender er volgend seizoen zal uitzien. In elke stad staat één wedstrijd op het programma: Real Madrid - Inter Milan wordt in Madrid gespeeld, Inter Milan - Bayern München in Milaan en Bayern München - Real Madrid in München.

Medewerkers en vertegenwoordigers van de gezondheidszorg die zich inzetten in de strijd tegen Covid-19, zullen worden uitgenodigd om de wedstrijden bij te wonen. “We willen ons respect en onze dankbaarheid betuigen aan de helden van de zorg”, klinkt het.

Pro League bevestigt engagement voor vrouwenvoetbal

De Pro League reageert verbaasd op de open brief van een aantal voetbalsters, die daarin pleiten voor meer solidariteit van de mannelijke voetbalteams. De vereniging van Belgische profclubs gaat ook Eendracht Aalst en Woluwe, de nieuwkomers in de Super League die niet gelinkt zijn aan een professioneel mannenteam, financieel ondersteunen.

In een open brief klaagden een aantal Belgische voetbalsters, onder wie Red Flame Kassandra Missipo, over het gebrek aan solidariteit van de mannelijke voetbalbesturen en hun spelers met de vrouwelijke voetbalcollega’s. De speelsters vragen om de coronacrisis aan te grijpen om structurele genderongelijkheid in het voetbal aan te pakken.

“We zijn een beetje verbaasd over de brief, omdat de Pro League en de clubs net wél cruciale steun aan de damesteams en de uitbouw van de Super League leveren”, reageert woordvoerder Stijn Van Bever bij Belga. Hij verwijst onder meer naar de opname van de Super League in het tv-contract van het profvoetbal. “Dat is een bijzonder grote stap voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Er zijn de rechten en er is de visibiliteit die gegenereerd zal worden dankzij de uitzendingen op Eleven Sports. Deze zal een boost betekenen voor de algemene uitbouw en de commerciële ontwikkeling in het bijzonder.”

De voorbije twee seizoenen kon elk vrouwenteam in de hoogste voetbalklasse rekenen op een jaarlijkse bijdrage van 50.000 euro, betaald door de Pro League. De voorbije jaren kwamen in die Super League zes teams uit, allemaal gelieerd aan een professioneel mannenteam. Volgend seizoen zijn er vier nieuwkomers: Zulte Waregem, Sporting Charleroi, Eendracht Aalst en Woluwe. Ook die laatste twee ploegen zullen op de bijdrage van 50.000 euro kunnen reken, zegt Van Bever. “We zijn een voorstel aan het uitwerken zodat ook zij de steun kunnen ontvangen. Dat doen we om geen ongelijkheid te creëren. Maar er staan wel een aantal voorwaarden tegenover, zoals een minimum aantal speelsters, trainingen en een minimale infrastructuur.”

Tot slot wijst Van Bever op een aantal symbolische vernieuwingen die de Pro League heeft gerealiseerd. Zo zijn de damesteams afgelopen seizoen voor het eerst opgenomen in het Panini-album en krijgen de vrouwen ook meer visibiliteit via de online kanalen van de profliga. “Helaas is het door de coronacrisis niet mogelijk, maar op het Gala van de Profvoetballer zou ook een voetbalster van het jaar verkozen worden”, aldus de Pro League-woordvoerder.

“Het contact tussen de verantwoordelijken van de damesteams en het management van de Pro League is erg positief en constructief”, benadrukt Van Bever. “We willen heel duidelijk stellen dat we elke suggestie voor de versterking van het teams, die de kern vormen van de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, meenemen.”

Gernot Rohr blijft bondscoach van Nigeria

Gernot Rohr ondertekent volgende week een nieuw contract als bondscoach van Nigeria. De 66-jarige Duitser heeft met de Nigeriaanse federatie NFF een akkoord bereikt, zo bevestigde de NFF. De nieuwe verbintenis zal voor twee jaar gelden. Rohr krijgt als belangrijkste doel de Super Eagles te kwalificeren voor de Afrika Cup 2021 en het WK 2022.

De Duitser leidt Nigeria sinds 2016 en had nog een contract tot deze zomer. Hij kwalificeerde het Afrikaanse land voor het WK 2018 in Rusland en leidde het naar een derde plaats op de Afrika Cup van 2019 in Egypte. De oud-speler van Bordeaux coachte eerder onder meer Gabon, Niger en Burkina Faso.

Premier League houdt rekening met een jaar zonder toeschouwers

De Premier League sluit niet uit dat er een volledig jaar geen publiek zal worden toegelaten in de voetbalstadions. Ook al wordt het ‘Project Restart’ een succes, dan nog moeten de toeschouwers mogelijk voor lange tijd wegblijven. “De situatie van de publieke gezondheid zal de komende zes tot twaalf maanden niet wijzigen. Het is belangrijk dat de mensen dat begrijpen”, verklaarde de medisch adviseur van de Premier League, Mark Gillett, in The Guardian.

Maandag bereikten de twintig clubs uit de Premier League een akkoord over een medisch protocol waardoor de spelers vanaf vandaag/dinsdag de trainingen kunnen hervatten. Daarbij moeten ze een rist voorschriften, zoals social distancing, respecteren. Volgende week moet in een tweede stap groen licht worden gegeven voor het toestaan van contacten op training. Een derde stap houdt het organiseren van wedstrijden achter gesloten deuren in.

Gillett benadrukte dat de overheid kan eisen dat alle spelers voor elke wedstrijd veertien dagen in quarantaine worden geplaatst. Om toe te zien op de naleving van de veiligheidsvoorschriften, zal de Premier League een ‘onafhankelijk inspectieteam’ naar de trainingscentra sturen.

KV Mechelen rondt kaap van 5.000 abonnees

KV Mechelen heeft de kaap van 5.000 abonnees gerond, en dat op amper 19 dagen tijd. Nog nooit verkocht de club in die tijdsspanne zoveel seizoenskaarten. Fans kunnen tot en met 31 mei genieten tot 22% korting ten opzichte van het basistarief. De prijs van een abonnement ligt hoe dan ook vast, ‘no matter what’. Dat betekent geen verhoging indien er meer thuiswedstrijden komen bij verandering van het competitieformat. Maar ook geen verlaging of compensatie indien één of meerdere wedstrijden achter gesloten deuren moeten worden afgewerkt. Vorig seizoen klokte Malinwa uiteindelijk af op 12.219 abonnees, een clubrecord.

Malinwa verkocht al 5000 abonnementen 🤯



✔️ Nooit eerder kochten zoveel fans hun abo op zo'n korte periode 🙌

✔️ Spelers leveren abo's thuis bij 20 fans 🏡

✔️ Winnaars voor overnachting Thon Hotel EU uitgeloot 🎁 #nomatterwhat



Alle info & winnaars 👉 https://t.co/ByQ1zEe34k pic.twitter.com/u5r6sfe4xn KV Mechelen(@ kvmechelen) link