Football Talk. Insigne haalt wellicht match tegen Barcelona - De Bruyne bij 7 genomineerden Player of the Year Premier League

07 augustus 2020

Insigne (Napoli) lijkt net op tijd fit voor duel met Barcelona

Lorenzo Insigne lijkt zaterdag met Napoli mee te kunnen spelen in de uitwedstrijd tegen FC Barcelona. Trainer Gennaro Gattuso heeft de aanvaller opgenomen in zijn selectie voor de return in de achtste finales van de Champions League in Camp Nou. De eerste wedstrijd in Italië eindigde, voordat het coronavirus het voetbal stillegde, in 1-1.

Insigne hield vorig weekend aan de thuiswedstrijd tegen Lazio (3-1) een dijbeenblessure over. Napoli vreesde toen de 29-jarige aanvaller te moeten missen, maar de blessure lijkt nu toch mee te vallen. Hij zit in de selectie, net als de Napolitaanse topschutter aller tijden Dries Mertens.

Genomineerden Player of the Year

De zeven kanshebbers op de titel van Player of the Year in de Premier League zijn bekend. Daarbij uiteraard Kevin De Bruyne en Jordan Henderson. Voor de rest zijn ook Trent Alexander-Arnold en Sadio Mané van Liverpool geselecteerd. Danny Ings - goed voor 22 doelpunten in de competitie - van Southampton is er ook bij net als scherpschutter Jamie Vardy van Leicester. Nick Pope, doelman van Burnley is de zevende genomineerde.

Aberdeen mist halve ploeg na coronabesmettingen

Aberdeen, de Schotse club van Antwerpenaar Funso Ojo, moet haar volgende drie wedstrijden afwerken zonder acht kernspelers. Twee van hen testten positief op het coronavirus. De overige zes zitten uit voorzorg voor twee weken in quarantaine. Het achttal mist zo de wedstrijden tegen St Johnstone, Hamilton en kampioen Celtic.

Funso Ojo streek vorige zomer neer in Aberdeen en was er in zijn eerste seizoen een vaste basisspeler met 24 optredens. Vorige week zaterdag stond hij ook aan de aftrap bij de openingsspeeldag van het nieuwe seizoen tegen Rangers (0-1 nederlaag).

De Schotse Premier League werd in maart definitief stopgezet omwille van de coronacrisis. Vorig weekend begon het nieuwe seizoen in Schotland.

N’Landu (Moeskroen) twee matchen geschorst na rode kaart in oefenpot

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een schorsing van vier speeldagen (waarvan twee effectief) en een boete van 2.000 euro opgelegd aan Darly N’Landu van Moeskroen. De Henegouwers bevestigden vrijdag niet in beroep te gaan, waardoor de Franse middenvelder de eerste twee speeldagen in 1A tegen Antwerp en KV Mechelen mist.

De schorsing is een gevolg van een rode kaart in de oefenmatch van vorige zaterdag tegen 1B-club Union (0-2). In de slotminuten verloor N’Landu een duel, waarna de huurling van Rijsel zijn frustraties botvierde en natrapte richting een aanvaller van Union. Scheidsrechter Staessens duwde de twintigjarige middenvelder een rode kaart onder de neus.

In het nieuwe bondsreglement valt te lezen dat schorsingen voor alle categorieën van toepassing zijn, zowel voor oefenmatchen als voor officiële wedstrijden. Afgelopen woensdag mocht de middenvelder nog wel aantreden in de oefenpot tegen Rijsel, omdat de schorsing pas van kracht is sinds donderdag.

Clubicoon Ledley King nieuwe assistent van Tottenham

Tottenham heeft donderdag voormalig verdediger Ledley King aangesteld als nieuwe assistent bij de club. King is een clubicoon van de Spurs en speelde tussen 1999 en 2012 in totaal 323 officiële duels voor de Londense club.

De intussen 39-jarige King, 21-voudig Engels international, stopte in 2012 met voetballen en zette zich vervolgens als ambassadeur in voor de club. Komend seizoen krijgt hij een meer concrete rol als assistent van hoofdcoach José Mourinho.

Aan uitgaande zijde verlaat Ricardo Formosinho de club. De Portugees was sinds vorig jaar aan de slag als assistent bij de club van Rode Duivel Toby Alderweireld.

Nani leidt Orlando City met knap doelpunt naar finale MLS

Orlando City heeft zich vannacht geplaatst voor de finale van de Major League Soccer (MLS). Orlando versloeg in de halve finale Minnesota United met 3-1. De Portugese oud-international Nani was de uitblinker met twee doelpunten. In de finale volgende week dinsdag zijn de Portland Timbers de tegenstander.

Nani zette zijn ploeg voor rust al op een dubbele voorsprong. Vooral zijn tweede treffer, een geplaatst afstandsschot, mocht er zijn. Minnesota vond zeven minuten voor het einde van de partij de aansluitingstreffer, via Mason Toye. Maar Orlando pakte toch de overwinnning. Invaller Michel rondde zes minuten in blessuretijd een snelle counter af, 3-1.

De MLS werd midden maart na twee speeldagen stopgezet door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Begin juli werd de competitie hervat met een groepsfase. Alle spelers en staf verblijven in één ‘bubbel’ in Disney World in Orlando (Florida). Na de finale zal eind augustus opnieuw het reguliere seizoen in de MLS hervatten.

Mandel United krijgt plek van Lierse Kempenzonen in eerste nationale

Mandel United heeft donderdag van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de amateurvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF te horen gekregen dat het komend seizoen in de eerste nationale de plaats van Lierse Kempenzonen zal innemen. De West-Vlaamse voetbalclub kreeg de voorkeur op RAAL en Bocholt.

Mandel United strandde vorig seizoen op de tweede plaats in tweede amateur A na provinciegenoot FC Knokke. Er werd na 24 speeldagen een streep getrokken onder de competitie, waardoor de ploeg uit Izegem niet zijn promotiekansen kon benutten in de geschrapte eindronde. Omdat Lierse Kempenzonen na de beslissingen van de Pro League vorige week promoveert naar 1B stijgt Mandel United, dat in eerste zit al zijn licentie voor de eerste nationale mocht ontvangen, mee met Knokke naar de hoogste amateurklasse.

Ook La Louvière (RAAL) en Bocholt aasden op het vacante plekje, maar vangen dus bot. Door het behaalde aantal punten en overwinningen was Mandel United namelijk de beste tweede met een licentie van alle tweede amateurclubs. “We hebben de promotie niet sportief bereikt, maar zullen het geschenk - door de vele licentieperikelen en betwistingen - niet laten liggen”, reageert de club op haar website.

FC Dallas ontslaat doelman na vermoedens van huishoudelijk geweld

MLS-club FC Dallas heeft donderdag laten weten afscheid te nemen van Jesse Gonzalez. De doelman kwam in juni in het oog van een storm te staan in de Verenigde Staten na beschuldigingen aan zijn adres van huishoudelijk geweld. Zijn contract werd in onderling overleg ontbonden.

De politie van Frisco (Texas) startte in juni een zaak op tegen de 25-jarige Gonzalez, die verdacht wordt van meerdere huiselijke gewelddaden. Gonzalez speelt sinds 2013 voor FC Dallas, de ex-club van onze landgenoot Roland Lamah. Hij won met de club de US Open Cup in 2016.

