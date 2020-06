Football Talk. Ingevallen Carrasco en Atlético boeken zuinige zege tegen Valladolid - Dendoncker mag dromen van Champions League Voetbalredactie

20 juni 2020

23u59

Bron: Belga

Ingevallen Carrasco en Atlético boeken zuinige zege tegen Valladolid

Atlético Madrid heeft in eigen huis een zuinige overwinning geboekt tegen Valladolid. Het werd 1-0 in het Wanda Metropolitano-stadion. Vitolo tekende in het slot voor het enige doelpunt. Rode Duivel Yannick Carrasco viel in de 57ste minuut in. Het team van Diego Simeone wipt door de driepunter naar de derde plaats. Valladolid bekleedt de vijftiende plek in La Liga. Zondagavond is Real Madrid aan zet. Eden Hazard en zijn ploegmakkers komen bij winst in Sociedad op gelijke hoogte van leider Barcelona.

Crystal Palace en Benteke pakken drie punten bij Bournemouth

Het Crystal Palace van Christian Benteke heeft een 0-2-zege geboekt bij Bournemouth op de 30ste speeldag in de Premier League. Luka Milivojevic (ex-Anderlecht) opende de score in de 12de minuut met een vrije trap. Ook Jordan Ayew (23.) pikte een doelpunt mee. Benteke werd in de 76ste minuut naar de kant gehaald.

In de stand wipt Crystal Palace met 42 punten over Arsenal (40 ptn) naar de negende plaats. Bournemouth blijft 18de en moet nog vol aan de bak om de degradatie te vermijden.

.@MilivojevicL, de Servische koning van de vrije trap! 🇷🇸👑🎯 pic.twitter.com/Ft8LAwocNr Play Sports(@ playsports) link

Torino-Parma levert geen winnaar op bij hervatting Serie A

De Serie A heeft zich zopnieuw op gang getrokken na de corona-onderbreking van meer dan 100 dagen. Het duel Torino-Parma eindigde op 1-1.

Voor de wedstrijd hielden de spelers en de scheidsrechters een minuut stilte ter nagedachtenis van diegenen die overleden zijn aan COVID-19. In Italië kostte het coronavirus meer dan 34.000 mensen het leven. Op het shirt van de spelers van Torino stond de boodschap: “Bedankt aan al onze helden”.

Nicolas N’Koulou bracht Torino na een kwartier op voorsprong. In de 31ste minuut bracht Juraj Kucka Parma langszij. Drie minuten na de pauze kreeg aanvoerder Andrea Belotti vanaf de strafschopstip de kans om Torino weer op voorsprong te brengen, maar hij miste. In de stand is Torino 15e met 28 punten. Parma staat op de zevende plaats met 36 punten.

Dendoncker wint met Wolverhampton

Wolverhampton Wanderers blijft opvallend goed presteren in de Premier League. De club van Leander Dendoncker - vandaag 64 minuten tussen de lijnen - won ook de uitwedstrijd bij het tegen degradatie strijdende West Ham United (0-2). Raúl Jiménez en Pedro Neto scoorden in de laatste twintig minuten.

Wolverhampton is nu de verrassende nummer zes van de ranglijst, met evenveel punten als nummer 5 Manchester United. Het als vierde geklasseerde Chelsea heeft slechts twee punten meer, met een duel minder gespeeld. De nummers 1 tot en met 4 van de Premier League spelen volgend seizoen rechtstreeks Champions League.

Najar neemt afscheid van supporters Anderlecht

Andy Najar neemt met een boodschap op Instagram afscheid van de supporters van Anderlecht. De 27-jarige Hondurees verlaat paars-wit na zeven seizoenen en gaat in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) aan de slag bij Los Angeles FC.

“Hallo al mijn paars-witte vrienden”, opent Najar. “Ik heb wat tijd genomen om alles te laten bezinken maar ik wil jullie bedanken nu mijn tijd bij Anderlecht voorbij is. Ik wil danku zeggen voor jullie liefde, zorg en steun voor mezelf en mijn familie. Ik hoop dat ik op een dag kan terugkeren om jullie te horen supporteren voor de club zoals jullie altijd doen. Anderlecht zal altijd een speciale plaats in mijn hart hebben en ik hoop dat de club weldra nog veel titels zal winnen! Succes en een goede gezondheid voor jullie allemaal.”

Najar streek in 2013 bij RSCA neer, nadat hij overkwam van DC United. In 164 wedstrijden met de Brusselaars scoorde hij veertien doelpunten en deelde hij zestien assists uit. Hij won met Anderlecht twee Belgische titels (2013-2014 en 2016-2017). Wegens een kruisbandletsel, dat hij in juli vorig jaar opliep, kwam hij afgelopen seizoen niet in actie.

Rolland en Azouni verlaten Kortrijk

KV Kortrijk neemt afscheid van middenvelders Elohim Rolland en Larry Azouni, zo bevestigt de club zaterdag. Ze zijn allebei einde contract in het Guldensporenstadion.

De 31-jarige Rolland speelde sinds 2015 voor de Kerels. De Fransman kwam het voorbije seizoen slechts zeven keer in actie, voor het laatst begin december.

De 26-jarige Azouni, een tienvoudig Tunesisch international, kwam in 2017 naar Kortrijk. Hij speelde afgelopen seizoen 21 wedstrijden voor de West-Vlamingen.

Scheenbeenblessure voor Brozovic

Marcelo Brozovic heeft een spierblessure ter hoogte van zijn linkerscheenbeen opgelopen. De 27-jarige Kroatische middenvelder kwetste zich vrijdag op training en werd voor onderzoek naar het ziekenhuis overgebracht.

Hoe ernstig de kwetsuur is, is afwachten. De komende dagen wordt de international verder onderzocht.

Brozovic is een vaste waarde op het middenveld van Antonio Conte. De ploegmaat van Romelu Lukaku speelde dit seizoen al 33 wedstrijden en scoorde daarin drie keer.

Zondagavond ontvangt Inter in zijn eerste competitieduel na de coronabreak Sampdoria. De Milanezen tellen, met een match minder, negen punten achterstand op leider Juventus. Er zijn nog twaalf volledige speeldagen af te werken.

Rostov verliest met 10-1

Rostov heeft vrijdag bij de hervatting van de Russische competitie een 10-1 nederlaag geleden bij Sotsji. Rostov trad aan met jeugdspelers aangezien de eerste ploeg in quarantaine zit na zes positieve coronagevallen.

Sotsji ging niet in op het verzoek van Rostov om de wedstrijd uit te stellen, waardoor Rostov genoodzaakt was jeugdspelers zonder ervaring op het hoogste niveau op te stellen. “Alleen al op fysiek vlak waren we niet opgewassen tegen onze opponenten”, verklaarde de 17-jarige Roman Romanov op de tv-zender Match TV. Hij maakte het enige doelpunt voor Rostov.

De Russische Premier League herstartte vrijdagavond na meer dan drie maanden gedwongen coronapauze. In de stand deed Sotsji een goede zaak, het klom op naar de negende stek. Rostov is vierde, op drie punten van nummers 2 en 3 Krasnodar en Lokomotiv Moskou. De Champions League-tickets zijn weggelegd voor de top drie.