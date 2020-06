Football Talk. Ighalo blijft bij Man United - Laat Bayern transfermarkt links liggen? - Beerschot verlengt contract van ‘pitbull’ Tom Pietermaat Redactie

01 juni 2020

13u05 0

Ighalo blijft bij Manchester United

Manchester United verlengt de huur van Odion Ighalo tot 31 januari 2021, zo maakte de club maandag bekend. De 30-jarige Nigeriaanse aanvaller wordt geleend van het Chinese Shanghai Greenland Shenhua. De vorige huurovereenkomst liep op 31 mei af.

Ighalo speelt sinds eind januari voor de Red Devils. In acht wedstrijden kwam hij vier maal tot scoren. De spits trof onder meer raak tegen Club Brugge in de Europa League. De Premier League hervat op 17 juni achter gesloten deuren. Manchester United staat na 29 speeldagen op de vijfde plaats.

Beerschot verlengt contract van “pitbull” Tom Pietermaat

Bij Beerschot ondertekende Tom Pietermaat een langer en verbeterd contract tot 2023. De 27-jarige middenvelder was er al bij in vierde klasse en is van de huidige kern de langst dienende speler op het Kiel. Tussen begin 2018 en begin 2020 was Pietermaat op de sukkel met een voetblessure, maar in de slotfase van de competitie in 1B keerde hij sterk terug. Het bestuur beloonde hem nu met een contractverlenging. (KDC)

Kahn sceptisch over zomerdeals Bayern

Bayern München houdt zich komende zomer wellicht afzijdig op de transfermarkt. Bestuurslid Oliver Kahn benadrukt dat het ook voor Bayern, één van de rijkste clubs ter wereld, onzekere tijden zijn vanwege de coronacrisis. “Het kan een optie zijn om komende zomer geen enkele speler te kopen”, zei Kahn op de Duitse tv.

“We hebben door de uitbraak van deze crisis gezien hoe kwetsbaar het profvoetbalsysteem is. Ik denk dat heel veel clubs, ook in Europa, nu met veel vraagtekens zitten. Hoe gaat het na de coronacrisis verder? Wat betekent dat financieel?”, aldus de oud-doelman, sinds begin dit jaar bestuurslid. Het is de bedoeling dat hij Karl-Heinz Rummenigge op 1 januari 2022 opvolgt als bestuursvoorzitter van de Duitse kampioen.

Bayern München probeert al maanden om Leroy Sané over te nemen van Manchester City. De Duitse vleugelspits ligt nog tot de zomer van 2021 vast bij City, maar hij weigert zijn contract te verlengen. Bayern zou hem komend zomer voor naar verluidt tussen de 40 en 50 miljoen euro kunnen overnemen. “In de huidige tijd is ook 30 of 40 miljoen euro geen ‘peanuts’, voor welke speler dan ook”, aldus Kahn. “Ik ben er nogal sceptisch over dat er komende zomer veel miljoenentransfers worden gedaan.”

De ‘Rekordmeister’ probeert vooral de huidige selectie intact te houden. Thomas Müller en Manuel Neuer verlengden al hun contract, nu probeert de club ook David Alaba en Thiago langer aan zich te binden. “Bij ons weten de spelers wat ze hebben. Daarmee hebben we nu een goed argument om ze te overtuigen om te blijven.”

Blatter bevestigt dat hij aftrad als FIFA-voorzitter onder Amerikaanse druk

In 2015 legde Joseph Blatter zijn functie als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA neer. In een gesprek met het Zwitserse nieuwsagentschap Keystone-SDA bevestigt hij nu dat zijn vertrek er kwam onder druk van de Amerikaanse overheid. Die voerde op dat moment een onderzoek naar grootschalige corruptie binnen de FIFA.

"Ze zeiden, het hoofd moet vertrekken! Daarop stelde ik mijn mandaat beschikbaar, en plots was de FIFA niet langer een maffiose organisatie voor het Amerikaanse gerecht maar eerder een slachtoffer", verklaarde de 84-jarige Zwitser.

De pas herkozen Blatter maakte op 2 juni 2015 bekend te zullen stoppen als FIFA-voorzitter, kort nadat verschillende FIFA-bonzen opgepakt waren in Zürich. In oktober van dat jaar werd Blatter geschorst door de ethische commissie van de FIFA.

Nadien herhaalde Blatter, die de FIFA had geleid sinds 1998, regelmatig dat hij geen ontslag had genomen maar dat hij op het volgende FIFA-congres geen kandidaat meer mocht zijn. Zijn opvolger Gianni Infantino was scherp voor Blatter, maar ook omgekeerd haalde Blatter uit naar zijn landgenoot. Hij gelooft dat Infantino met hulp van de Zwitserse autoriteiten geprofiteerd heeft van de schandalen om het pad naar het FIFA-voorzitterschap te effenen. "Het lijkt erop dat Infantino de weg wilde vrijmaken naar de rol van FIFA-voorzitter", zei Blatter.

In Zwitserland wordt een onderzoek gevoerd naar drie geheime ontmoetingen die Infantino in 2016 en 2017 zou hebben gehad met Zwitsers hoofdaanklager Michael Lauber. Er loopt inmiddels een parlementair onderzoek tegen Lauber, die zijn job riskeert te verliezen.