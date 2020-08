Football Talk. Ibrahimovic verlengt met één jaar bij AC Milan - Barça - Real op 25 oktober - David Silva test positief Voetbalredactie

31 augustus 2020

22u02 0

Ibrahimovic verlengt met één jaar bij AC Milan

De kogel is door de kerk. Zlatan Ibrahimovic heeft maandag zijn handtekening gezet onder een contractverlenging bij AC Milan tot eind juni 2021. Naar verluidt gaat hij komend seizoen zeven miljoen euro verdienen.

De 38-jarige Zweed keerde in januari terug bij Milan na een avontuur in de MLS bij LA Galaxy. Eerder speelde hij tussen 2010 en 2012 al voor Milan.

Met tien doelpunten in achttien competitiewedstrijden had Ibrahimovic het voorbije seizoen een belangrijk aandeel in de kwalificatie voor de Europa League van de Rossoneri. Milan eindigde na een inhaalrace uiteindelijk als zesde.

Maandag werkte de Zweed, in het gezelschap van onder meer onze landgenoot Alexis Saelemaekers, zijn eerste training van het nieuwe seizoen af in het trainingscentrum Milanello. Het nieuwe seizoen in de Serie A start op 19 september.

Cláisco op 25 oktober

La Liga heeft haar kalender bekendgemaakt voor komend seizoen, met op 25 oktober de Clasico tussen Barcelona en Real Madrid. De competitie gaat van start op 13 september met een aangepast programma.

Real Madrid - Getafe, FC Barcelona - Elche en Atlético Madrid - FC Sevilla worden op de eerste speeldag uitgesteld naar een latere datum, om de ploegen die in de Champions League en Europa League actief waren de nodige rust te gunnen. Atlético Madrid, Barcelona, Sevilla en Elche, dat als laatste promoveerde naar La Liga, mogen de tweede wedstrijd ook later op het seizoen spelen. Real Madrid speelt zijn openingswedstrijd op 20 september tegen het Real Sociedad van Adnan Januzaj, terwijl FC Barcelona, al dan niet met Lionel Messi, een week later in Camp Nou Villarreal ontvangt.

Het weekend van 25 oktober staat met rood omcirkeld in de agenda van Hazard en Courtois voor de topper op verplaatsing tegen Barcelona, de eerste voor Ronald Koeman als coach van de Catalanen. Op 11 april staat de terugwedstrijd geprogrammeerd in de Spaanse hoofdstad.

De wedstrijden in Spanje starten in ieder geval zonder publiek vanwege de coronapandemie.

David Silva test positief op coronavirus

David Silva, die in het tussenseizoen de overstap maakte van Manchester City naar Real Sociedad, heeft positief getest op het coronavirus. Dat maakte zijn nieuwe Baskische ploeg maandag bekend. Silva is bij Real Sociedad ploegmakker van Adnan Januzaj.

Silva werd de voorbije 72 uur tweemaal getest. Bij een eerste test in Las Palmas was het resultaat negatief. Zijn tweede test, na een vlucht naar Bilbao, werd uitgevoerd in San Sebastian en was wel positief.

Sociedad meldt dat Silva geen symptomen heeft en momenteel in isolatie verblijft. De 34-jarige Spanjaard verliet afgelopen zomer Manchester City na tien jaar dienstverband.

Drie coronagevallen bij Atalanta

Atalanta Bergamo, het voorbije seizoen verrassend kwartfinalist in de Champions League, heeft drie coronagevallen gemeld binnen haar spelersgroep. Van die spelersgroep maakt Rode Duivel Timothy Castagne voorlopig ook nog deel uit. De flankverdediger wordt gelinkt aan een vertrek naar Leicester City.

De drie positieve gevallen kwamen aan het licht bij de coronatests voorafgaand aan de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen, die maandag aanving.

De drie spelers, van wie de identiteit niet werd bekendgemaakt, hebben geen symptomen en verblijven momenteel in isolatie. Hun gezondheid wordt van nabij gevolgd door de lokale gezondheidsautoriteiten.

KNVB betrekt spelers in zoektocht naar nieuwe Nederlandse bondscoach

De Nederlandse voetbalbond (KNVB) betrekt de spelersraad van het Nederlands elftal bij haar de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Dat bevestigde aanvoerder Virgil van Dijk in de aanloop naar de komende duels met Polen en Italië in de Nations League.

“We hadden toevallig al een bijeenkomst met de spelersraad gepland”, vertelde de verdediger van Liverpool. “Het was een open gesprek met de directie. Ik vind het goed dat ze de mening van de spelersraad vragen. Ik ga niet echt in op namen. Maar we willen op dezelfde manier verder. We zijn heel erg tevreden over Dwight Lodeweges en de rest van de staf. We hebben veel waardering voor hen.”

Louis van Gaal is bereid om met de KNVB over een derde termijn als bondscoach te praten. “Ik heb zijn naam niet genoemd”, zei Van Dijk. “Maar ik heb ook nooit met hem gewerkt. Van Gaal heeft heel veel betekend voor het Nederlandse voetbal. Logisch dat zijn naam wordt genoemd. De directie weet hoe we ongeveer denken en het zou mooi zijn als er volgende maand bij de volgende interlandperiode duidelijkheid is.”

Van Dijk wilde niet ingaan op mogelijk andere kandidaten als Frank Rijkaard, Frank de Boer of Peter Bosz, die onder contract staat bij Bayer Leverkusen. Lodeweges wilde niet zeggen dat hij Koeman zelf ook wel wil opvolgen. “Volgens mij is dat niet aan de orde en zijn ze op zoek naar een ander”, zei hij.

Bondsparket wil Heris en Caufriez 3 matchen schorsen

Het parket van de Belgische voetbalbond (KBVB) vraagt voor Jonathan Heris (Eupen) en Maximiliano Caufriez (Waasland-Beveren) vier wedstrijden schorsing, waarvan drie wedstrijden effectief en een wedstrijd voorwaardelijk.

Heris kreeg afgelopen weekend in het duel tussen Eupen en Sint-Truiden (1-1) al na 25 minuten rood voor natrappen terwijl hij viel, waardoor de Panda’s met een man minder verder moesten. Het Bondsparket vraagt voor de verdediger ook 4.000 euro boete, waarvan 3.000 euro effectief.

Waasland-Beveren verloor zaterdag thuis met 1-3 van Oud-Heverlee Leuven. Caufriez kreeg helemaal in het slot rood voor een slaande beweging naar het hoofd van bezoeker Sascha Kotysch. Tegen hem vordert het Bondsparket nog een boete van 3.000 euro, waarvan 2.000 euro effectief.

Voor Antwerp-speler Birger Verstraete zat de wedstrijd bij Charleroi (2-0) er halfweg de eerste periode op, toen hij rood kreeg nadat hij fors doorging op de enkel van Marco Ilaimaharitra. Het voorstel tot minnelijke schikking van het Bondsparket bedraagt drie wedstrijden schorsing, waarvan twee effectief. Het Bondsparket vraagt tevens 3.000 euro boete, waarvan 2.000 euro effectief.

In de tweede klasse dreigt Lommel Sebastiaan Brebels enkele matchen kwijt te zijn. Brebels scoorde voor de Limburgers op de tweede speeldag in 1B tegen de beloften van Club Brugge (2-2), maar pakte nog voor de koffie rood na een revanche. Het Bondsparket vraagt drie wedstrijden schorsing, waarvan twee effectief, net als 1.500 euro boete, waarvan 1.000 euro effectief.

Eupen rouwt om voormalig doelman John Felagha (26)

De Nigeriaanse doelman John Felagha, een voormalig speler van KAS Eupen, is op amper 26-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigen de Panda’s maandag op de clubwebsite.

Felagha werd gevormd bij de Senegalese tak van de Aspire Academy. Hij belandde in de zomer van 2012 bij Eupen maar speelde slechts twee competitieduels voor de toenmalige tweedeklasser, tegen FC Brussels (als invaller in de tweede helft, 1-1) en Aalst (90 minuten, 0-1 verlies). Na een jaar verliet hij de grensploeg opnieuw.

“KAS Eupen biedt zijn oprechte medeleven aan bij de familie en vrienden van John Felagha”, aldus de club.

Europees Gouden Schoen Immobile blijft tot 2025 bij Lazio

Lazio heeft zijn goudhaantje Ciro Immobile langer aan de club verbonden. De aanvaller ondertekende een contractverlenging tot 2025, zo bevestigen de Romeinen.

De 30-jarige Immobile scoorde afgelopen seizoen 36 keer in de Serie A. Het leverde hem de Gouden Schoen op als beste doelschutter in Europa. Robert Lewandowski trof voor Bayern München in de Bundesliga 34 keer raak.

Met zijn vele doelpunten leidde Immobile Lazio, waar hij aan de zijde van Jordan Lukaku speelt, naar de vierde plaats in de Serie A, goed voor een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Immobile draagt het shirt van Lazio sinds 2016.

Robert Lewandowski wil doorgaan tot zijn veertigste

Robert Lewandowski speelde afgelopen seizoen de pannen van het dak bij Bayern München. De Pool leidde de Duitse recordkampioen met een karrenvracht doelpunten naar winst in de Champions League, de Bundesliga en de Duitse beker. Op zijn 32e voelt hij zich beter dan ooit en de spits wil nog jaren doorgaan, zo zegt hij in Kicker.

“Mijn huidige contract (dat tot 2023 loopt) is zeker niet mijn laatste. Ik wil nog langer spelen. En ik wil nog meer bereiken. Mijn teamgenoten in München denken er net zo over”, zegt de aanvaller, die zondag in Duitsland werd uitgeroepen tot “Speler van het Jaar. Ik voel mij geen 32. Ik voel mij beter dan toen ik 26 was”, benadrukt de Pool. “Ik heb het niet alleen over mijn lichaam, maar ook over het voetbaltechnische. Ik heb de voorbije jaren hard gewerkt om mijn beste niveau te bereiken. Ik ben heel blij dat ik daarin geslaagd ben en op het hoogste niveau kan spelen. Ik doe er alles om deze vorm te behouden.”

Op de vraag of hij zich nog tien jaar ziet voetballen, antwoordt Lewandowski: “Tien jaar? Eerder acht.” Zijn loopbaan volmaken bij Bayern, waarvoor hij sinds 2014 uitkomt, is volgens de Pool “een optie”. “Maar ik heb nog zoveel jaren voor mij. Ik ben nog niet bezig met het einde van mijn carrière.” Lewandowski werd afgelopen seizoen topschutter in de Bundesliga (34 goals), Champions League (15 goals) en DFB-Pokal (6 goals).

Voormalig UEFA-voorzitter Platini verschijnt voor Zwitserse rechter

Michel Platini heeft zich vandaag bij een Zwitserse rechtbank in Bern gemeld. Hij moet zich verantwoorden voor een betaling van omgerekend 1,8 miljoen euro die hij in 2011 van voormalig FIFA-baas Sepp Blatter heeft ontvangen. De 65-jarige Fransman werd opgewacht door verslaggevers. Hij groette ze keurig en wandelde rustig de rechtbank binnen.

De Zwitserse rechtbank verdenkt Platini van verduistering en valsheid in geschrifte. Blatter wordt dinsdag gehoord door de Zwitserse officier van justitie Thomas Hildbrand. De 84-jarige Zwitser heeft altijd beweerd dat Platini recht had op een achterstallige betaling van 2 miljoen Zwitserse frank voor advieswerk.

Blatter en de toenmalige voorzitter Platini van de UEFA werden geschorst na de verdachte betaling. Platini kon zich daardoor in 2016 geen kandidaat meer stellen voor het voorzitterschap van wereldvoetbalbond FIFA.

Sydney FC pakt vijfde titel in Australische A-League

Sydney FC mag zich voor de vijfde keer kampioen van de Australische A-League noemen. In de finale van het kampioenschap tegen Melbourne City ontpopte Rhyan Grant zich tot man van de match. De verdediger scoorde in de verlengingen immers het enige doelpunt, nota bene met de borst. Hij liep een flankvoorzet van Luke Brattan binnen.

De finale in het Bankwest Stadium in Sydney werd bijgewoond door 7.500 toeschouwers, het maximum aantal toegelaten fans door de coronabeperkingen. Sydney FC was de titelverdediger en had ook de reguliere competitie als nummer één beëindigd voor Melbourne.

Claudio Bravo gaat doel van Betis Sevilla verdedigen

De Chileense doelman Claudio Bravo heeft een contract voor een jaar (met optie) ondertekend bij Betis Sevilla. Hij komt transfervrij over van Manchester City, waar hij als invaller (voor Ederson) zijn verbintenis zag aflopen. De 37-jarige Bravo speelde eerder in La Liga bij Real Sociedad en FC Barcelona. Hij vindt bij Betis zijn landgenoot Manuel Pellegrini terug als coach.

De 123-voudig international heeft een rijkgevulde erelijst met onder meer twee overwinningen in de Copa America, twee Spaanse en Engelse landstitels en een Champions League (in 2015 met Barcelona, waar hij invaller was voor Ter Stegen). Betis Sevilla beëindigde de Spaanse competitie als vijftiende. Joel Robles was er vorig seizoen eerste keuze in doel, voor Dani Martin.