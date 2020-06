Football Talk. Hudson-Odoi niet vervolgd voor vermeende verkrachting - Nieuw onderzoek naar Blatter Redactie

13 juni 2020

19u23 0

Callum Hudson-Odoi (Chelsea) niet vervolgd voor verkrachting

Chelsea-speler Callum Hudson-Odoi zal niet vervolgd worden wegens vermeende verkrachting. Dat heeft de 19-jarige vleugelspeler op Twitter bekendgemaakt.

Hudson-Odoi werd op 17 mei in zijn penthouse in Londen gearresteerd op beschuldiging van verkrachting. Volgens Engelse media had hij een date met een vrouw, die onwel werd en ter verzorging werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Hudson-Odoi werd uiteindelijk na verhoor op borgtocht vrijgelaten.

“Ik heb gezwegen en de politie mijn volledige medewerking verleend tijdens het onderzoek, omdat ik wist dat er een dag zou komen dat mijn naam gezuiverd zou worden”, verklaart de Engelse international, die in september een nieuw vijfjarig contract ondertekende bij Chelsea. “Na een volledig en grondig onderzoek heeft de politie nu bevestigd dat er geen verdere actie ondernomen wordt.”

Begin maart testte Hudson-Odoi positief op het nieuwe coronavirus, hij was de eerste besmette speler in de Premier League. De winger herstelde volledig en traint inmiddels weer met zijn Chelsea-ploegmaats.

Zwitsers gerecht opent nieuw onderzoek naar Blatter

Het Zwitserse parket heeft een nieuw onderzoek naar voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter geopend. Associated Press kreeg inzage in documenten waaruit blijkt dat de 84-jarige Zwitser (opnieuw) beschuldigd wordt van crimineel wanbeheer.

Het gerecht onderzoekt een lening van 1 miljoen dollar door Blatter aan de voetbalbond van Trinidad en Tobago. Het geld ging op 13 april 2010 van een rekening van de FIFA. De lening was rente- en borgvrij en de schuld werd nog hetzelfde jaar als “een gift” kwijtgescholden.

Eerder onderzocht het Zwitserse gerecht al een omstreden contract over de televisierechten voor de WK’s 2010 en 2014, dat Blatter in 2005 ver onder de marktwaarde afsloot met de Caribische Voetbalconfederatie. Volgens de Zwitserse justitie zou de FIFA daarbij 3,48 miljoen euro misgelopen zijn. Bovendien was de Trinidiaan Jack Warner, één van de spilfiguren in het FIFA-omkoopschandaal, destijds voorzitter van de Caribische federatie.

Blatter pleit in alle zaken onschuldig. “Ik heb kennis genomen van deze nieuwe beschuldiging en verwerp ze volledig”, verklaarde hij zaterdag.

Eind mei 2015 werd Blatter nog herkozen als FIFA-voorzitter, maar een paar dagen later stapte hij toch op. In december 2015 werd hij door de FIFA voor acht jaar geschorst. Die schorsing werd later tot zes jaar herleid.

Turks voetbalicoon Emre Belözoglu kondigt afscheid aan

De Turkse centrale middenvelder Emre Belözoglu heeft na afloop van de 2-1 zege van Fenerbahçe tegen Kayserispor aangekondigd dat hij na dit seizoen op 39-jarige leeftijd een punt zet achter zijn profcarrière. “Het was een moeilijke beslissing, ondanks mijn leeftijd”, liet Emre weten. “Ik had mijn carrière graag afgesloten op het EK, maar het mag niet zijn.”

De middenvelder tekende zijn eerste profcontract in 1996 bij Galatasaray, de club waarmee hij vier keer landskampioen werd en een UEFA Cup won, alvorens een transfer naar Inter (2001-2005) af te dwingen. Nadien volgden nog passages in het buitenland bij Newcastle (2005-2008) en Atlético (2012-2013).

In eigen land speelde hij naast Galatasaray ook nog voor Fenerbahce (2008-2012, 2013-2015, 2019-2020) en Basaksehir (2015-2019), telkens topclubs uit Istanboel. Met Basaksehir kegelde hij in de zomer van 2017 Club Brugge nog uit voor de voorrondes van de Champions League. In totaal werd hij zes keer Turks kampioen, won hij er vier bekers en drie Supercups, en daarnaast staan ook nog de Coppa Italia en de Copa del Rey op zijn palmares.

Acht miljoen kijkers in Italië

De terugwedstrijd tussen Milan en Juventus in de Italiaanse beker vond achter gesloten deuren plaats, maar de match werd op tv wel door 8,3 miljoen mensen bekeken. Goed voor een marktaandeel van 34 procent. Een van de redenen is wellicht dat de beker op een open net wordt uitgezonden. Het is zo de best bekeken wedstrijd van het seizoen tot nu toe.