Football Talk. Holzhauser langer bij Beerschot? - 14 positieve coronagevallen bij Genoa - STVV-fans schrijven open brief aan Japanse eigenaars De voetbalredactie

28 september 2020

22u30 0

Genoa zwaar getroffen door coronavirus

De Deense international Lasse Schöne en dertien andere spelers of leden van de technische staf van de Italiaanse voetbalclub Genoa zijn besmet met het coronavirus. Zij moeten voorlopig in quarantaine en mogen zich niet bij hun club laten zien.

Doelman Mattia Perin van Genoa testte zaterdag al positief. Schöne volgde een dag later. Acht spelers en vier leden van de technische staf van Genoa bleken maandag ook positief. Genoa verloor zondag met maar liefst 6-0 van Napoli. Komende zaterdag staat er een thuisduel met Torino op het programma.

STVV-fans schrijven open brief

Onder het motto ‘Geen woorden, maar daden’ schijft het Supportersverbond een Open Brief, die gericht is aan de Japanse bazen. Ze hopen dat deze keer niet voorzitter Meekers -volgens hen heeft die niks te zeggen- maar CEO Takayuki Tateishi hen van antwoord dient. De supporters vinden dat er te weinig of geen sprake is van een sportieve visie, stellen het aankoopbeleid in vraag en twijfelen ook aan de selectiepolitiek van coach Kevin Muscat. Ook hekelen ze het gebrek aan lokale verandering. (FKS)

Duitse Supercup achter gesloten deuren

De Duitse Supercup van woensdagavond tussen landskampioen en Bekerwinnaar Bayern München en Borussia Dortmund moet in München achter gesloten deuren plaatsvinden, zo maakte de stad München bekend.

Een opvallende beslissing, want in de Bundesliga worden er wel toeschouwers toegelaten tijdens de wedstrijden. Ook in Duitsland heeft men echter af te rekenen met een stijgend aantal besmettingen. Als de incidentie hoger ligt dan 35, zijn toeschouwers niet toegestaan. Als er minder dan 35 besmettingen per 100.000 inwoners geregistreerd worden, mag twintig procent van de stadioncapaciteit gebruikt worden.

Real-middenvelder Kroos twee weken aan de kant

Real Madrid-middenvelder Toni Kroos heeft zaterdag in het competitieduel tegen Betis een blessure aan de linkerbilspier opgelopen, zo bevestigde de club maandag. Volgens Spaanse media zou de Duitse international daarmee een tweetal weken aan de kant staan.

Kroos zou zo de competitieduels tegen Valladolid en Levante missen, net als de interlands met Duitsland tegen Turkije, Oekraïne en Zwitserland.

Mainz zet coach Beierlorzer aan de deur

Bij de Duitse eersteklasser Mainz is coach Achim Beierlorzer ontslagen. Mainz begon het seizoen met een 3-1-nederlaag bij RB Leipzig en ging zaterdag in eigen huis met 1-4 onderuit tegen Stuttgart. “We hebben een lang en open gesprek gehad over hoe we het team een nieuw perspectief konden geven”, vertelde sportdirecteur Rouven Schoeder. “Daaruit vloeide de beslissing voort om de samenwerking met Beierlorzer stop te zetten.”

Assistent Jan-Moritz Licht neemt voorlopig over. Beierlorzer was nog maar een jaar in dienst bij Mainz, na zijn eerder ontslag bij reeksgenoot FC Keulen. “Ik ben heel teleurgesteld met deze beslissing”, klinkt het in een eerste reactie. “Maar het team wil ik alle geluk wensen voor de toekomst.”

Het is al het tweede ontslag dit seizoen in de Duitse Bundesliga. Zondag werd David Wagner aan de deur gezet bij Schalke 04, na de slechtste competitiestart in de geschiedenis van de Bundesliga. Voormalig bondscoach Marc Wilmots wordt genoemd als mogelijke opvolger.

Mainz have parted ways with head coach Achim Beierlorzer. Assistant coach Jan-Moritz Lichte will take charge of the side until further notice. pic.twitter.com/JJxFMqyPiw Mainz 05 English(@ Mainz05en) link

Wolfsburg mogelijk zonder Koen Casteels tegen AEK

Wolfsburg kan in de heenwedstrijd van de play-offronde van de Europa League tegen het Griekse AEK Athene mogelijk geen beroep doen op Rode Duivel Koen Casteels, zo maakte het Duitse nieuwsagentschap SID bekend.

De 28-jarige Rode Duivel blesseerde zich afgelopen weekend tijdens de opwarming van het competitieduel tegen SC Freiburg (1-1) aan de knie, waardoor hij in doel vervangen moest worden door de Oostenrijkse reservekeeper Pavao Pervan. De ernst van de blessure is momenteel nog onduidelijk.

Debuut in mineur voor Higuain bij Inter Miami: gemiste strafschop en 3-0-nederlaag

Gonzalo Higuain heeft zondag niet al te veel plezier beleefd aan zijn debuut voor Inter Miami in de Noord-Amerikaanse Major League Soccer (MLS). Op de negende speeldag gingen ze met 3-0 onderuit bij Philadelphia Union en Higuain miste in de tweede helft een strafschop.

De Argentijnse aanvaller mist duidelijk nog wedstrijdritme. Een kwartier voor affluiten had hij Inter Miami van op de stip kunnen terugbrengen tot 2-1, maar de killer van de Rode Duivels in de kwartfinales op het WK 2014 kon zijn schot niet kadreren. Tot jolijt van de Philadelphia-spelers, met wie hij het zonder veel erg aan de stok kreeg. Niet veel later viel de 3-0 en was de wedstrijd gespeeld.

“Hij heeft nog wedstrijdritme nodig, pas nadien zal hij zich meer op zijn gemak voelen”, vatte Miami-coach Diego Alonso samen. “Hij heeft veel zin om te presteren, om goed te doen voor deze club. Een strafschop missen, dat kan bij iedereen voorvallen.”

Flamengo moet ondanks 19 coronabesmettingen Braziliaanse topper spelen

Ondanks negentien coronabesmettingen heeft de Braziliaanse club Flamengo zondag de topper op de tweede speeldag in de Braziliaanse competitie tegen Palmeiras toch moeten afwerken. In Sao Paulo dwong Flamengo met voornamelijk spelers uit de U19 een 1-1-gelijkspel af.

Een rechtbank in Rio de Janeiro had zaterdag nochtans beslist in te gaan op de vraag van Flamengo om de wedstrijd uit te stellen. De winnaar van de Copa Libertadores had naar eigen zeggen niet genoeg spelers meer ter beschikking. Palmeiras en de Braziliaanse bond CBF gingen niet akkoord en in hoger beroep kregen zij gelijk, waardoor er toch gevoetbald moest worden.

Het coronavirus heeft Flamengo stevig in de greep, want naast de negentien spelers testten ook nog eens achttien werknemers van de club positief, onder wie voorzitter Rodolfo Landim. Brazilië, en al zeker de regio in en rond Rio de Janeiro, is bijzonder zwaar getroffen door de coronapandemie. Met 4,73 miljoen besmettingen is het na de Verenigde Staten en India het zwaarst getroffen land ter wereld. Het longvirus kostte er ook al aan 142.000 mensen het leven.

AA Gent slechtste vicekampioen in 51 jaar

6 op 21 is niet gewoon pover, het is dramatisch. AA Gent is na de nederlaag tegen OH Leuven de slechtste vicekampioen in liefst 51 jaar. Het is al van 1969 geleden dat de tweede uit de competitie zo zwak aan een nieuw seizoen begon. In 1968-1969 kroonde Charleroi zich tot vicekampioen, het seizoen nadien begonnen de Zebra’s verschrikkelijk slecht, met liefst vijf nederlagen en twee gelijke spelen. Uiteindelijk eindigden ze dat seizoen wel nog op een 9de stek. (MVS)

Chakvetadze, Kums en Odjidja mee naar Kiev

AA Gent vertrekt vanochtend naar Kiev met Chakvetadze, Kums en Odjidja aan boord. Of ze dinsdagavond alle drie ook kunnen spelen, valt nog af te wachten. Bukari is voldoende hersteld van de blessure die hij zaterdagavond opliep. Enkel Yaremchuk heeft nog te veel hinder van zijn hamstringblessure, hij blijft thuis om verder te revalideren. Naast Bolat zit ook Bezus een Europese schorsingsdag uit. De wedstrijd in Kiev wordt morgenavond (21u) geleid door de Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak. (RN)

Holzhauser langer bij Beerschot?

Het Beerschot-bestuur had met de manager van Holzhauser een verkennend gesprek omtrent een contractverlenging. Dat onderhoud verliep in een “constructieve sfeer”. Er werd overeengekomen dat Beerschot één van de volgende dagen of weken ook effectief met een concreet voorstel op de proppen zal komen. Vanhamel werd voor de match tegen Waasland-Beveren door de supporters gehuldigd als ‘Manneke van het Seizoen’ 2019-2020. Van den Bergh viel om tactische redenen naast de selectie. (KDC)

Lees ook: Knappe goal Sambi Lokonga, flater van Luckassen, derbyzege Club: alle samenvattingen van speeldag 7