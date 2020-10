Football Talk. Hoggas langer bij Cercle Voetbalredactie

07 oktober 2020

Cercle Brugge bindt Kevin Hoggas tot 2022 aan zich

Kevin Hoggas (28) heeft zijn contract bij Cercle Brugge verlengd tot juni 2022. Dat heeft de Vereniging woensdag bekendgemaakt. De Franse middenvelder speelt sinds januari 2018 voor Cercle Brugge. Hoggas hielp de Bruggelingen meteen aan de promotie naar 1A. In 41 wedstrijden voor Cercle scoorde hij zes keer.

“Deze contractverlenging brengt voor mij de nodige stabiliteit en continuïteit die ik in deze fase van mijn carrière nodig heb”, reageert Hoggas.

“Kevin is één van de meest bepalende spelers in ons team: niet alleen omdat hij tot nu toe elke minuut van dit seizoen heeft gespeeld, maar zeker ook omdat hij onze kleuren steevast professioneel én trots vertegenwoordigt”, aldus technisch directeur Carlos Avina.

KBVB biedt 10.000 gratis zakwoordenboekjes aan voor anderstalige voetballers

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) brengt samen met vzw ‘de Rand’, de Taalunie en Voetbal Vlaanderen een zakwoordenboekje uit om anderstalige voetballertjes Nederlands te leren en te laten oefenen. 10.000 exemplaren worden gratis aangeboden, zo raakte woensdag bekend.

“De 10.000 gratis boekjes helpen clubs en trainers te communiceren met anderstalige spelers en hun ouders”, zo klinkt het in een persbericht. “De taaldiversiteit in de Belgische voetbalclubs neemt jaar na jaar toe. Zo telde het voetbalseizoen 2019-20 ruim 30 procent meer vluchtelingen dan een jaar eerder.”

Oyarzabal mist vriendschappelijke match tegen Portugal na “niet negatieve” test

De Spaanse international Mikel Oyarzabal mist de vriendschappelijke interland van woensdag tegen Portugal. Hij legde een test af die “niet negatief” is. Dat meldt de Spaanse voetbalbond (RFEF). De aanvaller leverde een PCR-test af die “niet negatief” is, verder wijst de RFEF op de “aanwezigheid van antilichamen”. Dat laat hem toe “zijn professionele activiteiten op een normale manier voort te zetten”, aldus de RFEF in een persbericht. De federatie stelt verder nog dat de UEFA aanbeveelt dat niemand het stadion betreedt zonder een volledig negatieve PCR-test. Bijgevolg is Oyarzabal out voor het duel van La Roja met Portugal van woensdagavond.

De spits van Real Sociedad moest al verstek laten gaan voor de interlands in september na een positieve coronatest. Sindsdien speelde hij wel weer in La Liga met zijn club.

Twee spelers Italiaanse belofteploeg zijn besmet

Twee spelers van de Italiaanse belofteploeg hebben positief getest op het nieuwe coronavirus. Dat heeft de Italiaanse voetbalbond woensdag aangekondigd. Volgens La Gazzetta dello Sport gaat het om Inter Milaan-verdediger Alessandro Bastoni en Atalanta-reservedoelman Marco Carnesecchi.

De twee spelers, die geen symptomen vertonen, legden afgelopen zondag nog een negatieve test af. Ze konden dus aansluiten bij de selectie, die vrijdag aantreedt tegen IJsland. Bij een tweede test op dinsdag kwamen er echter twee positieve resultaten uit de bus.

De training die woensdag was voorzien wordt geannuleerd. Sinds dinsdag is het team in quarantaine geplaatst, in afwachting van richtlijnen van de gezondheidsautoriteiten.

Gerecht valt binnen bij Duitse voetbalbond vanwege mogelijke belastingontduiking

Het openbaar ministerie van Frankfurt am Main heeft woensdag de hoofdzetel van de Duitse voetbalbond (DFB) en privéwoningen van DFB-officials laten doorzoeken op verdenking van belastingontduiking. De zaak draait rond reclame-inkomsten van thuisinterlands van de Mannschaft in de jaren 2014 en 2015. Aan de actie in vijf deelstaten van de Duitse Bondsrepubliek namen ongeveer 200 politieagenten deel.

Het onderzoek heeft “zes voormalige respectievelijk huidige verantwoordelijken van de DFB” in het vizier, zo meldde het openbaar ministerie. “Zij worden ten laste gelegd dat ze inkomsten uit reclame-inkomsten bewust verkeerd hebben aangegeven als inkomsten uit vermogensbeheer.” Daarmee heeft de Duitse bond ongeveer 4,7 miljoen euro aan belastingen ontdoken.

Pro League: “Verwachten geen verbod op publiek in stadions”

Hebben de verstrengde coronamaatregelen straks gevolgen voor voetbalwedstrijden met publiek? Volgens de Pro League komt de huidige werkwijze niet in het gedrang. “We moeten natuurlijk afwachten wat er exact in het Ministerieel Besluit zal staan”, zegt Stijn Van Bever. “Ongetwijfeld zullen de clubs met kleinere bubbels moeten werken, maar een verbod op publiek in de stadions verwacht ik niet.” (LUVM)