Football Talk. Hoeft Club ultra’s PSG niet te vrezen? - Kompany en Sandler ook out voor Essevee

05 november 2019

PSG-ultra’s dreigen met boycot

Er zit een haar in de boter tussen PSG en z’n harde supporterskern, het Collectif Ultras Paris (CUP). Zij roepen op tot een boycot van de Champions League-partij tegen Club om hun ongenoegen te uiten over wat zij de aanhoudende intimidatie en provocatie van de politie en van de bewakingsfirma Olips noemen. Hun agenten staan in voor de veiligheid in het blok Auteuil, waar de CUP zit, en voor de begeleiding naar uitmatchen. Ook de vraag om een stadionverbod voor Lahoucine Zerari, een naaste van de CUP-voorzitter Romain Mabille, is in erg slechte aarde gevallen. (VH)

Carlos Vela verkozen tot beste speler MLS

De Mexicaanse international Carlos Vela is tot beste speler van de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie MLS verkozen. De 30-jarige spits van Los Angeles FC, met 34 doelpunten topscorer van de reguliere competitie, kreeg in een poll bij spelers, trainers en journalisten de voorkeur op de Zweed Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy).

Spannend was het niet. ‘El Bombardero’ kreeg liefst 69,61 procent van de stemmen, Ibrahimovic werd met 14,11 procent tweede, de Venezolaan Josef Martinez (Atlanta United), vorig jaar winnaar, met 6,97 procent derde.

Het kampioenschap zit er nog niet op in Amerika, maar een titel zit er zowel voor Vela als Ibrahimovic niet meer in. LA Galaxy werd in de kwartfinales van de play-offs met 5-3 uitgeschakeld door Los Angeles FC, dat vervolgens in de halve finales met 3-1 verloor van Seattle Sounders. In de finale neemt Seattle het zondag in eigen stadion op tegen het Canadese Toronto. Dat won in zijn halve finale met 2-1 van titelverdediger Atlanta United. Toronto, dat voormalig Rode Duivel Laurent Ciman en de Spanjaard Alejandro Pozuelo (ex-Genk) in de rangen heeft, is de kampioen van 2017. Seattle stak de titel het jaar voordien op zak.

Kompany en Sandler ook out voor Essevee

Het blijft maar duren. Behoudens een mirakel kan Anderlecht ook aan de Gaverbeek tegen Zulte Waregem geen beroep doen op Vincent Kompany (hamstring) en Philippe Sandler (knie). RSCA wil geen risico’s nemen met het duo. Pas als de kans op herval tot een minimum beperkt is, lijkt een rentree realistisch. Kompany is out sinds eind september, Sandler bijna een maand. Het is onduidelijk of ze na de interlandbreak wel ineens speelklaar zullen zijn, Anderlecht vermijdt alle commentaar.

Nog op Neerpede ging een elftal vol invallers - van Didillon over Chipciu tot Amuzu - gisteren met 1-3 onderuit tegen tweedeklasser Union. (PJC)

W.-Beveren is Kobayashi enkele weken kwijt

Tegenvaller voor Waasland-Beveren en Yuki Kobayashi. De Japanse spelmaker moest afgelopen weekend al na een kwartier naar de kant tegen Zulte Waregem. Gisteren werd duidelijk waarom: Kobayashi liep een spierscheur in de hamstrings op. Hij is meerdere weken buiten strijd. (MVS)