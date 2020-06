Football Talk. Heynen mist voorbereiding met Racing Genk - WTO veroordeelt overname Newcastle - Casteels krijgt er drie om de oren De voetbalredactie

16 juni 2020

22u40 0

Koen Casteels lijdt met Wolfsburg 3-0 nederlaag in Mönchengladbach

Op de 32e speeldag in de Duitse Bundesliga heeft Koen Kasteels met Wolfsburg een 3-0 nederlaag geleden op het veld van Borussia Mönchengladbach. De Belgische doelman werd voor de rust twee keer geklopt door Jonas Hofmann (11e en 30e) en erna door Lars Stindl (65e).

In de stand blijft Wolfsburg zesde. Woensdag kan het op die plaats, waaraan rechtstreekse kwalificatie voor de Europa League verbonden is, wel bijgebeend worden door Hoffenheim. Mönchengladbach klimt voorlopig weer op naar de vierde plaats. Die geeft recht op een ticket voor de Champions League.

Bielefeld promoveert naar Bundesliga

Arminia Bielefeld keert komend seizoen terug in de Bundesliga. De koploper van de tweede Bundesliga is als eerste ploeg zeker van promotie na een 1-1 gelijkspel van concurrent Hamburg tegen Osnabrück. Met een voorsprong van zeven punten kan Bielefeld niet meer onder HSV eindigen.

Nummer drie Stuttgart speelt woensdag thuis tegen Sandhausen. Bij winst neemt Stuttgart de tweede plek van HSV over, met een marge van één punt. Beide promotiekandidaten hebben dan nog twee competitieduels te gaan. De eerste twee plaatsen zich voor de Bundesliga, de nummer drie speelt nog in een play-off om promotie/degradatie.

Heynen mist voorbereiding met Racing Genk - WTO veroordeelt overname Newcastle

Nieuwe opdoffer voor Bryan Heynen. De 23-jarige middenvelder van Racing Genk onderging opnieuw een kleine ingreep aan zijn gehavende knie en zal de voorbereiding op het nieuwe seizoen moeten missen.

Heynen miste al het grootste deel van vorig seizoen nadat hij zijn kruisband afscheurde. Nadien verliep de revalidatie zonder problemen en de verwachting was dat hij fit zou geraken voor het nieuwe seizoen. Hij ondervond de afgelopen weken hinder aan de meniscus en moest opnieuw een kleine ingreep laten uitvoeren, daardoor wordt zijn revalidatie met een paar maanden verlengd. Ook Kristian Thorstvedt, die herstelt van een breuk in de voet, staat nog zeven weken langs de kant. (KDZ)

Nationale amateurreeksen krijgen nieuwe naam

De eerste, tweede en derde nationale amateurklasse in het voetbal dragen vanaf het seizoen 2020-2021 een andere naam. Dat heeft de Hoge Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maandag na stemming beslist en werd dinsdag bevestigd door woordvoerder Pierre Cornez.

Omdat het woord “amateur” minderwaardig klinkt en er op het derde niveau in België ook een minimaal aantal (semi)professionele contracten moeten worden afgesloten op straffe van een licentieweigering, is een naamsverandering opportuun. Dat zou ook meer sponsors moeten opleveren.

De eerste nationale amateurklasse zal vanaf komend seizoen kort “eerste nationale” heten (“nationale 1" in het Frans). Ook de reeksen daaronder, die opgesplitst zijn per taalregio, krijgen een andere benaming. In Vlaanderen worden dat de tweede en derde afdeling VV, de Franstalige reeksen gaan voortaan als division 2 ACFF en division 3 ACFF door het leven.

RWDM haalt Maxime Electeur bij FC Luik

Met de komst van Maxime Electeur van FC Luik heeft RWDM zijn vierde aanwinst beet. De 23-jarige Electeur, die op het middenveld het best tot zijn recht komt, kreeg zijn jeugdopleiding bij Standard en OHL en was sinds 2017 actief bij de Luikse club, die in eerste amateurklasse uitkomt. Hij volgt daarmee Yadi Bangoura naar de hoofdstad, die er eerder een contract had getekend. Electeur krijgt een overeenkomst van 1 seizoen met een optie voor een extra seizoen. Ook Houssen Abderrahmane, een linksvoetige international van Mauretanië, wordt in verband gebracht met RWDM. Het voorbije seizoen was de linksback actief bij Louhans-Cuiseau, dat uitkomt in de National 2. (NFA)

WTO veroordeelt overname Newcastle

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) blijft vraagtekens zetten bij de nakende overname van Newcastle United door het Saudische staatsconsortium van kroonprins Mohammad bin Salman. Het Public Investment Fund (PIF), heeft 340 miljoen over voor de Premier League-club en zou zo 80% van de aandelen in handen krijgen.

De WTO oordeelt nu dat het staatsconsortium wel degelijk een grote piratenzender bestuurt in Saudi-Arabië. Die piratenzender zendt sportwedstrijden, waaronder ook wedstrijden uit de Engelse Premier League, illegaal uit. Eerder had ook Amnesty International zich openlijk verzet tegen de overname.

Portugal bindt bondscoach langer aan zich

Fernando Santos blijft tot en met het EK voetbal van 2024 aan als bondscoach van Portugal. Dat heeft de Portugese bond FPF dinsdag bekendgemaakt. Het contract van de 65-jarige coach liep tot en met het EK van 2020, dat door het coronavirus met een jaar is uitgesteld.

“Het is een voorrecht voor mij en mijn coachingsstaf om dit project voort te zetten”, zei Santos, die met Portugal Europees kampioen werd in 2016. Hij trad na het WK van 2014 in dienst.

De contractverlenging houdt in dat Santos mogelijk nog drie eindtoernooien meemaakt: het EK van 2021 in diverse Europese steden, het WK van 2022 in Qatar en het EK van 2024 in Duitsland. Voordat Santos in dienst trad bij de Portugese bond was hij bondscoach van Griekenland. Ook werkte hij bij de Portugese topclubs Sporting, Benfica en Porto.