Football Talk. Henderson mist seizoenseinde - Real moet zonder Marcelo op zoek naar titel Redactie

10 juli 2020

17u55 1

Bundesliga start volgend seizoen op 18 september

Het volgende Bundesliga-seizoen gaat op 18 september van start. De laatste speeldag is voorzien op 22 mei 2021. Dat blijkt uit de wedstrijdkalender die de Duitse voetbalbond (DFB) vrijdag publiceerde. De eerste ronde van de Duitse beker zal van 11 tot en met 14 september plaatsvinden, de finale in het Olympisch Stadion in Berlijn staat op 13 mei op het programma.

Het is nog niet duidelijk of fans de wedstrijden zullen kunnen bijwonen. Tot 31 oktober geldt in Duitsland nog een verbod op massa-evenementen, tenzij de organisatoren een sluitend gezondheidsplan kunnen voorleggen en beschikken over de gegevens van de bezoekers. De Duitse Voetballiga (DFL) verwijst naar de plaatselijke gezondheidsinstanties om per stadion een beslissing te nemen over het al dan niet toelaten van een aantal supporters. “Uit gesprekken met het Duits ministerie voor Volksgezondheid blijkt dat de consequente inachtneming van de hoogste beschermingsstandaarden tegen infecties de basisvoorwaarde is om voetbalwedstrijden met publiek opnieuw mogelijk te maken”, zo klinkt het bij de DFL.

De start van het nieuwe seizoen is ongeveer met een maand uitgesteld nadat het coronavirus het seizoen 2019-20 grondig verstoorde. Eind juni werd de slotspeeldag afgewerkt, Bayern München was al langer zeker van een achtste titel op rij.

Henderson mist seizoenseinde door knieblessure

Liverpool zal het tijdens de laatste vier wedstrijden zonder Jordan Henderson moeten doen. De aanvoerder moest afgelopen woensdag naar de kant in het duel met Brighton, waarin Henderson eerder nog aan het kanon stond. Coach Jürgen Klopp bevestigde het nieuws op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Burnley. “Hij zal dit seizoen niet meer in actie komen, maar ik ga ervan uit dat hij klaar zal zijn voor het nieuwe seizoen. We waren allemaal bezorgd toen we hem naar de grond zagen gaan en hij van het veld moest”, aldus de Duitser. “’Hendo’ is een snelle genezer, hij zal snel terug zijn.” Henderson moet in elk geval niet geopereerd worden.

Real Madrid raakt Marcelo kwijt in volle titelstrijd

Real Madrid lijkt de rest van de competitie in Spanje te moeten afwerken zonder linksachter Marcelo. De 32-jarige Braziliaan kampt met een spierblessure in de adductoren. Volgens diverse Spaanse kranten komt Marcelo voor het einde van de competitie, op 19 juli, niet meer in actie. Vorige week zondag stond Marcelo nog negentig minuten op het veld, op bezoek bij Athletic Bilbao, en lokte hij de strafschop uit waar Sergio Ramos de 0-1 uit maakte.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Real Madrid gaf in een bericht op haar website mee “dat het de evolutie van zijn blessure opvolgt”. In Spaanse media circuleert een onbeschikbaarheid van een drietal weken. De linksachter lijkt te zullen toewerken naar de terugwedstrijd in de achtste finales van de Champions League op 7 augustus op het veld van Manchester City.

Real Madrid komt vrijdagavond nog in actie in La Liga, thuis tegen Alaves. Met in totaal nog vier duels te gaan telt de Koninklijke één punt voor op FC Barcelona, dat zijn duel van de 35e speeldag woensdag al afwerkte (1-0 winst tegen Espanyol). Real kan vrijdag tegen Alaves opnieuw rekenen op een fitte Eden Hazard. Hij miste de laatste twee wedstrijden door enkelproblemen.

Amiens vangt bot bij Raad van State en bereidt zich voor op seizoen in Ligue 2

De Franse Raad van State heeft vrijdag in kort geding het verzet van Amiens tegen zijn degradatie afgewezen. De Noord-Franse club bereidt zich nu voor op een seizoen in de Ligue 2. “De rechter had geen oor naar onze argumenten en dat betreur ik”, reageerde voorzitter Bernard Joannin. “Ik ben ervan overtuigd dat we in de zaak ten gronde wel gehoord zullen worden. Maar dan zijn we weer enkele maanden verder. In afwachting bouwen we aan een sterk team en zullen we antwoorden op het terrein.”

De Ligue 1 zal dus zonder Amiens van start gaan. Mocht de club in de zaak ten gronde alsnog zijn gram halen, is wel nog een fikse schadevergoeding mogelijk. Het financiële verlies door de degradatie wordt op 44 tot 50 miljoen euro geschat.

Het was de tweede keer dat Amiens naar de Raad van State trok. Een eerste keer maakte die de degradatie van Amiens en ook Toulouse wel ongedaan en werd de liga en de federatie gevraagd het competitieformat te herbekijken. Die wilden echter niet weten van een competitie met 22 clubs en hielden vast aan de degradatie van Amiens en Toulouse.