Football Talk. Heel wat mooi volk op testimonial Kompany, ook Henry speelt mee - Markovic keert terug naar Servië

04 september 2019

Heel wat mooi volk op testimonial Kompany, ook Henry speelt mee

Vincent Kompany krijgt zoals eerder vermeld op 11 september een testimonial bij Manchester City. Inmiddels zijn de namen van alle spelers, die in actie zullen schieten op de galamatch, bekend. Thierry Henry werd als laatste aangekondigd.

Kompany trok na elf jaar de deuren van het Etihad Stadium achter zich dicht. Vervolgens besloot Man City een testimonial voor de Rode Duivel te organiseren. Bondscoach Roberto Martínez zal de Premier League all-stars coachen, Pep Guardiola neemt de City-legends onder zijn hoede.

Manchester City Legends - gecoacht door Pep Guardiola:

Doelmannen: Joe Hart, Costel Pantilimon

Verdedigers: Vincent Kompany, Aleksandr Kolarov, Joleon Lescott, Micah Richards, Kolo Toure, Pablo Zabaleta, Richard Dunne, Gael Clichy

Middenvelders: Nigel De Jong, Samir Nasri, Shaun Wright-Phillips, Stephen Ireland, David Silva, Dietmar Hamann, James Milner

Aanvallers: Craig Bellamy, Sergio Aguero, Edin Dzeko, Mario Balotelli, Benjani

Premier League All-Stars XI - gecoacht door Roberto Martínez

Doelmannen: Edwin van der Sar, Shay Given

Verdedigers: Phil Neville, Gary Neville, John O’Shea, Wes Brown

Middenvelders: Paul Scholes, Nicky Butt, Michael Carrick, Ryan Giggs, Rafael van der Vaart, Cesc Fabregas

Aanvallers: Thierry Henry, Robin van Persie

Markovic terug naar Servië

Lazar Markovic verlaat Liverpool transfervrij en keert terug naar Servië, waar hij een contract voor drie seizoenen tekent bij zijn jeugdclub Partizan. De 25-jarige winger zat al jaren op een dood spoor bij Liverpool, waar hij doorlopend werd uitgeleend. Zo kwam hij begin 2018 voor een half jaar bij Anderlecht terecht. In het Astridpark vond de Serviër even zijn voetbalplezier terug, maar tot een definitieve overgang kwam het in de daaropvolgende zomer niet. In januari van dit jaar ging het richting Fulham, waarmee hij uit de Premier League tuimelde. De Serviër had er zelf genoeg van en ook Liverpool wou van het zware contract af, waardoor een terugkeer naar de heimat voor de betrokken partijen de beste oplossing leek. Markovic verzamelde 22 caps en scoorde drie keer voor de Servische nationale ploeg.

D’Haese mist interlands bij U21

Geen EK-kwalificatieduels bij de U21 voor Robbie D’Haese. De 20-jarige aanvaller van KV Oostende heeft vandaag de selectie van Johan Walem met een voetblessure verlaten. D’Haese mist zo de interlands in Wales (6 september) en thuis tegen Bosnië (10 september), de eerste twee kwalificatiematchen voor het EK 2021.

Vierde keer op rij recordomzet voor Bayern

Bayern München heeft vorig seizoen voor de vierde keer op rij een recordomzet laten noteren. In vergelijking met het seizoen voordien steeg de omzet van de Beierse grootmacht van 657,4 miljoen naar 750,4 miljoen euro in 2018-2019, een stijging van veertien procent. De nettowinst steeg van 29,5 miljoen naar 52,5 miljoen euro. Het eigen vermogen dikte zo aan tot bijna een half miljard euro (497,4 miljoen euro). “Met deze financiële ontwikkelingen kunnen we niet anders dan tevreden zijn”, laat voorzitter Karl-Heinz Rummenigge weten. “Zowel de omzet als de winst steeg naar recordhoogte. Sportief en financieel zit deze club op de juiste koers.”

Menezes volgt Scolari op bij Palmeiras

De Braziliaan Mano Menezes is de opvolger van de ontslagen Luiz Felipe Scolari bij Palmeiras. Menezes tekende een contract tot 2021. Scolari was dertien maanden aan het werk bij Palmeiras. De 70-jarige Braziliaan, die in 2002 zijn land naar de wereldtitel leidde, moest de tol betalen na een reeks tegenvallende resultaten. De club uit Sao Paulo ging er de laatste weken uit in de Braziliaanse beker en in de Copa Libertadores. De 3-0-nederlaag van zondag bij Flamengo was de druppel voor Scolari. Menezes was nooit eerder bij Palmeiras aan de slag. Van 2010 tot eind 2012 was hij bondscoach van Brazilië. Toen werd hij bij de Seleçao opgevolgd door Scolari.