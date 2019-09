Football Talk. Hazard klaar voor eerste Madrileense derby: “Er staat ons maar één ding te doen: winnen” - AZ gaat winnen bij Feyenoord De voetbalredactie

26 september 2019

Hazard: “Mijn droom is scoren, winnen, de fans gelukkig zien”

Eden Hazard staat voor zijn eerste Madrileense derby. Zaterdag trekt Real naar het Wanda Metropolitano, waar het stadsgenoot Atlético in de ogen kijkt. De ideale gelegenheid voor Eden om zich een eerste keer in de harten van de Real-fans te spelen? “Mijn droom is scoren, winnen, de fans gelukkig zien”, zegt hij op de officiële kanalen van de Koninklijke. “Ik bereid me erop voor zoals een normale match. Ik probeer me gewoon te focussen en m’n best te doen. Ik ken het gevoel van de passie van de derby, zeker als je in dezelfde stad speelt. Je weet wat je te doen staat: winnen. En mentaliteit zal belangrijk zijn. Als je meer wil, dan pak je de zege.” De Rode Duivel loopt Diego Costa, ze waren ploegmaats bij Chelsea, opnieuw tegen het lijf. “Ik kijk ernaar uit om tegen hem te spelen. Hij is een goede vriend.”

AZ wint overtuigend op het veld van Feyenoord

Stijn Wuytens is met AZ 0-3 gaan winnen bij Feyenoord. De ploeg uit Alkmaar springt zo naar de derde plaats in de Eredivisie, met 16 punten uit zeven wedstrijden, en is slechts één punt verwijderd van leiders Ajax en PSV. Myron Boadu opende de score in de 39e minuut op aangeven van Owen Wijndal. In de tweede helft verraste Calvin Stengs de doelman met een schot vanuit de tweede lijn (51.) en kon Oussama Idrissi een flater in de verdediging van Feyenoord afstraffen om de overwinning volledig veilig te stellen. Wuytens stond de hele wedstrijd op het veld.

Barcelona moet amper 300 euro bijbetalen voor transfer Griezmann

FC Barcelona moet een boete betalen omdat de club Antoine Griezmann afgelopen seizoen te vroeg heeft benaderd. Maar de kans is bijzonder groot dat er bij de Spaanse grootmacht niemand zal wakker liggen van de hoogte van het bedrag. De tuchtcommissie van de Spaanse voetbalbond oordeelde immers dat Barcelona het schamele bedrag van 300 euro moet ophoesten.

Tot de mogelijke straffen behoorde ook een schorsing van Griezmann. De commissie is uiteindelijk van mening dat de overtreding van Barcelona niet ernstig genoeg is voor zo’n zware sanctie. De Spaanse kampioen maakte op 12 juli bekend dat Griezmann voor 120 miljoen euro, de gelimiteerde afkoopsom die in zijn contract stond, overkwam van Atlético Madrid.

De Madrilenen dienden echter een klacht in, omdat ze meenden recht te hebben op 200 miljoen euro. Dat bedrag stond aanvankelijk als afkoopsom in het contract van de Franse topschutter. Op 1 juli ging dat bedrag omlaag naar 120 miljoen. Griezmann bracht al op 14 mei naar buiten dat hij Atlético zou gaan verlaten. Volgens de Madrileense club had de Fransman toen al een deal met Barça en moeten de Catalanen dus de afkoopsom betalen die toen nog gold.

Lokeren haalt jonge Roemeense middenvelder

Behalve Habib Habibou heeft Sporting Lokeren ook middenvelder Vlad Mitrea vastgelegd. De 18-jarige Roemeen komt transfervrij over van Inter Milaan. Mitrea speelde tijdens zijn jeugdjaren voor Dinamo Boekarest. In 2017 maakte hij de overstap naar Inter, waar hij voor de jeugdploegen regelmatig voetbalde. De aanvallende middenvelder was einde contract in Milaan. “Een mooie kans dus voor Lokeren om het jonge talent aan zich te binden met het oog op de toekomst”, klinkt het in een communiqué. Mitrea ondertekende op Daknam een contract van twee seizoenen, met optie op twee bijkomende jaren.

Coach Wolfsburg hoopt op snelle comeback Casteels

Oliver Glasner, coach van Wolfsburg, heeft er goede hoop op dat hij weldra weer op doelman Koen Casteels kan rekenen. De 27-jarige Rode Duivel ligt momenteel in de lappenmand met een scheurtje in zijn rechterkuitbeen, maar komt dichter bij een comeback. Casteels liep de blessure eind augustus op in het thuisduel tegen SC Paderborn (1-1) na contact met een tegenspeler. De doelman moest de EK-kwalificatieduels in San Marino (0-4) en Schotland (0-4) laten schieten, maar diende niet onder het mes te gaan. “Ik hoop dat Koen er na de interlandbreak, midden oktober, weer bij kan zijn”, vertelde Glasner vandaag. “Dat zou erg positief zijn.”

Inter en AC Milan stellen nieuwe stadionprojecten voor

Inter en AC Milan hebben vandaag twee projecten voorgesteld voor een nieuw stadion voor beide clubs. De nieuwe arena zou in de buurt van het huidige San Siro komen en 60.000 plaatsen tellen. De twee projecten gaan uit van een budget van 1,2 miljard euro en moeten de hele wijk nieuw leven inblazen. Het eerste project vertrekt van een ovaal stadion dat bestaat uit twee ringen die met elkaar vervlochten zijn. Dat is een metafoor voor de sportieve rivaliteit tussen beide teams. Het tweede project haalt inspiratie bij de architectuur van de stad, zoals de Duomo en Galleria Vittorio Emanuele. In dat stadion zou veel met glas afgewerkt worden. De gemeenteraad van Milaan debatteert de komende weken verder over het onderwerp. Ook een renovatie van San Siro ligt nog op tafel.

Balanta loopt blessure aan de hamstring op

Nog voor het halfuur deed hij teken naar de bank: wisselen. Éder Balanta liep gisteravond al snel een blessure aan de hamstring op. Het feit dat hij nog even kon doorspelen, doet vermoeden dat het niet om een scheurtje gaat. “Ik durf er voorlopig niets over zeggen”, aldus Clement. Onderzoek vandaag moet meer duidelijkheid brengen. Balanta speelde overigens niet als verdedigende middenvelder, maar links in de driemansdefensie. Sobol kwam hem vervangen. (NP)

Puyol slaat aanbod van FC Barcelona af

Carles Puyol heeft het aanbod afgeslagen om algemeen manager van FC Barcelona te worden. De 41-jarige Catalaan, die zijn hele carrière voor FC Barcelona speelde, heeft naar eigen zeggen door andere projecten niet genoeg tijd voor die functie. “Het was geen makkelijke beslissing, omdat ik altijd heb gezegd dat ik graag wil terugkeren bij de club die ik als mijn thuis beschouw”, schreef Puyol op Twitter.

De verdediger debuteerde in 1999 in de hoofdmacht van FC Barcelona. Puyol groeide al snel uit tot aanvoerder van het elftal. Hij nam in 2014 afscheid, met ruim twintig prijzen op zak waaronder drie keer de eindzege in de Champions League. De honderdvoudig international van Spanje kwam uiteindelijk tot 593 wedstrijden voor FC Barcelona, waarin hij 18 keer scoorde.

Nadat hij was gestopt, werkte Puyol enkele maanden als assistent van Andoni Zubizarreta, destijds de technisch directeur van FC Barcelona. Met Eric Abidal (technisch manager) en Patrick Kluivert (hoofd jeugdopleiding) werken nu twee oud-teamgenoten van Puyol op belangrijke posities binnen de club.

