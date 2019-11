Football Talk. Hayen langer T1 van STVV? - Anderlecht met of zonder Kompany dit weekend Redactie

29 november 2019

Nicky Hayen langer T1 van STVV?

Maandag meldden we na het ontslag van Marc Brys reeds dat beloftentrainer Nicky Hayen zou overnemen, minstens tot na Genk. Intussen doen geruchten de ronde dat hij wel eens zou kunnen aanblijven tot het einde van het seizoen. Niemand die dit verhaal bij STVV vanochtend wilde bevestigen. “Er is sedert maandag niks veranderd. We bekijken alles na Genk”, vertelde voorzitter David Meekers ons vanochtend. Grote baas Takayuki Tateishi verbleef deze week trouwens in het buitenland en keert pas vandaag of morgen terug. Nicky Hayen is alleszins iemand van het huis, kent de Belgische competitie en is... kneedbaar voor de Japanners. Laat dit laatste nu net de ‘kwaliteit’ zijn die Marc Brys niet had. Mocht het zo zijn dat Nicky Hayen overneemt, dan is de naam van de T2 ook nagenoeg gekend. Dan wordt dat Takahisa Shiraishi (42), nu al actief als videoman bij STVV, en daarvoor T2 bij Excelsior Rotterdam. Nog dit: Hayen heeft totaal geen ervaring op het hoogste niveau. Vanmiddag geeft hij zijn eerste officiële persconferentie op Stayen met één onderwerp op de agenda: de match tegen Genk. (FKS)

Clement, Preud’homme en Vrancken in de running voor Trofee Goethals

De drie genomineerden voor de Trofee Raymond Goethals 2019 zijn, in alfabetische volgorde, Philippe Clement (RC Genk en Club Brugge), Michel Preud’homme (Standard) en Wouter Vrancken (KV Mechelen). Dat is het resultaat van de eerste stemronde die vandaag werd afgesloten. Francky Dury (Zulte Waregem) strandde op de vierde plaats. De Trofee Raymond Goethals beloont de beste Belgische coach van het jaar, werkzaam in binnen- of buitenland, in clubverband of als bondscoach.

De tweede stemronde én de daaropvolgende uitreiking van de Trofee Raymond Goethals 2019 vinden plaats op maandag 16 december in het Edmond Machtensstadion van RWDM. De vorige laureaten zijn: Eric Gerets (2011), Peter Maes (2012), Francky Dury (2013), Marc Wilmots (2014), Hein Vanhaezebrouck (2015), Michel Preud’homme (2016), Felice Mazzu (2017) en Philippe Clement (2018).

Dit jaar zal er voor het eerst ook een Prijs Dominique D’Onofrio worden toegekend aan de beste Belgische debutant in de Jupiler Pro League. Alleen spelers die op 31 december 2019 niet ouder zijn dan 20, komen voor die onderscheiding in aanmerking. Dominique D’Onofrio — bij leven en welzijn zeer close met de ‘Tovenaar’ — was een enthousiast jurylid van de Trofee Raymond Goethals, als coach en sportief directeur gewaardeerd voor zijn omgang met jonge spelers. Hij overleed in februari 2016. (AR)

Heynen vandaag geopereerd

Bryan Heynen wordt vandaag geopereerd aan de kruisband van zijn rechterknie. De Genkse middenvelder liep die blessure afgelopen weekend op tegen Moeskroen. De operatie wordt uitgevoerd door chirurg Jan Truyen. Hij is een expert op het vlak van knieletsels en zetelt tevens in de Genkse raad van bestuur. Heynen zal één nacht in het ziekenhuis moeten verblijven. Hij staat voor een lange revalidatie van zes tot acht maanden. (KDZ)

Anderlecht met of zonder Kompany?

Wie van de drie? Deze week sloten zowel Vincent Kompany (dij), Philippe Sandler (knie) als Adrien Trebel (meniscus) bij de groep aan. Het drietal lijkt volledig hersteld van zijn blessures. Gisteren hadden de spelers vrij. Vandaag moet blijken hoe ze de verhoogde trainingsintensiteit hebben verteerd. De kans dat de drie zondag op Oostende weer inzetbaar zijn, is gering. De medische stap hoopt één van de drie wedstrijdfit te krijgen. Wie dat wordt, zal pas zondag duidelijk worden. Zeker is dat men met Kompany totaal geen risico wil nemen. Men wil absoluut vermijden dat hij opnieuw in zijn dijblessure zou hervallen. Wellicht blijft hij nog een weekje aan de kant. (MJR)