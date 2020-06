Football Talk. Havertz langer out - Hegerberg bij Nike - Baby van Antwerp naar Eupen - Geen transfers in Italië voor 1 september Redactie

08 juni 2020

19u43

Voetbalster Ada Hegerberg tekent langdurig contract met Nike

De Noorse voetbalster Ada Hegerberg, ploeggenote van Red Flame Janice Cayman bij de Franse topclub Olympique Lyon, heeft een langdurig contract ondertekend met Nike. De 24-jarige Hegerberg mocht in 2018 als eerste voetbalster ooit de Ballon d’Or in ontvangst nemen. Met Lyon won ze tussen 2016 en 2019 vier keer op rij de Champions League in het vrouwenvoetbal. Volgens een bron in de entourage van Hegerberg zou het contract haar een miljoen euro opleveren. De overeenkomst zou minstens tien jaar lopen.

Hegerberg wordt zo een van de mondiale uithangborden van Nike, naast onder meer Cristiano Ronaldo, LeBron James, Naomi Osaka, Serena Williams, Neymar en Kylian Mbappé. “Nike en ikzelf willen de komende jaren het vrouwenvoetbal verder ontwikkelen”, liet de voetbalster weten. “Dit is een nieuwe stap in mijn carrière. Samen met Nike ben ik vastberaden geschiedenis te schrijven, op het terrein en daarbuiten.”

Italiaanse transfermercato gaat pas op 1 september open

De Italiaanse transfermarkt zal dit jaar uitzonderlijk tussen 1 september en 5 oktober geopend zijn. De zomertransfermarkt loopt traditioneel tijdens de maanden juli en augustus. Het coronavirus zorgde er echter voor dat heel wat competities in het begin van de zomer nog niet afgelopen zullen zijn. De Italiaanse Serie A werd stopgezet op 9 maart. De herstart is voorzien voor 20 juni en de laatste wedstrijd moet op 2 augustus gespeeld worden. Het nieuwe seizoen in Italië zal niet voor 12 september starten.

De Italiaanse bond verduidelijkt ook dat de clubs in het huidige seizoen enkel beroep kunnen doen op spelers die op 11 juni 2020 reeds onder contract staan bij de club. Eventuele nieuwe transfers, die traditioneel op 1 juli hun contract starten, zullen dus moeten wachten tot de start van het komende seizoen. De wintertransfermarkt in Italië wordt geopend van 4 tot 31 januari.

Eupen haalt Amara Baby weg bij Antwerp

Flankaanvaller Amara Baby heeft bij AS Eupen een contract getekend tot juni 2021. De 31-jarige Senegalees komt transfervrij over van Antwerp. Baby speelt sinds 2015 in de Jupiler Pro League. Eerst bij Charleroi, vanaf 2018 bij Antwerp. In de 132 wedstrijden waaraan hij met die twee clubs deelnam, scoorde hij 19 keer en gaf hij 13 assists.

Of de komst van Baby betekent dat Eupen afziet van de definitieve transfer van Anderlechtspeler Knowledge Musona, werd niet bevestigd. De clubs bereikten wel een akkoord, maar de speler blijkt niet meteen bereid fors in te leveren.

Met Siebe Blondelle en Danijel Milicevic werd nog geen overeenkomst bereikt over de verlenging van hun contract. De kans is groot dat de Qatarese eigenaars het contingent spelers van de Aspire Academy opnieuw verhoogt. Het transferbeleid ‘Am Kehrweg’ is in handen van sportief directeur Jordi Condom en Ivan Bravo. Ex-coach Condom begint officieel op 1 juli en komt over van het Qatarese Al Arabi. Bravo is de CEO van Aspire en technisch directeur van de Qatarese voetbalbond. (AR)

Spanjaard in beeld als T2 bij STVV

De Spanjaard Carlos Perez Salvachua staat in polepositie om T2 van Muscat te worden. Hij is actief bij Melbourne Victory, de vorige club van Muscat, waar hij nu zaakwaarnemer is en voordien assistent-coach was. Hij heeft ook een verleden bij Villarreal en Real Madrid. In tweede instantie wordt ook Darren Davies, assistent coach van Brisbane Roaren in Australie, genoemd.

RWDM oefent tegen pak profploegen

Het oefenprogramma van de Brusselse club in 1B krijgt stilaan vorm. In de maand juli wordt er geoefend tegen KV Mechelen, OHL, Kortrijk, Anderlecht en Charleroi. Speeldagen en uren worden op een later tijdstip meegedeeld.

Duitse Voetballiga hoopt komend seizoen opnieuw toeschouwers toe te laten

De Duitse Voetballiga DFL hoopt vanaf volgend seizoen geleidelijk aan opnieuw toeschouwers toe te laten in de Bundesliga en de tweede klasse. Sinds enkele weken is de Bundesliga opnieuw van start gegaan, weliswaar achter gesloten deuren. Het was de eerste topcompetitie waarin opnieuw gevoetbald werd, een voorbeeld dat de komende weken nog gevolgd zal worden door de Premier League, Serie A en La Liga.

Nu er in Duitsland in alle coronagrafieken een dalende trend waarneembaar is, acht de DFL de tijd rijp om na te gaan wanneer er opnieuw fans de wedstrijden mogen bijwonen. De zogenaamde ‘Geisterspiele’ - spookmatchen - zijn in Duitsland immers niet populair. “Daaromtrent heeft de DFL contact opgenomen met het ministerie van Volksgezondheid. We hopen bij de start van het komende seizoen geleidelijk aan weer toeschouwers toe te laten”, zo schreef CEO Christian Seifert volgens Kicker in een brief gericht aan de 36 profclubs. “Het zal evenwel over verminderde toeschouwersaantallen gaan, opdat er voldoende afstand tussen de fans kan zijn.”

Real Madrid moet Nacho Fernandez missen met dijblessure

Real Madrid zal Nacho Fernandez een poos moeten missen met een spierblessure aan de rechterdij. Dat heeft de Spaanse grootmacht maandag gemeld. Real liet niet weten hoelang het de 30-jarige verdediger denkt kwijt te zijn. Volgens de Spaanse pers staat Nacho twee tot drie weken aan de kant.

Volgende zondag herbegint Real, na de verplichte coronapauze sinds medio maart, aan La Liga met een thuismatch tegen Eibar. De Koninklijke staat in de stand tweede, op twee punten van koploper Barcelona. Het is de bedoeling de elf resterende competitiespeeldagen voor 19 juli af te werken. In de Champions League verloor Real zijn heenwedstrijd in de achtste finales met 1-2 van Manchester City.

Bij de hervatting kan Real ook niet rekenen op spits Luka Jovic, out met een breuk in het hielbeen van zijn rechtervoet. Goed nieuws voor coach Zinédine Zidane is wel dat Eden Hazard, op 5 maart in Dallas geopereerd aan zijn rechterenkel, klaar lijkt voor zijn rentree.

Leverkusen moet Havertz ook in halve finale DFB-Pokal missen

Bayer Leverkusen moet de halve finale van de DFB-Pokal, dinsdag op bezoek bij vierdeklasser FC Saarbrücken, zonder man-in-vorm Kai Havertz afwerken. Dat heeft Leverkusen-trainer Peter Bosz op een persmoment bevestigd. De 20-jarige aanvaller miste zaterdag met een spierblessure al de clash op de dertigste speeldag van de Bundesliga met leider Bayern München (2-4-verlies). “Voor Kai komt de wedstrijd tegen Saarbrücken nog te vroeg”, vertelde Bosz. “Hij zal er morgen dus niet bij zijn. Hij zou wel kunnen spelen, maar dat zou een risico inhouden. Dat willen we vermijden en we hopen dat hij zondag weer kan voetballen.”

Havertz blonk de afgelopen weken uit voor Bayer Leverkusen. Hij werd in de Duitse media in verband gebracht met Bayern München en Real Madrid. In totaal vond hij dit seizoen al vijftien maal de weg naar doel. Leverkusen moet het tegen de vierdeklasser ook stellen zonder captain Lars Bender, Daley Sinkgraven en Leon Bailey (ex-KRC Genk). Bosz beloofde wel zijn sterkst mogelijke elftal aan de aftrap te brengen.

Ola Toivonen keert terug op het oude nest bij Malmö

De Zweedse topclub Malmö FF heeft maandag de terugkeer van Ola Toivonen aangekondigd. De 33-jarige aanvaller speelde tussen 2007 en 2009 al een eerste keer voor Malmö. Hij ondertekende bij de blauwhemden een overeenkomst tot eind 2022. Na zijn doorbraak bij Malmö volgden passages bij PSV (2009-2014), Rennes (2014-2015), Sunderland (2015-2016), Toulouse (2016-2018) en Melbourne Victory (2018-2020). Bij die laatste club kon hij door de coronacrisis transfervrij vertrekken.

Toivonen telt 64 caps bij de Zweedse nationale ploeg. Na het WK van 2018, waar Zweden de kwartfinales haalde, zette hij een punt achter zijn interlandcarrière. De nieuwe competitie in Zweden begint komend weekend. Malmö speelt volgende week maandag in zijn eerste thuiswedstrijd gastheer voor Mjallby.

Seizoen voorbij voor Hertha-aanvaller Dilrosun

Javairô Dilrosun komt dit seizoen niet meer in actie voor Hertha BSC. De Nederlandse aanvaller heeft een spierblessure in zijn linkerbovenbeen, die de nodige hersteltijd vergt. Dat meldde de Bundesligaclub van onze landgenoten Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio op Twitter.

Dilrosun viel zaterdag geblesseerd uit in de met 1-0 verloren uitwedstrijd bij het Borussia Dortmund van Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard. De 21-jarige geboren Amsterdammer moest zich al na 30 minuten laten vervangen. De eenmalige international van het Nederlands elftal had tegen Dortmund voor het tweede duel op rij een basisplaats.

Tachtiger Jorge Nuno Pinto da Costa blijft ook komende vier jaar voorzitter van Porto

De 82-jarige Jorge Nuno Pinto da Costa is door de socio’s van FC Porto herverkozen tot voorzitter van de club voor de komende vier jaar. Pinto da Costa vervult die functie al sinds 1982. De Portugees is al sinds zijn twintigste verbonden aan de club en was er eerder onder meer sportief directeur.

Met zijn lijst behaalde Pinto da Costa een overweldigende meerderheid van 68,65 procent van de stemmen. Er mochten 8.480 leden van Porto stemmen.

Pinto da Costa is op dit moment al 38 jaar voorzitter van FC Porto. In die periode wonnen de Draken liefst 21 landstitels, 12 Portugese bekers, 20 Portugese Supercups en 7 internationale trofeeën, waaronder tweemaal de Champions League. “Daarmee is hij de meest gelauwerde voorzitter in het wereldvoetbal”, claimt Porto.

Jorge Nuno Pinto da Costa reeleito presidente do FC Porto #FCPorto https://t.co/k4hAwxqY7Z FC Porto(@ FCPorto) link

Malinwa Supportersorgaan heeft nieuwe voorzitter: Hans De Decker volgt Gert Van Dyck op

Het Malinwa Supportersorgaan heeft na elf jaar een nieuwe voorzitter. Gert Van Dyck, die sinds kort halftijds voor het directiecomité van KV Mechelen en halftijds voor Telenet werkt, geeft de fakkel door aan Hans De Decker. Guido Gonnissen is aangeduid als ondervoorzitter, Witse Van Dessel wordt secretaris en Stefaan Leroux blijft penningmeester.

Dat De Decker Van Dyck opvolgt als voorzitter is geen verrassing. “Hij is een natuurlijke opvolger door zijn jarenlange inzet binnen het Supportersorgaan”, klinkt het. “De Decker houdt zich al jaren bezig met het overleg tussen de club en alle sfeergroepen van geel-rood. Dat werk wordt door alle fans én de club geapprecieerd. Organisatorisch heeft hij al vele watertjes doorzwommen, denk maar aan de organisatie van de Malinwa Kerstmarkt en de populaire fandagen.”

En wat met de drie zitjes van de supporters in de raad van bestuur van KV Mechelen? Guido Gonnissen vervangt Gert Van Dyck. Hans Van der Biesen en Stefaan Leroux blijven zetelen in de raad van bestuur als afgevaardigden van de supporters. Uiteraard blijft ook Mark Uytterhoeven lid van de raad van bestuur. (ABD)

Noorse spits Hauge vandaag van Cercle

De komst van de Noorse spits Jens Petter Hauge (Bodø Glimt) naar Cercle Brugge wordt normaal vandaag afgerond, met Corryn (KVM) zijn de besprekingen nog aan de gang. CEO Oleg Petrov duidt eerstdaags een nieuwe TD aan bij Monaco, waarna de dossiers van de TD en de nieuwe coach van Cercle worden gefinaliseerd. Vandaag wordt online met de abonnementenverkoop gestart. Daarin is een clausule opgenomen om elk abonnement te verlengen met het aantal wedstrijden dat zonder publiek moet worden gespeeld, desnoods tot in het seizoen 2021-2022. (LUVM)