Football Talk. Hartspierontsteking ontdekt bij Blind - Ancelotti moet Everton uit het slop halen

Hartspierontsteking ontdekt bij Blind - Ancelotti moet Everton uit het slop halen

21 december 2019

0

Hartspierontsteking ontdekt bij Blind

Er is een hartspierontsteking geconstateerd bij Daley Blind. Dat laat Ajax weten op de clubwebsite. De ontsteking werd ontdekt bij de onderzoeken die gedaan werden naar aanleiding van de duizeligheid in het Champions League-duel tussen Ajax en Valencia in de Johan Cruijff Arena.

Naar aanleiding van de ontsteking is er besloten om ter preventie een subcutane ICD aan te brengen. Dat is een apparaatje dat onder de huid wordt aangebracht. Die ingreep heeft gisteren plaatsgevonden. De 29-jarige international gaat door de ingreep niet met Ajax mee op trainingskamp in januari en zal in Amsterdam verder aan zijn herstel werken. Hoelang Blind uit de roulatie is, is nog niet duidelijk.

Ancelotti neemt over bij Everton

De Italiaan Carlo Ancelotti is de nieuwe coach van de Engelse eersteklasser Everton, zo maakte de club bekend. De zestigjarige toptrainer ondertekende er een contract tot medio 2024.

De Italiaan won in zijn carrière als coach meer dan twintig trofeeën, waaronder landstitels in vier verschillende landen en drie keer de Champions League. Begin deze maand werd hij bij het woelige Napoli van onze landgenoot Dries Mertens bedankt voor bewezen diensten.

Ancelotti is bij Everton de opvolger van de eveneens begin deze maand ontslagen Marco Silva. Sindsdien was Duncan Ferguson interim-coach. De Schot leidde de voorbije drie matchen van Everton en was daarin zeker niet onverdienstelijk. In de competitie werd thuis gewonnen van Chelsea (3-1) en uit gelijkgespeeld bij Manchester United (1-1). Woensdag vloog Everton onder zijn leiding wel uit de League Cup, na een nederlaag met strafschoppen tegen seizoensrevelatie Leicester (2-2, na pen. 2-4). Everton staat na zeventien speeldagen in de Premier League erg tegenvallend zestiende, met achttien punten. Zaterdag ontvangt Everton Arsenal en dan zit Ancelotti nog niet op de bank. Zondag is zijn eerste werkdag op Goodison Park. Zijn eerste wedstrijd volgt op tweede kerstdag, thuis tegen Burnley.

Fiorentina zet Vincenzo Montella aan de kant

De Italiaanse eersteklasser Fiorentina heeft zijn coach Vincenzo Montella ontslagen, zo maakte de club vandaag bekend. De 1-4 thuisnederlaag van gisteravond tegen AS Roma bleek de spreekwoordelijke druppel te zijn.

In de stand komt La Viola met zeventien punten uit evenveel wedstrijden dan ook niet verder dan de veertiende plaats, net boven de degradatiezone.

Vermaelen mag zich met Vissel Kobe opmaken voor Japanse Bekerfinale

Rode Duivel Thomas Vermaelen heeft zich met Vissel Kobe geplaatst voor de finale van de Beker van de Keizer in Japan. In de halve finale haalden ze het met 3-1 van Shimizu S-Pulse.

Andres Iniesta (13.), Junya Tanaka (33.) en Kyogo Furuhashi (69.) zorgden voor de doelpunten voor het team van de Duitse coach Thorsten Fink. Voormalig Lokeren-aanvaller Junior Dutra (38.) scoorde tegen voor de bezoekers. Vermaelen speelde de hele wedstrijd.

De finale wordt traditioneel op 1 januari gespeeld. Daarin nemen ze het op tegen topclub Kashima Antlers, dat in de andere halve finale met 3-2 te sterk bleek voor V-Varen Nagasaki.

Thorup ging Club scouten: “Zag dat Brugge kwetsbaar kan zijn”

Jess Thorup ging Club Brugge donderdagavond nog bekijken op Anderlecht. “Ik zag een sterk Brugge, met veel vertrouwen en veel kwaliteit”, zegt de coach van AA Gent. “Maar ik zag ook dat ze een kwartier voor rust wat controle verloren, zonder dat Anderlecht kansen afdwong. Anderlecht vond toen ruimte en zette druk, toen zag je toch dat Club kwetsbaar kan zijn. Maar het belangrijkste is dat wij zondag ons spel spelen, op ons beste niveau. Brugge is een machine, maar het is aan ons om te tonen dat we met de besten kunnen strijden. Brugge heeft een paar sleutelspelers, maar die gaan we als team aanpakken. Mandekking? Neen, het is geen handbal, maar voetbal. Veel mensen hopen wellicht dat wij de competitie zondag wat spannend kunnen maken. Wij geloven alvast in onze kansen.” Jonathan David is weer present na de begrafenis van zijn moeder en wordt zondag op het veld verwacht. (RN)

Cuesta fit, elleboogproblemen voor Coucke

Maarten Vandevoordt verdedigt morgen het Genkse doel op Anderlecht. Gaëtan Coucke trainde de laatste dagen niet wegens elleboogproblemen, hij zit wel op de bank tegen paars-wit. Carlos Cuesta is dan weer volledig verlost van zijn hamstringproblemen en wordt in de basis verwacht. (KDZ)