Football Talk. Hartoperatie voor Roger Vanden Stock - STVV verlengt contract Asamoah tot 2022 - Vermaelen naar kwartfinales Japanse beker

18 september 2019

Hartoperatie voor Roger Vanden Stock

Roger Vanden Stock (77) heeft gisteren een operatie ondergaan aan zijn hart. De ex-voorzitter van Anderlecht ging onder het mes voor een overbrugging. De ingreep zou uitstekend verlopen zijn, Vanden Stock zou het goed maken.

Asamoah tot 2022 bij STVV

STVV heeft het contract van de Ghanese middenvelder Samuel Asamoah opengebroken tot 2022. Bij de Truienaars wordt het nieuws met de grote trom aangekondigd. “Samuel Asamoah verlengt zijn contract bij de Kanaries”, luidt het. “De 25-jarige Ghanees speelt sinds 2017 voor de Kanaries en is één van de eerste namen op het wedstrijdblad van Marc Brys.”

‘Jerommeke’, zoals de pers hem wel eens noemt, speelde eerder voor de Aspire Academy van KAS Eupen, voor KAS Eupen zelf en OH Leuven. Dit seizoen stond hij al zeven keer op het veld. Afgelopen seizoen was hij goed voor 36 wedstrijden op het hoogste niveau (inclusief Croky Cup) en leverde hij vier assists af. Hoewel Sint-Truiden geen details over de duur van het contract meegeeft, kwamen we aan de weet dat zijn nieuw contract loopt tot 2022. (FKS)

Vermaelen met Vissel Kobe naar kwartfinales Japanse beker

Rode Duivel Thomas Vermaelen heeft zich met Vissel Kobe geplaatst voor de kwartfinales van de Emperor’s Cup, de Japanse beker. Voor eigen publiek won Vissel Kobe met 3-2 van Kawasaki Frontale. De thuisploeg kwam 3-0 voor langs Yamaguchi, Furuhashi en Ogawa. De bezoekers maakten het in de slotfase nog spannend met goals van Kobayashi en Kurumaya, maar verder kwamen ze niet. Vermaelen speelde centraal achterin de volledige wedstrijd.