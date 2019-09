Football Talk. Hartoperatie voor Roger Vanden Stock - Anderlecht krijgt 1.000 euro boete voor kwetsende gezangen De voetbalredactie

18 september 2019



RSC Anderlecht krijgt boete van 1.000 euro voor kwetsend spreekkoor

RSC Anderlecht moet een boete van 1.000 euro betalen, omdat supporters in de thuiswedstrijd tegen KV Oostende de scheidsrechter bestookten met het beruchte geuzenlied “Hij is de hoer van FCB”. Er werd ook een aansteker richting de ref gegooid. De sanctie werd woensdag opgelegd door de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

In de eerste helft van de openingswedstrijd tegen KVO wilde Anderlecht graag een strafschop, na een vermeende overtreding op Doku in de grote rechthoek in de 34e minuut. Scheidsrechter Bram Van Driessche gaf echter geen krimp en dat werd hem op de tribunes niet in dank afgenomen. Enkele supporters zongen bij wijze van protest “Hij is de hoer van FCB”. Dat duurde zo’n 10 seconden. Net voor de rust landde een lichtblauwe aanstekers op minder dan 2 meter van Bram Van Driessche op het terrein. De match delegate nam beide incidenten in zijn rapport op, waardoor het Bondsparket kon overgaan tot vervolging.

Anderlecht moet de laatste maanden regelmatig voor de tuchtcommissie verschijnen. Eind vorig seizoen werd RSCA nog bestraft voor hetzelfde gezang. Daarom eiste bondsprocureur Gilles Blondeau, die het had over “een minimum aan respect voor de scheidsrechter”, een boete van 3.000 euro in plaats van de gebruikelijke 1.000 euro.

De Geschillencommissie Hoger Beroep ging daarin niet mee, omdat het tuchtorgaan vaststelt dat paars-wit werk heeft geleverd om zulke incidenten te vermijden. “Een sanctie dringt zich op om een duidelijk signaal te geven. Maar het zou niet passen hier een hogere sanctie op te leggen, omdat Anderlecht in dit geval net meer ijver aan de dag legt dan in het verleden. Een zwaardere sanctie zou dat goede proces belemmeren”, klinkt het.

Hartoperatie voor Roger Vanden Stock

Roger Vanden Stock (77) heeft gisteren een operatie ondergaan aan zijn hart. De ex-voorzitter van Anderlecht ging onder het mes voor een overbrugging. De ingreep zou uitstekend verlopen zijn, Vanden Stock zou het goed maken.

Asamoah tot 2022 bij STVV

STVV heeft het contract van de Ghanese middenvelder Samuel Asamoah opengebroken tot 2022. Bij de Truienaars wordt het nieuws met de grote trom aangekondigd. “Samuel Asamoah verlengt zijn contract bij de Kanaries”, luidt het. “De 25-jarige Ghanees speelt sinds 2017 voor de Kanaries en is één van de eerste namen op het wedstrijdblad van Marc Brys.”

‘Jerommeke’, zoals de pers hem wel eens noemt, speelde eerder voor de Aspire Academy van KAS Eupen, voor KAS Eupen zelf en OH Leuven. Dit seizoen stond hij al zeven keer op het veld. Afgelopen seizoen was hij goed voor 36 wedstrijden op het hoogste niveau (inclusief Croky Cup) en leverde hij vier assists af. Hoewel Sint-Truiden geen details over de duur van het contract meegeeft, kwamen we aan de weet dat zijn nieuw contract loopt tot 2022. (FKS)

Vermaelen met Vissel Kobe naar kwartfinales Japanse beker

Rode Duivel Thomas Vermaelen heeft zich met Vissel Kobe geplaatst voor de kwartfinales van de Emperor’s Cup, de Japanse beker. Voor eigen publiek won Vissel Kobe met 3-2 van Kawasaki Frontale. De thuisploeg kwam 3-0 voor langs Yamaguchi, Furuhashi en Ogawa. De bezoekers maakten het in de slotfase nog spannend met goals van Kobayashi en Kurumaya, maar verder kwamen ze niet. Vermaelen speelde centraal achterin de volledige wedstrijd.

Coupe de la Ligue vanaf volgend seizoen in koelkast

De Franse profliga (LFP) zal vanaf volgend seizoen niet langer de Coupe de la Ligue organiseren, waar de Franse profclubs sinds 1994 om de titel spelen. Het toernooi wordt on hold gezet om de drukke kalender te verlichten. “Door deze beslissing zal de kalender minder zwaar zijn”, meldt de LFP, die met een afnemende belangstelling moet afrekenen van tv-zenders. “Zo krijgen spelers meer tijd om te recupereren. De Europese plaats die vrijkomt zal via het klassement van de Ligue 1 bepaald worden na het seizoen 2020-2021. In functie van de markt kan het toernooi later weer opgestart worden. Het is dus zeker geen definitieve stopzetting.” Strasbourg won de voorbije editie van de Coupe de la Ligue.