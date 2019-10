Football Talk. Halle-Gooik zwaar onderuit, maar stoot door - Mourinho zegt ‘nee’ tegen Lyon omdat hij dicht bij andere club staat Redactie

10 oktober 2019

Halle-Gooik zwaar onderuit, maar stoot door

Halle-Gooik heeft zijn tweede wedstrijd in groep 2 van de Champions League futsal zwaar verloren. De Belgische kampioen ging in eigen zaal met 3-7 ten onder tegen het Oekraïense Kherson. Halle-Gooik heeft zijn ticket voor de eliteronde wel beet.

Roninho (18. en 19.), Korsun (23. en 31), Fernandez (30.) en Zvarych (34. en 39.) scoorden de goals voor Kherson. Diogo (25.), Carpes (36.) en Patias (38.) milderden tussendoor voor de Belgen.

Halle-Gooik opende woensdag met een 5-1 zege tegen het Azerbeidzjaanse Araz, zaterdag volgt nog het treffen met Benfica. Al de partijen staan in het Halse Sportcomplex De Bres op de planning.

Benfica en Kherson voeren de stand aan met vier punten, voor Halle-Gooik (3 ptn) en Araz (0 ptn). De top drie van de poule stoot door naar de eliteronde, die eind november op de planning staat.

Jonge Duivels openen met 12-0 tegen Liechtenstein

De Belgische U17 heeft donderdag in het Poolse Wloclawek zijn openingswedstrijd in de kwalificatiecampagne voor het Europees kampioenschap van 2020 in Estland met ruime cijfers gewonnen. De troepen van bondscoach Bob Browaeys namen Liechtenstein te grazen met 12-0.

De doelpunten kwamen op naam van Descotte (22., 45.+2, 46. en 48.), El Gharbi (31. en 36.), De Wilde (61. en 71.), Eeckhout (69.), Calut (80.) en invallers Mbangula Tshifunda (77.) en Dwomoh (84.). België neemt het in groep 1 zaterdag (11.00 uur) nog op tegen Noord-Macedonië. De confrontatie met het gastland Polen is gepland voor dinsdag 15 oktober (15.30 uur).

De top twee van de 13 kwalificatiegroepen en de vier beste derdes stoten door naar de eliteronde, die in maart 2020 plaatsvindt. Het EK zelf gaat tussen 21 mei en 6 juni door in Estland met 16 landenteams.

Rode Duivels moeten nog even wachten na zege Cyprus

Cyprus heeft op de zevende speeldag in EK-kwalificatiegroep I met 1-2 gewonnen in Kazachstan. Door de overwinning van de bezoekers moeten de Rode Duivels nog even geduld oefenen om helemaal zeker te zijn van hun EK-ticket. Yerlanov opende iets over het halfuur de score voor Kazachstan. Cyprus ging op zoek naar de gelijkmaker en kreeg na 73 minuten loon naar werken via Sotiriou. Met de 1-2 draaide Ioannou zes minuten voor tijd de rollen zelfs helemaal om.

De Rode Duivels, groepsleider met het perfecte rapport van 18 op 18, spelen vanavond in eigen huis tegen dwergstaat San Marino. Een draw tussen Kazachstan en Cyprus had de Belgen al zekerheid gegeven over kwalificatie. Nu is er nog een gelijkspel nodig tegen San Marino, iets waar niemand aan twijfelt.

Mourinho slaat aanbod van Olympique Lyon af

José Mourinho heeft een aanbod van Olympique Lyon om daar als hoofdtrainer aan de slag te gaan naast zich neergelegd. Dat zei voorzitter Jean-Michel Aulas in een telefonisch interview met Franse media. De reden dat de Portugese coach het aanbod afslaat, is dat hij volgens Aulas gesprekken aan het voeren is met een andere club, om daar aan de slag te gaan.

Lyon ontsloeg eerder deze week de Braziliaanse trainer Sylvinho, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de slechte start in Ligue 1. De club van Memphis Depay en Kenny Tete staat 14e en heeft na negen speelronden pas twee zeges geboekt.

Mourinho heeft sinds zijn ontslag in 2018 bij Manchester United geen club meer geleid. ‘The Special One’ liet onlangs wel optekenen dat hij de werkzaamheden als trainer mist.

KV Kortrijk overweegt klacht na “laster” van UEFA-inspecteur

KV Kortrijk onderzoekt welke stappen kunnen ondernomen worden bij de UEFA en het gerecht tegen “de duidelijke laster” van UEFA-inspecteur Karl Dhont. Dat meldden de Kerels vandaag via hun website. Dhont liet in onze krant optekenen dat de degradatiewedstrijd tussen KV Kortrijk en Moeskroen in 2017 “het ergste is wat hij gezien heeft” sinds de zaak-Ye.

Dhont houdt zich op Europees niveau al tien jaar bezig met het bestrijden van gok- en matchfixingschandalen in het voetbal. In die hoedanigheid kreeg de West-Vlaming een podium bij Het Laatste Nieuws. Dhont kwam onder meer terug op de derby tussen KV Kortrijk en Moeskroen op het einde van de reguliere competitie van het seizoen 2016-2017. Na een lamentabele prestatie van de Kerels haalde Moeskroen het met 0-2. De Henegouwers bleven ten koste van Westerlo, dat tevergeefs klacht neerlegde. “Wat er in die bewuste match is gebeurd, vind ik vele malen erger (dan KV Mechelen/Waasland-Beveren, red.). Wat ik daar allemaal zag, was het ergste sinds de zaak-Ye. Alleen is daar nooit een gevolg aan kunnen gegeven worden”, tekende de krant op.

Die uitspraak schiet bij KVK in het verkeerde keelgat. “We hebben destijds zelf een intern onderzoek gevoerd. Want laat één ding duidelijk zijn: mensen die zouden meewerken aan matchfixing hebben geen plaats binnen onze club. Het intern onderzoek heeft echter aangetoond dat KVK en haar spelers, staf en bestuur niets verweten kon worden”, klinkt het in een persbericht.

“KVK betreurt dan ook ten zeerste dat de heer Dhont overgaat tot dergelijke gratuite beschuldigingen zonder enige vorm van bewijs. Sterker nog, dit is voor KVK compleet onaanvaardbaar gelet op het reeds gevoerde onderzoek dat zonder gevolg werd geklasseerd. Gelet op zijn functie bij UEFA, zou verwacht mogen worden van de heer Dhont dat hij de nodige terughoudendheid en sereniteit aan de dag legt bij het afleggen van publieke verklaringen”, vervolgt Kortrijk. “Het is duidelijk dat de compleet ongegronde verklaringen van de heer Dhont KVK, haar supporters en haar sponsors schade toebrengen. De raad van bestuur van KVK onderzoekt welke stappen kunnen ondernomen worden bij UEFA en het gerecht tegen de duidelijke laster van de heer Dhont gericht aan onze club.”

Birger Verstraete (Keulen) hervat training na operatie

Birger Verstraete staat na de operatie aan zijn meniscus opnieuw op het oefenveld. De 25-jarige middenvelder trainde individueel met een hersteltrainer. Na afloop bevestigde de coach van Keulen, Achim Beierlorzer, dat de revalidatie volgens plan verloopt en Verstraete binnenkort de groepstraining kan hervatten.

Op 19 september liet Keulen weten dat Verstraete een kleine ingreep aan de meniscus moest ondergaan en dat hij vermoedelijk na de interlandonderbreking weer beschikbaar zou zijn. De centrale middenvelder ruilde deze zomer AA Gent voor Keulen, dat zo’n 4 miljoen euro op tafel legde, en was in de eerste vier competitiematchen meteen basisspeler. In september 2018 versierde hij met een korte invalbeurt tijdens de oefeninterland in Schotland (0-4) een eerste cap als Rode Duivel.

Aaron Leya Iseka krijgt nieuwe trainer bij Toulouse

Toulouse heeft zijn coach Alain Casanova ontslagen. Dat maakte de club uit de Ligue 1, waar Aaron Leya Iseka aan de slag is, bekend op zijn website. De 58-jarige Casanova betaalt de prijs voor de tegenvallende resultaten van Toulouse. Na negen speeldagen staat het team, waar Leya Iseka veelal invaller is, achttiende en op twee na laatste met 9 punten.

De Fransman was in functie sinds de zomer van 2018. Onder zijn hoede werd Toulouse vorig seizoen zestiende. Denis Zanko, technisch directeur van het opleidingscentrum, neemt voorlopig over.

Portugal mist William Carvalho tegen Luxemburg en Oekraïne

Portugal kan in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Luxemburg (vrijdag in Lissabon) en Oekraïne (maandag in Kiev) geen beroep doen op William Carvalho (Real Betis). De ex-speler van Cercle Brugge, een vaste waarde centraal op het middenveld, moet geblesseerd afhaken. Zijn plaats in de selectie wordt ingenomen door André Gomes (Everton), zo maakte de Portugese voetbalbond bekend. Portugal staat met 8 op 12 tweede in groep B achter Oekraïne (13 op 15). Servië is derde met 7 op 15. De top twee mag naar het EK 2020, waar Cristiano Ronaldo en co hun titel hopen te verlengen.