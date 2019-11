Football Talk. Halle-Gooik redt de eer in Champions League Futsal - Trossard opnieuw fit - Luyindama scheurt kruisbanden Redactie

22 november 2019

Porto zet opstapclausule van 125 miljoen euro in contract van nieuw toptalent

De zeventienjarige Portugese aanvaller Fabio Silva heeft sinds vrijdag een opstapclausule van liefst 125 miljoen euro in zijn contract staan. Het is de hoogste opstapclausule die ooit werd toegevoegd aan een overeenkomst in het Portugese voetbal.

Silva, wiens contractduur ongewijzigd bleef tot medio 2022, won vorig seizoen de Youth League met Porto. Op dat moment had hij al een vertrekbepaling van 25 miljoen euro in zijn contract staan.

Sindsdien ging het snel voor de talentvolle centrumspits. Hij werd achtereenvolgens de jongste speler ooit die voor Porto speelde in zowel de nationale competitie als in Europees verband. En hij werd de jongste doelpuntenmaker in een officiële ontmoeting voor de club.

Het absolute transferrecord in Portugal werd vorige zomer gebroken door Joao Felix, die voor een bedrag van 126 miljoen euro Benfica ruilde voor Atlético Madrid. Hij had een opstapclausule van 120 miljoen euro in zijn contract staan.

Halle-Gooik wint laatste groepsmatch

Halle-Gooik heeft vrijdag zijn derde en laatste groepswedstrijd in de eliteronde van de Champions League futsal in Moskou winnend afgesloten. De Vlaams-Brabanders versloegen het Bosnische Mostar met 8-3.

Halle-Gooik was voor aanvang, net als Mostar, al uitgeschakeld na twee nederlagen in de eerste twee groepswedstrijden, dinsdag met 3-1 van het Sloveense Dobovec en woensdag met 2-1 van het Russische CPRF. Tegen Mostar kon de Belgische landskampioen dus de eer redden.

De Bosniërs kwamen nochtans snel op een dubbele voorsprong via Aladzic (7.) en Ivankovic (8.). Halle-Gooik maakte gelijk dankzij een treffer van Grello (9.), maar Gosto (9.) zorgde in dezelfde minuut voor de 1-3. Dat bleek het moment voor onze landgenoten om de partij helemaal naar zich toe te trekken. Dankzij goals van Leo (14. en 34.), Patias (18.), Teixera (22.), Diogo (25.) en Tomic (33. en 35.) werd het 8-3. Diogo had voor rust ook nog een penalty gemist.

De vier groepswinnaars spelen eind april de Final Four van de Champions League. Halle-Gooik is als derde in poule A uitgeschakeld.

Trossard opnieuw speelklaar

Brighton & Hove Albion kan zaterdag in de thuiswedstrijd in de Premier League tegen Leicester City rekenen op Leandro Trossard. De buitenspeler van de Seagulls blesseerde zich vorige week bij de Rode Duivels aan de enkel, maar is opnieuw klaar voor de strijd.

Trossard blesseerde zich in Tubeke op training voor afreis naar Rusland. Er werd vervolgens besloten dat de Limburger de trip naar Sint-Petersburg niet hoefde mee te maken. Hij keerde meteen terug naar Engeland om zich bij zijn club verder te laten verzorgen en miste zo ook het slotduel van de Rode Duivels in de EK-kwalificatiecampagne tegen Cyprus.

“Leandro sloeg zijn enkel om bij de Rode Duivels, maar zonder veel erg”, legde coach Graham Potter uit. “Hij verliet de Belgische selectie meer uit voorzorg. Hij trainde de voorbije dagen mee met ons en is klaar om te spelen.”

Brighton staat na twaalf speeldagen elfde in de Premier League met vijftien punten. De 24-jarige Trossard, die afgelopen zomer de overstap maakte van landskampioen Racing Genk, kwam door blessureleed nog maar tot zes officiële duels voor de Seagulls, waarin hij wel al twee maal scoorde.

Luyindama maanden out

Christian Luyindama - de ex-verdediger van Standard die tegenwoordig actief is bij Galatasaray - heeft zijn kruisbanden gescheurd. De Congolese verdediger komt dinsdag dus niet in actie tijdens het Champions League-treffen met Club Brugge. Luyindama zou minstens zeven maanden out zijn. Z’n seizoen zit er dus wellicht op.

Fellaini wint, Dembélé verliest in China

Marouane Fellaini en Shandong Luneng hebben vrijdag op de 28e speeldag van de Chinese Super League een 2-0 zege geboekt tegen Chongqing Lifan. Mousa Dembélé en Guangzhou R&F leden hun derde nederlaag in vier duels, hun veertiende al over het hele seizoen. Wuhan Zall won met 2-1 van Dembélé en co.

Fellaini werd op het uur al naar de kant gehaald bij Shandong Luneng. De goals tegen Chongqing Lifan kwamen van de twee andere buitenlanders bij de thuisploeg, de Italiaan Pelle (34.) en de Braziliaan Guedes (90.+1).

Dembélé speelde de hele wedstrijd bij Guangzhou R&F. Hij zag op bezoek bij Wuhan Zall de thuisploeg snel twee maal scoren via Yun (2. en 23.). Na rust kon Gui Hong (47.) de aansluitingstreffer op het bord zetten, maar verder kwam Guangzhou niet meer.

In de tussenstand blijft Shandong Luneng vierde met 48 punten, Guangzhou R&F is elfde met 32 punten. Zaterdag ontvangen Yannick Carrasco en Dalian Yifang nog Hebei.

Daniel Leclercq, ex-coach van La Louvière, overleden

De voormalige Franse voetballer en coach Daniel Leclercq (70) is overleden. Dat maakte RC Lens, de club waarmee hij in 1998 kampioen werd, vrijdag bekend. In België was Leclercq begin deze eeuw trainer van La Louvière.

Als speler droeg Leclercq, een verdediger, het shirt van Valenciennes, Marseille en vooral Lens (1974-1983). Bij Valenciennes startte hij in 1986 zijn trainerscarrière. In 1998 leidde de “druïde” Lens naar zijn tot dusver enige Franse landstitel. In België was Leclercq tien maanden werkzaam bij toenmalig eersteklasser La Louvière, tussen februari en oktober 2001. Zijn laatste trainersjob was coach van SC Douai in 2017.

Maradona terug bij Gimnasia

Diego Maradona blijft dan toch trainer van de Argentijnse club Gimnasia La Plata. De 59-jarige Argentijnse legende had volgens de lokale pers zijn toekomst verbonden aan voorzitter Gabriel Pellegrino, die zich geen kandidaat meer zal stellen voor de verkiezingen op 23 november. Maar een advocaat van ‘Pluisje’ meldt vandaag dat de Argentijn de training zal leiden en zondag gewoon op de bank zal zitten.

De voormalige nummer 10 van onder meer Napoli en de Argentijnse nationale ploeg kwam in september aan bij de club en beloofde “er alles aan te doen” om Gimnasia te redden van de degradatie naar tweede klasse. Onder zijn bewind kwam de club wel niet verder dan drie overwinningen in acht wedstrijden. Na dertien speeldagen is Gimnasia 22stee op 24 ploegen.

Het was al 24 jaar geleden dat Maradona een Argentijns club getraind had en zijn terugkeer zorgde voor heel wat beroering. Naast zijn passage als bondscoach van Argentinië tussen 2008 en 2010, stond Maradona zes keer aan het hoofd van een voetbalploeg. Hij was aan de slag in Mexico, bij Dorados de Sinaloa, de Verenigde Emiraten, bij Al Wasl en Al-Fujairah, en in Argentinië, bij Deportivo Mandiyu, Racing Club en Gimnasia La Plata.

Waasland-Beveren krijgt nieuwe tribune

De kogel is door de kerk. In mei, ten laatste juni, volgend jaar begint Waasland-Beveren met de bouw van een nieuwe tribune aan de kant van de Klapperstraat. Eind volgend jaar zou de bouw dan voltooid moeten zijn. Het wordt een tribune met 2.000 zitjes en het is de bedoeling dat er aansluiting zal zijn met de hoofdtribune. Zelfs bij een eventuele degradatie zouden de plannen niet wijzigen. (MVS)