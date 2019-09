Football Talk. Habibou naar Lokeren - Bond stelt gewezen Franse topref aan als VAR-manager Redactie

23 september 2019

Habib Habibou naar Daknam

Verrassende transfer voor Lokeren. De Waaslanders halen Habib Habibou naar Daknam. De 32-jarige spits uit de Centraal-Afrikaanse Republiek is als ex-spits van onder andere AA Gent een oude bekende. Zijn laatste club was het Israëlische Maccabi Petah Tikva, waar hij einde contract was nadat hij er vorig seizoen één keer scoorde in 8 optredens. Lokeren en trainer Glen De Boeck waren na een slappe start in 1B nog op zoek naar aanvallende versterking. Het voorbije weekend werd er pas voor het eerst gewonnen: 2-0 tegen Roeselare. Lokeren telt nu 5 op 21.

Spits Habib Habibou (32) tekent overeenkomst met Sporting Lokeren.



Welkom, Habib! 💛🖤 pic.twitter.com/BBzyvoZgq7 Sporting Lokeren(@ KSCLokeren) link

“Ik ken deze competitie en meer in het bijzonder deze club heel goed, want ik heb er in het verleden diverse malen tegen gespeeld”, vertelt Habibou. “Lokeren was een club waar we als tegenstander toch altijd een beetje schrik van hadden. Dat moet nu terug zo worden. Ik wil graag mijn steentje bijdragen om de ambities van deze mooie familieclub waar te maken. Ik lag de voorbije maanden zeker niet stil en onderhield mijn conditie, maar ik kijk er enorm naar uit om snel met de jongens in groep te trainen en wedstrijden te spelen. Ik hoop dat ik met mijn ervaring en aanvallerskwaliteiten van waarde kan zijn voor dit team.”

Habibou bracht een groot deel van zijn carrière door in België. De voormalige speler van Zulte Waregem, Charleroi, AA Gent en Tubeke maakte 57 doelpunten in 162 wedstrijden in de Jupiler Pro League. Na zijn vertrek bij de Buffalo’s in 2014 speelde Habibou nog voor het Franse Stade Rennes, het Turkse Gaziantepspor en het Franse Lens. Hij stond ook op de loonlijst van het Engelse Leeds, het Roemeense Steaua Boekarest en Qatar Sports Club.

KV Mechelen speelt tegen Club voor vol huis

Het duel van komende zaterdag tussen KV Mechelen en Club Brugge zal plaatsvinden in een uitverkocht AFAS-stadion. Naast de ruim 12.000 abonnementen gingen ook alle losse tickets de deur uit. Malinwa zal zo voor liefst 16.500 fans spelen Achter de Kazerne. Het is de eerste keer sinds de inhuldiging van de nieuwe hoofdtribune vorig seizoen dat het stadion uitverkocht is. (ABD)

Voormalig Frans topscheidsrechter aangesteld als VAR-manager

De Professional Refereeing Board van de KBVB heeft voormalig topscheidsrechter Frédy Fautrel aangesteld als VAR-manager. Fautrel stapte begin dit seizoen op als opleider van de Franse videorefs.

Frédy Fautrel was tussen 2005 en 2016 een Franse FIFA-scheidsrechter, nadat hij in 2003 zijn debuut had gemaakt in de Ligue 1. De intussen 47-jarige Fransman leidde meer dan honderd UEFA- en FIFA-wedstrijden, met ook een aantal affiches in de Champions League. Hij was assistent-scheidsrechter op het EK 2012, met inbegrip van de halve finale tussen Duitsland en Italië, en het EK 2016. Zijn afscheidsmatch was Guingamp-PSG (2-1) in december 2016.

Sindsdien raakte Fautrel nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Video Assistent Referee (VAR) en de professionele arbitrage in Frankrijk. Zo hield hij toezicht op de ontwikkeling van het VAR-centrum van de Franse voetbalbond (FFF) in Parijs. Tot deze zomer leidde Fautrel als scheidsrechtersbaas het technische departement van de profscheidsrechters in Frankrijk en begeleidde hij de videorefs. Deze zomer verliet hij de FFF. De Fransman is ook waarnemer voor de UEFA.

“Frédy brengt een schat aan ervaring mee voor de Belgische arbitrage, vooral omdat hij vanaf een zeer vroeg stadium betrokken is geweest bij de evolutie van het VAR-protocol en de procedures”, klinkt het bij de voetbalbond. Fautrel gaat vanaf deze week aan de slag bij het Professional Refereeing Department.

Bondsparket vraagt drie matchen schorsing voor Amat

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete gevorderd als minnelijke schikking voor Jordi Amat. De Spaanse verdediger van Eupen kreeg zondag meteen rood op bezoek bij Standard.

De Panda’s moesten op Sclessin de kelk tot op de bodem ledigen. Bij een 3-0-stand werd de rode lantaarn in minuut 83 nog gereduceerd tot tien spelers. Amat ging vol door in een duel en plantte zijn studs op de enkel van de Franse vleugelverdediger Gavory, die geblesseerd naar de kant moest. Scheidsrechter Wesley Alen gaf hem eerst een tweede gele kaart, maar kwam op zijn beslissing terug en deelde alsnog rechtstreeks rood uit.

Tenzij Eupen het strafvoorstel weigert, is Amat geschorst voor de bekermatch in Kapellen (25/09), de kelderkraker tegen Cercle Brugge (28/09) en de thuismatch tegen KV Mechelen (05/10).