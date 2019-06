Football Talk. Guinee en Paul Put openen Africa Cup met 2-2-gelijkspel - VS nemen revanche voor WK-uitschakeling De voetbalredactie

23 juni 2019



Gelijkspel voor Paul Put en Guinee

Guinee en Madagascar hebben in Alexandrië 2-2 gelijkgespeeld op de eerste speeldag in groep B van de Africa Cup. Halfweg stond Guinee, dat gecoacht wordt door Paul Put, 1-0 voor. Sory Kaba opende de score in de 34ste minuut. In de tweede helft ging Madagascar dankzij goals van Anicet Abel en Carolus Andriamahitsinoro erop en erover. Na 66 minuten legde Francois Kamano vanop de penaltystip de eindstand vast.

Charleroi-middenvelder Marco Ilaimaharitra speelde een volledige wedstrijd voor Madagascar, bij Guinee kwam Idrissa Sylla (Zulte Waregem) niet van de bank. Ibrahima Cissé (ex-KV Mechelen en -Standard) maakte de 90 minuten vol voor Guinee, Mohamed Yattara (ex-Standard) mocht vier minuten voor tijd invallen.

Door het gelijkspel is Nigeria, dat eerder op de dag Burundi met 1-0 versloeg, alleen leider in de groep.

VS nemen revanche voor WK-uitschakeling

De Verenigde Staten hebben in Cleveland Trinidad & Tobago met 6-0 verslagen op de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied. De Amerikanen hebben zo hun revanche beet, nadat ze in oktober 2017 door een 2-1-nederlaag tegen Trinidad & Tobago uitgeschakeld werden in de voorronde voor het WK in Rusland. De VS mochten daardoor voor het eerst sinds 1986 niet naar het WK. Door hun ruime zege zijn de VS al zeker van een stek in de kwartfinales. In de andere match in poule D won Panama met 4-2 van Guyana. Daardoor hebben ook de Panamezen hun ticket op zak voor de kwartfinales.