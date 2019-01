Football Talk. Guardiola strooit nog maar eens met lof naar De Bruyne - Thailand zet z’n bondscoach op straat na verlies in eerste partij Asian Cup De voetbalredactie

07 januari 2019

Guardiola looft De Bruyne opnieuw: “Hij heeft spelinzicht dat velen niet hebben”

Manchester City plaatste zich probleemloos voor de vierde ronde van de FA Cup, na een 7-0 zege tegen tweedeklasser Rotherham United. City-coach Pep Guardiola loofde nadien Kevin De Bruyne, tegen Rotherham aanvoerder. “Hij was heel goed, creëerde kansen en toonde het spelinzicht dat velen niet hebben”, haalde de trainer de loftrompet boven.

De Bruyne sukkelde dit seizoen al met verschillende blessures, waardoor hij nog niet zoals vorige jaargang in het kampioenenjaar zijn stempel op het team kon drukken. Tegen Rotherham begon de Rode Duivel in de basis, en was hij andermaal een van de uitblinkers.

“Ik heb al zo vaak gezegd dat Kevin heel belangrijk is voor dit team”, verklaarde Guardiola nadien. “Zonder hem zouden we vorig seizoen waarschijnlijk geen kampioen zijn geworden. Hij speelde vorig jaar ongelooflijk veel wedstrijden met het WK erbij en ik hoop dat hij ons in de tweede seizoenshelft kan helpen, want we hebben hem nodig. Hij kan ons de creativiteit bezorgen als het erop aankomt.”

Thailand zet na mislukte start bondscoach op straat

Bondscoach Milovan Rajevac heeft de smadelijke 4-1 nederlaag van Thailand tegen India in van groep A op de Asian Cup niet overleefd. De Thaise voetbalbond zette de samenwerking met de 65-jarige Serviër stop. Rajevac leidde Thailand sinds april 2017 maar begon onder druk aan de Asian Cup. De zware nederlaag in de opener kostte hem meteen zijn job. Assistent Sirisak Yodyadthai neemt voorlopig zijn taken over.

Thailand staat in de Verenigde Arabische Emiraten, decor van de Asian Cup, met de rug tegen de muur. In de tweede wedstrijd in groep B, donderdag, treft het Bahrein. Dat opende met een 1-1 draw tegen het gastland.