Football Talk. Guardiola strooit nog maar eens met lof naar De Bruyne, die FIFA19-team van het jaar haalt

07 januari 2019

Guardiola looft De Bruyne opnieuw: “Hij heeft spelinzicht dat velen niet hebben”

Manchester City plaatste zich probleemloos voor de vierde ronde van de FA Cup, na een 7-0 zege tegen tweedeklasser Rotherham United. City-coach Pep Guardiola loofde nadien Kevin De Bruyne, tegen Rotherham aanvoerder. “Hij was heel goed, creëerde kansen en toonde het spelinzicht dat velen niet hebben”, haalde de trainer de loftrompet boven.

De Bruyne sukkelde dit seizoen al met verschillende blessures, waardoor hij nog niet zoals vorige jaargang in het kampioenenjaar zijn stempel op het team kon drukken. Tegen Rotherham begon de Rode Duivel in de basis, en was hij andermaal een van de uitblinkers.

“Ik heb al zo vaak gezegd dat Kevin heel belangrijk is voor dit team”, verklaarde Guardiola nadien. “Zonder hem zouden we vorig seizoen waarschijnlijk geen kampioen zijn geworden. Hij speelde vorig jaar ongelooflijk veel wedstrijden met het WK erbij en ik hoop dat hij ons in de tweede seizoenshelft kan helpen, want we hebben hem nodig. Hij kan ons de creativiteit bezorgen als het erop aankomt.”

Ook in ‘ploeg van het jaar’ in FIFA19

EA Sports, de makers van het razendpopulaire videospelletje FIFA19, nam De Bruyne ook op in hun Ploeg van het Jaar. De middenvelder van Manchester City is, ondanks vier maand blessureleed, de enige Belg die het tot in het team schopte. Eden Hazard, Jan Vertonghen en Thibaut Courtois waren ook genomineerd, maar zij kregen dus geen plaatsje in het team waarin verder ook onder andere De Gea, Marcelo en Messi zijn opgenomen.

🏆 The #FIFA19 Team of the Year! 🏆



GK: De Gea

DEF: Marcelo

DEF: Sergio Ramos

DEF: van Dijk

DEF: Varane

MID: De Bruyne

MID: Kante

MID: Modric

FWD: Mbappe

FWD: Messi

FWD: Ronaldo



Forwards will be available in-game from 6 pm UK! #TOTY #FUT

France Football kiest weinig verrassend Didier Deschamps als Franse trainer van het Jaar

Het magazine France Football heeft Didier Deschamps verkozen tot Franse trainer van het Jaar 2018. Onder leiding van Deschamps veroverde Frankrijk vorige zomer in Rusland de wereldtitel. Een jury met oud-winnaars en de hoofdredacteur van France Football duidde de laureaat aan. De 50-jarige Deschamps volgt Zinédine Zidane op en sleepte de trofee eerder al in 2003 (met Monaco) en 2010 (met Marseille) in de wacht.

Deschamps leidde de Fransen in Rusland naar een tweede wereldtitel, precies twintig jaar na de eerste in eigen land. Les Bleus toonden zich tijdens het toernooi een stug en moeilijk te ontwrichten geheel, dat niet altijd even attractief voetbal op de mat toverde. Maar efficiënt was het wel, en Frankrijk kroonde zich na een finale tegen Kroatië tot wereldkampioen. In de halve finales maakten de uitgekookte Fransen een einde aan de WK-dromen van de Rode Duivels.

Thailand zet na mislukte start bondscoach op straat

Bondscoach Milovan Rajevac heeft de smadelijke 4-1 nederlaag van Thailand tegen India in van groep A op de Asian Cup niet overleefd. De Thaise voetbalbond zette de samenwerking met de 65-jarige Serviër stop. Rajevac leidde Thailand sinds april 2017 maar begon onder druk aan de Asian Cup. De zware nederlaag in de opener kostte hem meteen zijn job. Assistent Sirisak Yodyadthai neemt voorlopig zijn taken over.

Thailand staat in de Verenigde Arabische Emiraten, decor van de Asian Cup, met de rug tegen de muur. In de tweede wedstrijd in groep B, donderdag, treft het Bahrein. Dat opende met een 1-1 draw tegen het gastland.