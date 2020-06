Football Talk. Griezmann wil z’n carrière beëindigen in de VS - Tuur Dierckx tekent bij Westerlo Voetbalredactie

05 juni 2020

13u06 8

Tuur Dierckx tekent bij Westerlo

1B-club KVC Westerlo heeft zich versterkt met Tuur Dierckx. De 25-jarige flankspeler komt over van Waasland-Beveren en ondertekende in de Kempen een contract voor drie seizoenen, zo maakte de club bekend. Voor Dierckx wordt het de tweede passage bij Westerlo. Tussen 2007 en 2009 doorliep hij er de jeugdreeksen, alvorens naar Club Brugge te verkassen. Nadien volgden passages bij KV Kortrijk, Antwerp en Waasland-Beveren. In totaal heeft Dierckx 155 profwedstrijden op de teller. Ook bij Westerlo zal hij met zijn gekende rugnummer 55 spelen.

👉 TRANSFERNIEUWS | WELKOM TUUR!

✅ 3 seizoenen

✅ Was jeugdspeler bij KVC Westerlo

✅ Verleden bij o.a. Club Brugge, Antwerp FC, …

🎥 https://t.co/yaVQqpBnAQ KVC Westerlo(@ KVCWesterlo) link

STVV maakt werk van de toekomst en mikt op vijf versterkingen

Sportief manager André Pinto van STVV meldt dat de club ver wil gaan in haar inspanningen om verdediger Rocky Bushiri (Norwich City) en spits Facundo Colidio langer aan de club te binden. Beiden ontpopten zich vorig seizoen tot sleutelspelers. Ook maakt STVV werk van een nieuwe T2 en van nieuwe spelers. “De nieuwe T2 maken we eerstdaags bekend. En verder mikken we op een vijftal dragende spelers die het huidige, jonge, team naar een hoger niveau kunnen tillen”, aldus Pinto.Het mag duidelijk zijn. Eerder gaf het bestuur van STVV al aan dat binnen het nieuwe format de top 8 een doelstelling is. (FKS)

Tessa Wullaert grijpt met Manchester City naast landstitel

Tessa Wullaert is met Manchester City voor het tweede jaar op rij vicekampioen geworden in Engeland. De Engelse Voetbalbond FA riep immers Chelsea uit tot landskampioen, twee weken nadat er vanwege de coronapandemie definitief een punt werd gezet achter de competitie.

Nochtans stond City op het moment van de stopzetting van de competitie aan de leiding, met één punt meer dan Chelsea, dat weliswaar een wedstrijd minder had gespeeld. De FA besloot de eindstand te bepalen op basis van het puntgemiddelde per wedstrijd en zo gaat de titel naar The Blues.

Een zuur seizoenseinde dus voor de Red Flame en City, waar ze bovendien einde contract is. Eerder hintte ze al op een vertrek bij de Citizens en een terugkeer naar België zou daarbij tot de mogelijkheden behoren, om zo meer tijd te kunnen doorbrengen met haar vriend en familie.

Griezmann wil z’n carrière afsluiten in de Verenigde Staten

FC Barcelona-winger Antoine Griezmann wil na afloop van zijn avontuur in Catalonië graag zijn loopbaan afsluiten in de Noord-Amerikaanse Major League Soccer (MLS), zo maakte hij donderdag bekend in een interview met de krant Los Angeles Times.

“La Liga en de Champions League winnen met Barça is een droom en ook een doel”, bekende de Franse international. “Daarna is er een WK te winnen in Qatar, en daarna volgt de MLS. Ik weet nog niet voor welke ploeg ik er wil spelen, maar het moet zeker een team zijn dat sterk genoeg is om mee te doen voor de prijzen.”

Bij Barcelona maakt de 29-jarige Griezmann deel uit van de voorlinie met Lionel Messi en Luis Suarez, kortweg GSM. Hij ligt er nog tot medio 2024 onder contract.

Dante Rigo nog een tweede seizoen bij Sparta Rotterdam?

Sparta Rotterdam zou onze landgenoot Dante Rigo graag nog een seizoen huren van PSV. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. De 21-jarige middenvelder kwam afgelopen seizoen 16 keer in actie in de Eredivisie. Hij gaf twee assists.

Niet Kompany, maar wel Juanma Lillo wordt nieuwe assistent van Pep Guardiola bij City

Niet Vincent Kompany, maar wel de Spanjaard Juanma Lillo wordt de nieuwe assistent van Pep Guardiola bij Manchester City. Kompany werd (net als Xabi Alonso) genoemd om de rechterhand van de Spaanse succestrainer te worden, maar hij bedankte voorlopig om het project ‘RSCA 2020-2025' verder te zetten bij Anderlecht.

Lillo is een Spanjaard van 54 die tot nu manager was van het Chinese Qingdao Huanghai FC. Met die club promoveerde hij net naar de Chinese hoogste klasse. Lillo en Guardiola zijn goede vrienden. Die laatste ziet hem als een leermeester. Toen Lillo in 2005 in Mexico ging coachen (bij Dorados de Sinaloa), trok Guardiola er als speler ook naartoe. Ze werkten er een jaar samen.

In 1992 werd Lillo de jongste trainer ooit in La Liga. Hij leidde toen op amper 27-jarige leeftijd UD Salamanca. Hij bleef er vier jaar coach.

Meteen stadsderby voor Liverpool bij hervatting Premier League

Liverpool trapt zijn seizoen in de Premier League zondagavond 21 juni weer op gang met een uitwedstrijd tegen stadgenoot Everton. Dat blijkt uit het speelschema voor de eerste drie speeldagen na de verplichte coronapauze, dat de Premier League vrijdag heeft onthuld. Eerder raakte al bekend dat de wedstrijden 17 juni hervatten met twee inhaalduels: Aston Villa - Sheffield United en Manchester City - Arsenal.

Het weekend daarop (van vrijdag 19 tot zondag 21 juni) staat een eerste volledige speeldag op de agenda, waar het team van coach Jürgen Klopp dus naar Everton trekt. Mocht City bij de hervatting onderuitgaan, dan kan Liverpool vier dagen later de titel al binnenhalen.

Op 24 juni volgt de volgende gelegenheid om het kampioenschap veilig te stellen voor de ploeg van Rode Duivel Divock Origi. Liverpool speelt dan thuis op Anfield tegen Crystal Palace. Donderdag 2 juli volgt een uitwedstrijd tegen Manchester City, de nummer twee in Engeland, met een achterstand van liefst 25 punten. Zowel voor het duel met Everton als voor de wedstrijd tegen Manchester City staat de speelplek nog niet vast.

Arts vier jaar na dood van Kameroense voetballer Ekeng veroordeeld

Vier jaar na de dood van de Kameroense voetballer Patrick Ekeng, die op 26-jarige leeftijd overleed na een hartaanval tijdens een wedstrijd van zijn Roemeense club Dinamo Boekarest, is een spoedarts veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van anderhalf jaar.

De arts, die aanwezig was op de bewuste wedstrijd van 6 mei 2016, werd schuldig bevonden aan dood door schuld. Volgens de aanklager deed de arts geen poging om Ekeng te reanimeren. Beroep tegen het besluit is mogelijk.

Kort nadat hij was ingevallen, zakte Ekeng in het duel tegen FC Constanta in elkaar. Hij kreeg op het terrein de eerste verzorging en werd daarna met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij dood werd verklaard.