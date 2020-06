Football Talk. Griezmann wil z’n carrière beëindigen in de VS - Nieuwe assistent voor Guardiola Voetbalredactie

05 juni 2020

11u07 8

Griezmann wil z’n carrière afsluiten in de Verenigde Staten

FC Barcelona-winger Antoine Griezmann wil na afloop van zijn avontuur in Catalonië graag zijn loopbaan afsluiten in de Noord-Amerikaanse Major League Soccer (MLS), zo maakte hij donderdag bekend in een interview met de krant Los Angeles Times.

“La Liga en de Champions League winnen met Barça is een droom en ook een doel”, bekende de Franse international. “Daarna is er een WK te winnen in Qatar, en daarna volgt de MLS. Ik weet nog niet voor welke ploeg ik er wil spelen, maar het moet zeker een team zijn dat sterk genoeg is om mee te doen voor de prijzen.”

Bij Barcelona maakt de 29-jarige Griezmann deel uit van de voorlinie met Lionel Messi en Luis Suarez, kortweg GSM. Hij ligt er nog tot medio 2024 onder contract.

Dante Rigo nog een tweede seizoen bij Sparta Rotterdam?

Sparta Rotterdam zou onze landgenoot Dante Rigo graag nog een seizoen huren van PSV. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. De 21-jarige middenvelder kwam afgelopen seizoen 16 keer in actie in de Eredivisie. Hij gaf twee assists.

Niet Kompany, maar wel Juanma Lillo wordt nieuwe assistent van Pep Guardiola bij City

Niet Vincent Kompany, maar wel de Spanjaard Juanma Lillo wordt de nieuwe assistent van Pep Guardiola bij Manchester City. Kompany werd (net als Xabi Alonso) genoemd om de rechterhand van de Spaanse succestrainer te worden, maar hij bedankte voorlopig om het project ‘RSCA 2020-2025' verder te zetten bij Anderlecht.

Lillo is een Spanjaard van 54 die tot nu manager was van het Chinese Qingdao Huanghai FC. Met die club promoveerde hij net naar de Chinese hoogste klasse. Lillo en Guardiola zijn goede vrienden. Die laatste ziet hem als een leermeester. Toen Lillo in 2005 in Mexico ging coachen (bij Dorados de Sinaloa), trok Guardiola er als speler ook naartoe. Ze werkten er een jaar samen.

In 1992 werd Lillo de jongste trainer ooit in La Liga. Hij leidde toen op amper 27-jarige leeftijd UD Salamanca. Hij bleef er vier jaar coach.