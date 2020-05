Football Talk. Götze verlaat Dortmund - Union haalt jonge Belg in Nederland Redactie

23 mei 2020

Wegen van Borussia Dortmund en Götze scheiden na seizoen

Mario Götze zal Borussia Dortmund aan het einde van het seizoen definitief verlaten. Dat bevestigde BVB-Sportdirecteur Michael Zorc voor de partij bij VfL Wolfsburg.

“Wij zijn overeengekomen dat we de samenwerking na afloop van het seizoen niet verderzetten”, zei Zorc aan televisiezender Sky. “De beslissing viel in onderling overleg.”

De 27-jarige Götze voetbalde sinds 2016 voor Dortmund, nadat hij er eerder al de jeugdreeksen doorliep en tot 2013 in de hoofdmacht voetbalde. Tussen 2013 en 2016 verdedigde de aanvallende middenvelder de kleuren van Bayern München. Dit seizoen was de Duitser in het team van Axel Witsel en Thorgan Hazard geen onbetwiste titularis. Hij speelde in totaal twintig wedstrijden, veelal als invaller, waarin hij driemaal scoorde.

Götze schreef op het WK 2014 nog geschiedenis, met het beslissende doelpunt in de finale tegen Argentinië. Die treffer verkozen de kijkers van de ARD-Sportschau recent tot ‘goal van het decennium’.

Pochettino denkt niet lang na: “Favoriete speler in Engeland? De Bruyne”

Mauricio Pochettino zit na zijn ontslag bij Tottenham in november 2019 zonder job, maar de Argentijnse coach volgt het voetbal nog op de voet. In een gesprek met Sky Sports overloopt Pochettino zijn drie favoriete spelers in de Premier League. Hij zet Kevin De Bruyne op één. "De Bruyne op één, dan Sergio Agüero", klinkt het bij de trainer, die een poos moet nadenken over een derde naam en toegeeft dat een keuze voor De Bruyne bijna "oneerlijk" is. "Ik weet niet wie ik nog zou kunnen noemen, Roberto Firmino misschien? Ik zou haast honderd spelers kunnen beschrijven die allemaal bij mijn favorieten horen."

Pochettino kwam in de zomer van 2014 toe bij Tottenham. Hij leidde de Spurs onder meer naar de Champions League-finale van 2019, maar in november vorig jaar moest hij opstappen na een reeks tegenvallende resultaten. José Mourinho volgde hem op.

De Argentijn geeft toe dat hij graag weer aan de slag zou gaan, in Engeland of elders. "Ik ben er klaar voor", zegt Pochettino, die in de belangstelling van Newcastle zou staan. "Of ik opensta voor een PL-club buiten de top zes? De top zes wijzigt steeds, dus dat wil weinig zeggen. Vandaag staat Tottenham er bijvoorbeeld niet in, net als Arsenal. Je moet tegenwoordig alle clubs respecteren want ze werken allemaal hard.”

Union haalt jonge Belg Senne Lynen in Nederland

Union Sint-Gillis heeft zich versterkt met de 21-jarige middenvelder Senne Lynen. Dat maakte het team uit de Proximus League zaterdag bekend. Lynen, die jeugdinternational was van de U15 tot de U19, ondertekende een contract voor drie jaar.

Lynen zette zijn eerste voetbalpasjes bij Lierse. Tussen 2014 en 2018 trok hij naar de academie van Club Brugge om vervolgens in 2018 naar het Nederlandse Telstar te verkassen. Met het Nederlandse team, dat uitkomt in de tweede klasse, speelde hij 68 wedstrijden waarin hij vijf keer scoorde en vijf assists gaf.

“Onze nieuwe middenvelder kan zowel verdedigend, centraal als aanvallend uitgespeeld worden”, klinkt het bij de Brusselaars.

Union liet vrijdag weten de samenwerking met zijn coach Thomas Christiansen te stoppen. Christiansen, die de Deense en de Spaanse nationaliteit heeft, was sinds 1 juli 2019 in dienst bij de Brusselse club. De naam van Felice Mazzu, die na zijn ontslag bij KRC Genk in november vorig jaar zonder club zit, duikt op als opvolger.