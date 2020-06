Football Talk. “God en zijn studenten”: Ibrahimovic laat met heerlijke Instagram-post weten dat hij terug is op training Voetbalredactie

26 juni 2020

22u26 1

Ibrahimovic hervat groepstraining na kuitblessure

Zlatan Ibrahimovic traint na zijn kuitblessure opnieuw met de spelersgroep van AC Milan. Ibrahimovic blesseerde zich op 25 mei tijdens een training. Aanvankelijk werd gevreesd voor een zwaar achillespeesletsel, maar uiteindelijk bleek de schade voor de 38-jarige Zweed mee te vallen. Of hij zondag zijn rentree kan vieren tegen Roma (17u15) is nog afwachten. Op Instagram plaatste de spits vrijdag een foto waarop te zien is hoe hij een bal aan de voet heeft en enkele medespelers toekijken. “God en zijn studenten”, schrijft hij erbij.

Milan hernam maandag de competitie met een 1-4 zege bij Lecce. Alexis Saelemaekers viel in. Het team staat na 27 speeldagen achtste in de Serie A met 39 punten.

België kent speeldata in Nations League

De Rode Duivels komen vanaf september opnieuw uit in de Nations League. In League A, met de 16 beste ploegen, zitten onze Duivels in de tweede groep. Ze spelen er tegen Engeland, Denemarken en IJsland. De speeldata voor die zes wedstrijden (heen en terug) zijn nu bekend. Op 5 september beginnen de Belgen eraan in Denemarken. Ze sluiten af op 18 november met een thuiswedstrijd tegen de Denen.

Het speelschema:

5/09 (20u45): Denemarken - BELGIË

8/09 (20u45): BELGIË - IJsland

11/10 (18u): Engeland - BELGIË

14/10 (20u45): IJsland - BELGIË

15/11 (20u45): BELGIË - Engeland

18/11 (20u45): BELGIË - Denemarken

Lewandowski is Speler van het Jaar in Duitsland

Robert Lewandowski is vrijdag, een dag voor de slotspeeldag in Duitsland, uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Bundesliga.

Met 33 goals in 30 wedstrijden dit seizoen was Lewandowski al voor de vijfde keer topschutter geworden, voor de vierde keer in de laatste vijf jaar. De Poolse scherpschutter brak dit seizoen ook een record door in de eerste elf competitieduels telkens minstens één keer raak te schieten. Hij maakte met zijn 33 treffers ook een recordaantal goals voor een buitenlander in de Bundesliga.

Lewandowski werd gekozen door stemmen van publiek en experts. De kanshebbers voor de trofee waren de zeven verschillende winnaars van de trofee ‘Speler van de Maand’ in de Bundesliga. Lewandowski haalde het met meer dan vijftig procent van de stemmen voor Jadon Sancho (Borussia Dortmund) en Kai Havertz (Bayer Leverkusen). Het is de eerste maal dat de Bundesliga deze prijs toekent. Timo Werner (Leipzig), Amine Harit (Schalke 04), Erling Haaland (Borussia Dortmund) en Serge Gnabry (Bayern München) waren de overige kandidaten.

Dankzij de goals van Lewandowski werd Bayern München dit seizoen voor het achtste jaar op rij kampioen van Duitsland.

Charleroi op stage zonder Massimo Bruno

Karim Belhocine en zijn Carolo’s vertoeven vanaf vandaag tot 1 juli op stage in het Duitse Kamen (Noordrijn-Westfalen). Alleen Massimo Bruno (revalidatie na ernstige knieblessure) is niet van de partij. Christophe Diandy wel, al zal de Senegalees een apart programma volgen vermits ook hij herstelt van een zware knieblessure. Na afloop van de stage vertrekt Diandy naar het CERS (Centre Européen de Rééducation reservé aux Sportifs) in het Franse Capbreton. Hij hoopt uiterlijk midden augustus bij de groep te kunnen aansluiten. (AR)

Eupen gaat op stage in Nederland

Eupen heeft zijn zomerstage vastgelegd. Die gaat door van 2 tot 8 juli in het Nederlandse Horst (bij Venlo). Tijdens de stage worden twee oefenwedstrijden gespeeld: zondag 5 juli en woensdag 8 juli ter afsluiting, telkens achter gesloten poorten. (AR)

De Guzman vertrekt bij Frankfurt

De voormalige Nederlandse international Jonathan de Guzman moet op zoek naar een nieuw team. Zijn aflopende contract bij Eintracht Frankfurt wordt niet verlengd, zo bevestigde de club vrijdag.

De 32-jarige middenvelder speelde sinds 2017 voor Frankfurt, dat hem overnam van Napoli. Hij speelde dit seizoen slechts negen wedstrijden. De bekerwinst in 2018 tegen Bayern München (met de Guzman in de basis) is zijn hoogtepunt bij de club.

De in Canada geboren de Guzman kreeg zijn opleiding bij Feyenoord. De veertienvoudig international speelde ook voor onder meer Mallorca, Villarreal, Swansea en Chievo.

Wedstrijd in Rusland uitgesteld door coronabesmettingen

De competitiewedstrijd in de Russische Premier League tussen FK Orenburg en FK Krasnodar, die voorzien was voor zaterdagmiddag, gaat niet door vanwege coronagevallen bij de thuisploeg. Het team moet in quarantaine nadat minstens zes spelers en twee begeleiders een positieve coronatest aflegden. Een nieuwe datum voor het duel is er nog niet.

De Russische hoogste klasse werd vorige week heropgestart na drie maanden gedwongen coronapauze, maar dat gebeurt met vallen en opstaan. Er waren ook al coronagevallen bij Dinamo Moskou en FK Rostov.

Rusland telt dagelijks zo’n 7.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus. In totaal werden momenteel zo’n 620.000 gevallen geconstateerd.