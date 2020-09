Football Talk. Goal en assist voor Thorgan Hazard in bekerduel - Scorende Trossard verliest tegen Chelsea - Vier positieve tests in Premier League Redactie

14 september 2020

Scorende Trossard kan nederlaag tegen Chelsea niet afwenden

Chelsea heeft zijn seizoensstart niet gemist in de Premier League. Het won met 1-3 op bezoek bij Brighton. Leandro Trossard deed heel de wedstrijd mee bij de thuisploeg, hij toonde zich met een knap doelpunt.

De Blues stonden aan de aftrap met de twee nieuwe Duitse aanwinsten Timo Werner en Kai Havertz. Die eerstgenoemde leek op weg naar zijn eerste doelpunt, maar werd foutief afgestopt in de zestienmeter. Jorginho liet de penalty niet liggen: 0-1 (23.). Na de rust kon Leandro Trossard gelijkmaken voor Brighton met een geweldige knal in de verste hoek en dat met zijn mindere linker (55.). Een minuut later antwoordde Chelsea al opnieuw met een staalhard schot in de winkelhaak van Reece James (56.). In de 66e minuut liepen de bezoekers wat verder uit dankzij een deviatie van Kurt Zouma op een hoekschop: 1-3, meteen ook de eindstand.

Goal en assist voor Thorgan Hazard in bekerduel

Borussia Dortmund heeft brandhout gemaakt van derdeklasser Duisburg in de Duitse beker. Thorgan Hazard, die de hele wedstrijd op het veld stond, droeg met een assist en een doelpunt bij aan de 0-5 zege. Thomas Meunier mocht bij zijn debuut voor Dortmund na 58 minuten rusten, Axel Witsel stond de hele match op het veld.

Jadon Sancho zette na 14 minuten de 0-1 op het bord met een penalty. In de 30e minuut legde Hazard de bal met een mooi hakje klaar voor Jude Bellingham, die de bal eenvoudig kon binnenwerken. De Belgische flankaanvaller mocht negen minuten later zelf achter de bal gaan staan, hij draaide de vrije trap mooi in de korte hoek binnen. Een minuut eerder pakte Duisburgspeler Dominic Volkmer ook nog eens rood, wat de taak van de derdeklasser al helemaal onmogelijk maakte. Na de rust diepten Giovanni Reyna (51.) en Marco Reus (58.), die zijn rentree vierde na meer dan 220 dagen blessureleed, de score nog wat verder uit voor de bezoekers.

Nathan de Medina en het net naar de Bundesliga gepromoveerde Arminia Bielefeld hebben meteen een opdoffer gekregen in de DFB Pokal. De vierdeklasser Rot Weiss Essen klopte Bielefeld verrassend met 1-0, dankzij een doelpunt van Simon Engelmann (33.). De Medina kwam niet in actie.

Ook Hamburg ligt vroegtijdig uit de beker. De tweedeklasser werd met 4-1 geklopt door derdeklasser Dynamo Dresden. De Belgische spits Amadou Onana maakte de eerredder in de 89e minuut.

Vier nieuwe coronagevallen in Premier League

De meest recente testronde in de Premier League heeft vier nieuwe coronagevallen opgeleverd. Het is niet bekend om wie het gaat. De betreffende personen - spelers of clubpersoneel - dienen volgens de voorschriften tien dagen thuis in quarantaine te gaan.

Volgens de organisator van de hoogste Engelse voetbalcompetitie zijn in de afgelopen week 2131 mensen getest. Een week ervoor reageerden drie personen positief op een aantal van 1605 afgenomen tests. De Premier League ging het afgelopen weekend weer van start, nog zonder toeschouwers in de stadions en onder een strikt coronaprotocol.

Dendoncker en Wolverhampten boeken uitzege tegen Sheffield United

Wolverhampton Wanderers heeft met 0-2 gewonnen op bezoek bij Sheffield United op de eerste speeldag in de Premier League. Leander Dendoncker stond heel de wedstrijd op het veld bij de Wolves.

Wolverhampton kende een verschroeiende start van de wedstrijd en kwamen nadien nooit meer in de problemen. De Mexicaanse spits Raúl Jiménez opende de score voor de bezoekers door een voorzet van Daniel Podence proper af te werken (3.). Na 6 minuten stond het al 0-2, nadat Romain Saiss de hoekschop van Pedro Neto kon binnenkoppen. Volgende maandag wacht er met een thuiswedstrijd tegen Manchester City een taaiere klant voor Dendoncker en co.

Positief coronageval bij Beerschot

Uit de laatste testronde bij Beerschot is één positieve coronatest naar boven gekomen. Vanwege privacyredenen communiceert de club niet om wie het gaat. Het is dus niet duidelijk om een speler, staflid of andere medewerker gaat. De persoon in kwestie gaat zeven dagen in quarantaine. Beerschot kan vanavond wel gewoon spelen tegen Racing Genk.

Standard ontvangt 7.500 supporters in plaats van 10.000

Standard speelt komend weekend voor het eerst weer met publiek op Sclessin. Zondag ontvangt het KV Kortrijk voor maximaal 7.500 supporters. Geen 10.000 dus, zoals eerder aangekondigd. Daarmee blijft Standard wel de club die de meeste fans toelaat.

Lestienne drie à vier weken out met scheurtje in hamstrings

Maxime Lestienne (28) staat drie tot vier weken aan de kant met een scheurtje in de hamstrings. Dat bevestigt Standard.

De winger blesseerde zich zaterdag op het veld van Oud-Heverlee Leuven, waar de Rouches tegen een eerste seizoensnederlaag opliepen (1-0). Halfweg de eerste helft moest hij naar de kant.

“Verschillende onderzoeken brachten aan het licht dat onze flankaanvaller een scheurtje heeft opgelopen in zijn rechterhamstrings”, zegt de club. “Zijn onbeschikbaarheid wordt geschat op drie à vier weken. Standard de Liège wenst Maxime een spoedig herstel toe.”