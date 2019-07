Football Talk. Gestrafte Lamkel Zé ook niet op ploegfoto - Viitorul opent competitie met klinkende zege - Bayern wil Lewandowski tot 2023 houden De voetbalredactie

16 juli 2019

07u34 2

Lamkel Zé nog steeds in B-kern Antwerp

Didier Lamkel Zé (22) ontbreekt bij Antwerp nog altijd op training en mist straks de competitiestart. Gisteren poseerden de Reds voor de eerste officiële ploegfoto en ook daar figureert de Kameroener niet op. Hij vertoeft nog altijd in de Antwerpse B-kern. Lamkel Zé probeerde bij de start van de voorbereiding Luciano D’Onofrio onder druk te zetten door niet op te dagen voor de allereerste trainingen. Op die manier hoopte hij een verbeterd contract uit de brand te slepen, maar die boycot keert zich nu flink tegen hem. Lamkel Zé blijft het been zelf stijf houden, wat een verzoening voorlopig nog altijd onmogelijk maakt.

Goed drie weken geleden al communiceerde de club dat hij voor onbepaalde duur werd teruggezet naar het tweede elftal: “Om in alle discretie verder te werken naar zijn beste niveau.” Intussen traint hij nog steeds apart met onder meer Kafoumba Touré en Nader Ghandri, op wie de club niet meer lijkt te rekenen. Het voorbije weekend speelden de beloften een oefenwedstrijd tegen die van Club Brugge en Lamkel Zé kreeg de gelegenheid om wat ritme op te doen.

Op 24 juni werd besloten dat hij voor minstens een maand naar de B-kern zou verhuizen en bij de Great Old zien ze ook vandaag nog altijd geen reden om die beslissing om te keren. De eventuele Europese wedstrijden tegen Viitorul en de eerste speeldag van de competitie in Eupen gaan zo aan hem voorbij. De man die in de laatste vijf wedstrijden van vorig seizoen goed was voor twee goals en drie assists, start het nieuwe seizoen op de tribune. Ook Sander Coopman (hoogzwangere vrouw) en Daniel Opare (knieblessure) ontbreken trouwens op de eerste ploegfoto. (SJH)

Viitorul is klaar voor Antwerp (of Gent)

Wie de tegenstander wordt, is nog altijd niet duidelijk, maar Viitorul Constanta lijkt al in bloedvorm voor de tweede voorronde van de Europa League. De Roemeense club van Gheorghe Hagi opende gisteren de competitie met een klinkende zege. Dinamo Boekarest werd met forfaitcijfers terug naar huis gestuurd. Gabriel Iancu tekende voor twee van de vijf goals. De eindscore stond al na 70 minuten op het bord. Hagi kon op die manier zelfs vroegtijdig beginnen wisselen. Bij een 3-0-stand werd het duel even stilgelegd nadat misnoegde Dinamo-fans het veld bestormden.

Viitorul pakte eerder deze maand ook al de Supercup door Roemeens kampioen Cluj op de knieën te krijgen. Volgende week reizen de Roemenen naar België en ook al is nog altijd niet zeker of Antwerp of Gent aan de bak moet, de weg naar de derde voorronde ligt allerminst open. Viitorul lijkt zelfs na het vertrek van Hagi junior allesbehalve een hapklare brok. (SJH)

Bayern wil contract Lewandowski tot 2023 verlengen

Bayern München wil topschutter Robert Lewandowksi langer aan zich binden. De Duitse recordkampioen onderhandelt over een nieuw contract voor de Pool dat loopt tot en met 2023. “We zijn nog niet tot een akkoord gekomen, maar feit is dat Robert zich bijzonder goed voelt bij Bayern München”, zegt directievoorzitter Karl-Heinz Rummenigge.

Lewandowski kwam in 2014 over van Borussia Dortmund en kroonde zich in vijf seizoenen bij Bayern drie keer tot topschutter van de Bundesliga. “Zo’n speler wil je niet kwijt”, stelt Rummenigge, die de leeftijd van de Pool absoluut geen bezwaar vindt. Lewandowksi is 30 jaar. “Als je naar zijn lichaam kijkt, zie je een speler die makkelijk nog een aantal jaren op het hoogste niveau mee kan.”