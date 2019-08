Football Talk. Gerkens valt dit weekend naast Anderlecht-kern - Kums mag niet spelen tegen paars-wit De voetbalredactie

23 augustus 2019

09u11 0

Kums mag niet spelen tegen Anderlecht

Creatief zakendoen. AA Gent betaalt net niet het volledige loon (1,6 miljoen euro bruto) van Sven Kums (31) bij Anderlecht - in Brussel valt te horen dat het verschil met de volle pot beperkt is. Op die manier bespaart Gent wat centen en bekwam Anderlecht dat Kums niet tegen hen mag spelen in de onderlinge confrontaties. Er is ook geen aankoopoptie voorzien in de huurovereenkomst.

Gerkens en Kayembe vallen naast Anderlecht-selectie

De selectiekeuzes op Anderlecht zijn even grillig als het Belgische weer. Nu zijn Pieter Gerkens en Edo Kayembe er ineens niet bij. Opvallend, want het duo maakte vorige week nog minuten op KV Kortrijk. Peter Zulj is wel opnieuw inzetbaar na een hamstringblessure. Pas na de interlandbreak kan Anderlecht een beroep doen op Kemar Roofe. De Engelse spits ondervindt te veel last van een enkelblessure om tegen Racing Genk en Standard te spelen. Nog in het Lotto Park vertrekt James Lawrence (27) op huurbasis zonder optie naar Sankt Pauli, is er een akkoord met het Albanese Kukësi over een uitleenbeurt voor Kristal Abazaj (23) en blijft Rizespor aandringen voor Antonio Milic (25). De Turken verhoogden hun bod richting de Kroaat. (PJC)

Afscheidsmatch Kompany wordt teambuilding

Een groepsuitje. De selectie van Anderlecht zal op woensdag 11 september collectief aanwezig zijn tijdens de afscheidswedstrijd van Vincent Kompany op Manchester City. Paars-wit maakt van de mijlpaal, waaraan Samir Nasri en beloftentrainer Craig Bellamy ook actief zullen deelnemen als speler, een soort teambuilding - ‘t is toch interlandbreak. Het valt niet uit te sluiten dat RSCA dan ook gewoon traint in de faciliteiten van Man City. Ook bondscoach Roberto Martínez reist naar Engeland, hij zal die dag de Premier League All-Stars coachen. (PJC)

Jan Smit op bezoek bij Club

Speciaal bezoek gisteren in het Belfius Basecamp in Knokke-Heist. Charmezanger Jan Smit, bestuurder bij Nederlands tweedeklasser FC Volendam, kwam er samen met technisch directeur Jasper van Leeuwen een kijkje nemen met het oog op een eventuele samenwerking. Net zoals amateurclubs KM Torhout, Royal Knokke en KMSK Deinze hoopt ook de Noord-Hollandse club een akkoord over een structurele samenwerking te vinden. Smit werd ontvangen en rondgeleid door Chief Sports Roel Vaeyens en Recruitment Coordinator Kjeld Fort.

Club heeft nog niets beslist, maar heeft in ieder geval oren naar het voorstel van Volendam, bij wie Noah Fadiga dit seizoen tijdelijk ondergebracht werd. Nederlands zanger Smit investeerde vijf jaar terug een fikse som in zijn ex-club uit zijn geboortestad en klom intussen op tot bestuurder. De Belgische schlagerzanger Christoff, die samen met Smit deel uitmaakt van de Duitstalige groep Klubbb3, volgde het voorbeeld van zijn vriend en pompte afgelopen zomer op zijn beurt ongeveer 150.000 euro in FC Volendam. (TTV)

Samen met onze technisch directeur Jasper van Leeuwen ben ik vandaag op bezoek bij het splinternieuwe trainingscentrum van @ClubBrugge! Door de samenwerking van @FCVolendam met de Belgische topclub, gaan er een hoop deuren voor ons open! #NoSweatNoGlory #ComeOnFC pic.twitter.com/pa90ce9Cip JAN SMIT(@ JanSmit) link