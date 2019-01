Football Talk. Gerkens geraakt niet fit voor Eupen: Verschaeren, Dewaele of Zulj in basis? De voetbalredactie

27 januari 2019

Gerkens geraakt niet fit voor Eupen: Verschaeren, Dewaele of Zulj in basis?

Pieter Gerkens geraakt niet fit voor de thuismatch van vanavond (18u) tegen Eupen. De middenvelder moest vorige week zondag in Gent naar de kant na een kniestoot. Daardoor staat Yari Verschaeren, Sieben Dewaele of Peter Zulj straks allicht in de basis van Anderlecht-coach Fred Rutten.