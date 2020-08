Football Talk. Geraakt Mbappé dan toch fit voor Champions League? - Twee spelers van FC Keulen testen positief De voetbalredactie

08 augustus 2020

12u10 0

Mbappé reist met Paris Saint-Germain af naar Portugal

Kylian Mbappé maakt deel uit van de selectie van Paris Saint-Germain die naar Portugal vertrekt voor het vervolg van de Champions League. De aanvaller viel ruim twee weken geleden in de finale van de Franse beker tegen Saint-Étienne uit. Mbappé kreeg een harde schop van Loïc Perrin, waarna zijn enkel dubbelklapte. Paris Saint-Germain dacht eerst dat Mbappé zeker drie weken nodig zou hebben om te herstellen, maar het lijkt sneller te gaan dan gedacht.

PSG speelt woensdag in Lissabon in de kwartfinales van de Champions League tegen het Atalanta Bergamo van Timothy Castagne.

Peruviaanse overheid schort voetbalcompetitie opnieuw op na eerste wedstrijd

De Peruviaanse overheid heeft vrijdagavond beslist alle professionele voetbalwedstrijden in het land opnieuw op te schorten “omwille van de risico’s die de matchen met zich meebrengen voor de verspreiding van het coronavirus”. De beslissing kwam er kort na het eerste competitieduel in vijf maanden in Peru. Daarin speelden Universitario en Cantalao in hoofdstad Lima 0-0 gelijk. De overige wedstrijden van de zevende speeldag van de onderbroken Peruviaanse eerste klasse worden uitgesteld.

De beslissing kwam er nadat verschillende spelers van beide ploegen positief hadden getest op COVID-19, maar ook omdat supporters van Universitario massaal kwamen opdagen voor het stadion om de 96e verjaardag van hun club te vieren. Daarbij werden acht personen aangehouden. Het duel werd zonder publiek gespeeld.

De nieuwe premier van Peru, Walter Martos, had voorafgaand aan het duel al aangekondigd de competitie opnieuw stop te zetten indien supporters zich niet zouden houden aan de sociale afstand. De wedstrijd van zondag tussen Alianza Lima en Deportivo Binacional was eerder al afgelast, omdat verschillende spelers van Deportivo, de uittredende kampioen, besmet bleken met COVID-19.

Peru, het derde meest getroffen land in Latijns-Amerika door het coronavirus, brak vrijdag haar dagrecords met 225 nieuwe coronadoden en 8.466 nieuwe besmettingen. Vijf weken geleden werd de lockdown in Peru opgeheven.

Twee ploeggenoten van Bornauw testen positief op COVID-19

Twee spelers van Bundesliga-club FC Keulen, het team van onze landgenoot Sebastiaan Bornauw, hebben positief getest op COVID-19. Dat bevestigde de Bundesliga-club. Beide spelers werden meteen huiswaarts gestuurd en blijven in quarantaine.

Zaterdag staat de eerste groepstraining op het programma voor de Geitenbokken, drie dagen nadat het team de voorbereiding op het nieuwe Bundesliga-seizoen hervatte. Die training gaat gewoon door.

De trainingen van de jeugdteams onder zestien en onder negentien jaar werden wel uit voorzorg afgelast. Spelers van beide teams waren immers in contact geweest met besmette personen. FC Keulen beëindigde de Bundesliga vorig seizoen op de veertiende plaats.