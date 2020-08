Football Talk. Geraakt Mbappé dan toch fit voor Champions League? - Twee spelers Atlético testen positief op coronavirus



09 augustus 2020

Bal rolt opnieuw in zwaar getroffen Zuid-Afrika

De voetbalcompetitie is vandaag hervat in Zuid-Afrika. Bloemfontein en Mamelodi konden beiden beginnen met een overwinning in de halve finales van de beker en ontmoeten elkaar in de finale. Het waren de eerste professionele voetbalwedstrijden in 145 dagen in het land dat hard getroffen is door het coronavirus.

De Bloemfontein Celtics namen vlot afstand van Baroka (3-0) in het volledig lege Orlando Stadium. Op 8 september komt het in de finale uit tegen de Mamelodi Sundowns, die na een spannende wedstrijd voorbij de Budvests Wits geraakten (3-2).

Zuid-Afrika is het zwaarst getroffen land in Afrika tijdens de pandemie, met 545.476 positieve gevallen, waarvan 9.909 overlijdens.

De Zuid-Afrikaanse competitie zal op dinsdag terug van start gaan. Het seizoen werd in maart gestopt met een spannend duel aan de top van het klassement tussen de Kaizer Chiefs (48 ptn) en de Sundowns (44 ptn en match minder gespeeld).

Degradant Bournemouth stelt Jason Tindall aan als nieuwe hoofdcoach

Bournemouth, dat vorige maand degradeerde uit de Premier League, heeft zaterdag Jason Tindall aangesteld als nieuwe hoofdcoach voor volgend seizoen. De 42-jarige Engelsman was al meer dan achttien jaar aan de slag bij de club als speler en assistent. Tindall ondertekende een overeenkomst voor drie seizoenen.

De voormalige verdediger van de club was de voorbije acht jaar de assistent van coach Eddie Howe. Samen promoveerden ze van derde klasse naar de hoogste divisie in Engeland. Daar speelden de Cherries de voorbije vijf seizoenen aantrekkelijk voetbal, maar dit seizoen kon degradatie niet vermeden worden. Howe vertrok en Tindall krijgt nu zijn kans. Zijn selectie telt met Asmir Begovic (ex-La Louvière) en Arnaut Danjuma (ex-Club Brugge) twee oude bekenden van de Jupiler Pro League.

Samenvattingen Pro League online te bekijken

De Nederlandstalige samenvattingen van de wedstrijden van de Jupiler Pro League zullen gratis te bekijken zijn op de website van de Pro League, gratis via de OTT van Eleven Sports, het Youtube kanaal van Eleven Sports en lineair op Eleven Pro League 1.

De Pro League en Eleven Sports willen zo de fans de mogelijkheid bieden om alle samenvattingen “op een innovatieve manier te bekijken vanaf de eerste speeldag”, klinkt het. Maximum een uur na afloop van elke wedstrijd zullen de samenvattingen beschikbaar zijn

Zo lang er geen akkoord bereikt wordt dat de uitzendingen van de samenvattingen op open net verzekert, zullen de Pro League en Eleven Sports de samenvattingen via deze platformen blijven aanbieden. Aan Franstalige zijde kan de kijker terecht bij de magazines van RTBF.

Atalanta kan tegen PSG niet rekenen op doelman Gollini

Het Atalanta van onze landgenoot Timothy Castagne kan komende week in de kwartfinales van de Champions League niet rekenen op eerste doelman Pierluigi Gollini, zo melden Italiaanse media vandaag.

Gollini liep op 1 augustus in het duel op de laatste speeldag in de Serie A tegen het Inter van Romelu Lukaku een kwetsuur aan de rechterknie op. De medische staf van Atalanta hoopte dat de blessure zou meevallen, maar volgens La Gazzetta dello Sport is de kruisband geraakt, waardoor hij out is voor het duel van woensdag tegen de Franse grootmacht in de Final 8 van het kampioenenbal.

De 25-jarige Gollini is een beloftevolle doelman die regelmatig opgeroepen wordt door bondscoach Roberto Mancini voor de Italiaanse nationale ploeg. Tot nu toe verzamelde hij één cap voor de Squadra. Woensdag zal hij bij Atalanta in doel vervangen worden door Marco Sportiello. Coach Gian Piero Gasperini kan dan eveneens niet rekenen op sterspeler Josip Ilicic, die de selectie verlaten heeft vanwege persoonlijke en mogelijk ook psychische problemen. Centrale verdediger Palomino is nog onzeker.

Nederlaag voor Vermaelen in Japan

Vissel Kobe, met Thomas Vermaelen negentig minuten centraal in de verdediging, heeft zaterdag op de negende speeldag van de Japanse J-League een 1-2 nederlaag geleden tegen Vegalta Sendai.

Een eigen goal van de Braziliaan Dankler (22.) en een kopbaldoelpunt van invaller Akasaki (72.) brachten de bezoekers op een dubbele voorsprong. De aansluitingstreffer van Ogawa (86.) kwam te laat. Naast Vermaelen stond ook voormalig Barcelona-spelverdeler Andrés Iniesta de hele partij op het veld.

Voor Vermaelen was het zijn derde wedstrijd sinds de coronabreak. De Rode Duivel miste begin juli de eerste vijf competitieduels van zijn team. Vissel Kobe is in de tussenstand na negen speeldagen negende met twaalf punten. Vegalta Sendai telt drie punten minder en is dertiende.

Ook speler van Feyenoord test positief op het coronavirus

Een speler van de selectie van Feyenoord heeft positief getest op het coronavirus. De Rotterdammers melden om privacyredenen niet om wie het gaat. De speler gaat in quarantaine, maakt tijdelijk geen onderdeel uit van de wedstrijdselectie en doet niet mee aan de groepstrainingen.

Feyenoord speelt zondag een oefenwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De gehele selectie werd daarom vrijdag getest. De overige spelers bleken niet met het virus besmet te zijn.“De club volgt de richtlijnen van de RIVM én het protocol van de KNVB. Volgens dat protocol zal het testen de komende weken richting de start van de competitie verder worden geïntensiveerd”, meldt Feyenoord.

Eerder op zaterdag liet Willem II weten dat een speler van hen het coronavirus heeft. De oefenwedstrijd van zaterdag tegen IJsselmeervogels gaat daardoor zaterdag niet door.

Mbappé reist met Paris Saint-Germain af naar Portugal

Kylian Mbappé maakt deel uit van de selectie van Paris Saint-Germain die naar Portugal vertrekt voor het vervolg van de Champions League. De aanvaller viel ruim twee weken geleden in de finale van de Franse beker tegen Saint-Étienne uit. Mbappé kreeg een harde schop van Loïc Perrin, waarna zijn enkel dubbelklapte. Paris Saint-Germain dacht eerst dat Mbappé zeker drie weken nodig zou hebben om te herstellen, maar het lijkt sneller te gaan dan gedacht.

PSG speelt woensdag in Lissabon in de kwartfinales van de Champions League tegen het Atalanta Bergamo van Timothy Castagne.

Peruviaanse overheid schort voetbalcompetitie opnieuw op na eerste wedstrijd

De Peruviaanse overheid heeft vrijdagavond beslist alle professionele voetbalwedstrijden in het land opnieuw op te schorten “omwille van de risico’s die de matchen met zich meebrengen voor de verspreiding van het coronavirus”. De beslissing kwam er kort na het eerste competitieduel in vijf maanden in Peru. Daarin speelden Universitario en Cantalao in hoofdstad Lima 0-0 gelijk. De overige wedstrijden van de zevende speeldag van de onderbroken Peruviaanse eerste klasse worden uitgesteld.

De beslissing kwam er nadat verschillende spelers van beide ploegen positief hadden getest op COVID-19, maar ook omdat supporters van Universitario massaal kwamen opdagen voor het stadion om de 96e verjaardag van hun club te vieren. Daarbij werden acht personen aangehouden. Het duel werd zonder publiek gespeeld.

De nieuwe premier van Peru, Walter Martos, had voorafgaand aan het duel al aangekondigd de competitie opnieuw stop te zetten indien supporters zich niet zouden houden aan de sociale afstand. De wedstrijd van zondag tussen Alianza Lima en Deportivo Binacional was eerder al afgelast, omdat verschillende spelers van Deportivo, de uittredende kampioen, besmet bleken met COVID-19.

Peru, het derde meest getroffen land in Latijns-Amerika door het coronavirus, brak vrijdag haar dagrecords met 225 nieuwe coronadoden en 8.466 nieuwe besmettingen. Vijf weken geleden werd de lockdown in Peru opgeheven.

Twee ploeggenoten van Bornauw testen positief op COVID-19

Twee spelers van Bundesliga-club FC Keulen, het team van onze landgenoot Sebastiaan Bornauw, hebben positief getest op COVID-19. Dat bevestigde de Bundesliga-club. Beide spelers werden meteen huiswaarts gestuurd en blijven in quarantaine.

Zaterdag staat de eerste groepstraining op het programma voor de Geitenbokken, drie dagen nadat het team de voorbereiding op het nieuwe Bundesliga-seizoen hervatte. Die training gaat gewoon door.

De trainingen van de jeugdteams onder zestien en onder negentien jaar werden wel uit voorzorg afgelast. Spelers van beide teams waren immers in contact geweest met besmette personen. FC Keulen beëindigde de Bundesliga vorig seizoen op de veertiende plaats.

Atletico Madrid kampt met twee besmettingen kort voor kwartfinale tegen Leipzig

Atletico Madrid meldt zondagavond twee positieve coronagevallen. De Spaanse club van Rode Duivel Yannick Carrasco moet het volgende donderdag in de kwarfinales van de Champions League opnemen tegen RB Leipzig. Voorlopig reist het team nog niet af naar Portugal, waar in Lissabon de Final 8 wordt afgewerkt.

De identiteit van de besmette personen is niet vrijgegeven. Atletico zegt dat het duo inmiddels in thuisisolatie vertoeft. Alle spelers en begeleiders zullen opnieuw worden getest voordat de selectie naar Portugal vliegt.

RWDM oefent tegen Genk en laat middenvelder Garlito gaan

De oefenwedstrijd tegen Olympic Charleroi werd afgelast. Daarom werd de vriendschappelijk match op en tegen Genk vervroegd naar maandag om 14 uur. Voorts is de Brusselse club in vergevorderde onderhandelingen met een diepe spits, waarvan de komende dagen een doorbraak wordt verwacht. Middenvelder Shain Garlito verlaat op zijn beurt de Brusselse club die hij afgelopen winter kwam vervoegen. Garlito gaat zijn geluk beproeven in de Luxemburgse eerste klasse. Voor Massengo en Delacourt, die met de B-ploeg meetrainen, was er interesse van een aantal clubs, maar de spelers in kwestie willen voorlopig niet ingaan op die voorstellen. Voor Shelton, Bova en Walbrecq dreigt het een moeilijk seizoen te worden. Door de grote concurrentie op hun posities zouden ze wel eens meer dan hen lief is op de bank moeten plaats nemen. Met doelman Muller, die een positieve indruk liet tegen Anderlecht, wordt onderhandeld, maar de Duitser is voorlopig nog (veel) te duur voor de nieuwkomer in 1B. (NFA)