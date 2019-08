Football Talk. Gent-Cercle Brugge wordt een dag verlaat - Bolingi mist wellicht match tegen STVV De voetbalredactie

16 augustus 2019

Gent-Cercle Brugge wordt een dag verlaat door Europese kwalificatie van Buffalo’s

De kwalificatie van AA Gent voor de play-offs van de Europa League zorgt ervoor dat het competitieduel van de Buffalo’s tegen Cercle Brugge, oorspronkelijk voorzien op zaterdag 31 augustus (om 20u00), verplaatst zal worden naar zondag 1 september (om 20u00). Dat liet kalendermanager Nils Van Brantegem vandaag weten.

Gent plaatste zich gisteravond dankzij een 3-0 zege in de terugwedstrijd van de derde voorronde tegen het Cypriotische AEK Larnaca (heen: 1-1) voor de vierde, en laatste, kwalificatieronde van de Europa League. De tegenstander in die play-offs wordt het Kroatische Rijeka.

KNVB verschuift PSV-Groningen omwille van Europees voetbal

De competitiewedstrijd in de Eredivisie tussen PSV en FC Groningen wordt ruim een maand later gespeeld, namelijk op woensdag 25 september. Het duel in het Philips Stadion begint die avond om 18.30 uur. De Nederlandse voetbalbond (KNVB) verschoof het duel, dat aanvankelijk op 24 augustus op de kalender stond, omdat PSV verder kwam in de Europa League.

De Eindhovenaren plaatsten zich gisteravond ten koste van het Noorse Haugesund voor de play-offs met als inzet een plaats in de groepsfase van de Europa League. PSV neemt het in de play-offs op tegen het Cypriotische Apollon Limassol. Die duels staan gepland voor 22 en 29 augustus. PSV speelt eerst thuis.

Naast PSV plaatste ook Ajax zich voor de play-offs van de Champions League. De Amsterdammers treffen daarin een andere Cypriotische club, APOEL Nicosia. Hun competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard, voorzien voor in het weekend van 24 en 25 augustus, werd half juni al verplaatst naar woensdag 25 september.

Ook AZ (tegen Antwerp) en Feyenoord haalden de play-offs van de Europa League. Zij zouden elkaar oorspronkelijk treffen op zondag 25 augustus in een onderling competitieduel in De Kuip. De KNVB besliste vandaag echter ook om dat duel met een maand uit te stellen, tot gisteren 26 september.

Bolingi wellicht out voor STVV

Dat golfkarretje dat hem kwam afvoeren was er niet voor de show. Net voor de pauze moest Jonathan Bolingi noodgedwongen naar de kant in Plzen. De Antwerp-aanvaller bleef minutenlang op de grond liggen en wees met tranen in de ogen naar de enkel. Bij Bolongi is er vrees voor de ligamenten van de enkel. Vandaag volgt een scan. Wellicht mist de Congolees de thuismatch van zondag tegen STVV. (PJC)

Overmeire drie maanden out

Lokeren-kapitein Killian Overmeire (33) is maanden out met een achillespeesblessure. De middenvelder heeft een zware ontsteking aan de achillespees met uitrafeling - lees: een scheurtje. Wellicht is hij pas over drie maanden fit. (MVS)