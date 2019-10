Football Talk. Genk speelde met jongste CL-ploeg, Ndongala langer out - Johan Walem grijpt in De voetbalredactie

04 oktober 2019

Saint-Étienne zet coach aan de deur en stelt Puel voor

Eén dag na het magere 1-1 gelijkspel in eigen huis tegen Wolfsburg heeft de Franse eersteklasser Saint-Étienne, tegenstander van AA Gent in groep I van de Europa League, zijn coach Ghislain Printant de laan uitgestuurd. Claude Puel is zijn opvolger, zo maakte de club vrijdag bekend. Hij ondertekent er een contract tot 2022.

Na twee speeldagen telt de Franse recordkampioen nog maar één punt in de Europa League, eerder gingen ze in de Gentse Ghelamco Arena al met 3-2 onderuit. In de Franse Ligue 1 loop het helemaal voor geen meter. Met acht punten uit evenveel wedstrijden komen ze niet verder dan de voorlaatste plaats. Vorig seizoen eindigden ze nog op een knappe vierde plaats. Nadien nam de 58-jarige Printant, die 2,5 seizoenen assistent-coach was geweest, over van Jean-Louis Gasset.

De resultaten bleven echter uit en dus is het al aan de ervaren Puel om het schip recht te trekken. De Fransman zat zonder club sinds zijn ontslag bij Leicester City in februari. Opvallend: Puel was in de Ligue 1 van 2008 tot 2011 coach van Olympique Lyon, aartsrivaal van Saint-Étienne. Bij die laatste club wordt hij naast hoofdtrainer ook algemeen manager. Zondag staan beide clubs alvast tegenover elkaar op de negende speeldag.

Johan Walem grijpt in na mager begin EK-kwalificatiecampagne

Johan Walem grijpt in na het matig begin van de Belgische nationale belofteploeg in de kwalificaties voor het EK van 2021. Zijn 23-koppige selectie bevat negen nieuwkomers in vergelijking met de selectie voor de vorige twee EK-kwalificatiematchen. Onder meer Zinho Vanheusden (Standard) is opnieuw van de partij, doelman Gaëtan Coucke (Genk) is er voor het eerst bij. Op 15 oktober ontvangen de jonge Duivels Moldavië in Leuven.

De nationale beloften zijn niet goed begonnen aan de kwalificaties voor Euro 2021 in Slovenië en Hongarije. Begin september gingen ze met 1-0 onderuit in Wales, thuis bleven ze op 0-0 steken tegen Bosnië en Herzegovina. Moldavië speelde nog maar één match en verloor die met 4-0 van Bosnië.

Walem was vrijdag niet aanwezig op de persconferentie, waarop bondscoach Roberto Martinez zijn selectie vrijgaf voor het tweeluik San Marino/Kazachstan. In vergelijking met de selectie voor de vorige twee interlands van de beloften heeft Walem geen plaats meer voor Arnaud Bodart (Standard), Hannes Delcroix (RKC Waalwijk), Ewoud Pletinckx (Zulte Waregem), Alexis Saelemaekers (Anderlecht), Killian Sardella (Anderlecht), Dante Rigo (Sparta), Matthias Verreth (Waasland-Beveren) en Robbie D’Haese (KV Oostende).

Selectie:

Doelmannen: Gaëtan Coucke (Genk), Mile Svilar (Benfica/Por), Jens Teunckens (Antwerp)

Verdedigers: Jelle Bataille (KV Oostende), Sebastiaan Bornauw (FC Keulen/Dui), Maxime Busi (Charleroi), Rocky Bushiri (Blackpool/Eng), Thibault De Smet (STVV), Wout Faes (KV Oostende), Daam Foulon (Waasland-Beveren), Zinho Vanheusden (Standard)

Middenvelders: Franco Antonucci (Volendam/Ned), Sieben Dewaele (Anderlecht), Albert Sambi Lokonga (Anderlecht), Orel Mangala (Stuttgart/Dui), Daouda Peeters (Juventus), Louis Verstraete (AA Gent)

Aanvallers: Francis Amuzu (Anderlecht), Othman Boussaid (NAC Breda/Ned), Jeremy Doku (Anderlecht), Loïs Openda (Club Brugge), Mike Trésor Ndayishimiye (Willem II/Ned), Dante Vanzeir (KV Mechelen)

STVV en RC Genk moeten zich verantwoorden op 18 oktober

STVV en KRC Genk moeten zich op vrijdag 18 oktober (vanaf 13u00) bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verantwoorden voor de supportersongeregeldheden tijdens de Limburgse derby van afgelopen weekend. Dat vernam persagentschap Belga vrijdag.

De Limburgse derby werd zaterdag in de 88e minuut gestaakt bij een 3-3 tussenstand. Nadat STVV-fans de Genkse doelman Coucke met allerlei voorwerpen hadden bekogeld, gingen de spelers op het uur een kwartiertje naar binnen. De tussenstand was op dat moment 0-3. Na het hervatten van de wedstrijd hervond STVV zijn adem en kwam terug tot 3-3. Vervolgens gingen de Genkse supporters, die in een kooi van plexiglas zaten, hun boekje te buiten. Op aangeven van de politie floot scheidsrechter Lawrence Visser de match vroegtijdig af.

Aangezien de uitslag van de wedstrijd ter discussie staat, is de Geschillencommissie Hoger Beroep in eerste aanleg bevoegd. Dat bondsorgaan kan een maximumboete van 5.000 euro, een (voorwaardelijke) match achter gesloten deuren en alternatieve straffen opleggen, zoals een sensibiliseringscampagne. Bovendien moet ook beslist worden over de toekenning van de punten.

In theorie delen STVV en Genk de verantwoordelijkheid voor de definitieve staking. Als die these bekrachtigd wordt door de drie rechters van de Geschillencommissie Hoger Beroep, verliest zowel de thuisploeg als de bezoekende club twee punten. Er kan ook nog een bijkomend punt met uitstel afgetrokken worden, afhankelijk van de zwaarwichtigheid van de feiten. In principe zal de wedstrijd van minuut 1 herspeeld worden, achter gesloten deuren en ook zo snel mogelijk.

Veel hangt af van het scheidsrechtersrapport van Lawrence Visser en het verslag van de aanwezige match delegate. Die zijn intussen bij bondsprocureur Kris Wagner beland, waardoor die over kan gaan tot vervolging. Op 18 oktober buigt de Geschillencommissie Hoger Beroep zich over de strafmaat. Wagner liet nog niet in zijn kaarten kijken wat de gevorderde straffen betreft. Beroep kan nadien enkel bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

Ndongala langer out met enkelblessure

Racing Genk zal komende zondag opnieuw zonder flankspeler Dieumerci Ndongala moeten stellen. Ndongala staat langs de kant met een enkelblessure. De flankaanvallen blesseerde zich in de bekerpartij tegen Ronse aan de enkel en is sindsdien op de sukkel, daardoor miste hij ook de partij tegen Napoli. Gisteren liet Ndongala een infiltratie zetten in de enkel, hij mist al zeker de competitiewedstrijd van zondagavond tegen Moeskroen. Ndongala hoopt wel speelklaar te geraken voor de wedstrijd van komend weekend tegen Standard en het Champions League duel dat daarop volgt tegen Liverpool. (KDZ)

Genk speelde met jongste CL-ploeg

Van alle 32 ploegen die op de tweede speeldag van de Champions League in actie kwamen, was Racing Genk met voorsprong de jongste. De 11 basisspelers tegen Napoli waren gemiddeld 22,8 jaar jong. RB Salzburg (23,7) en zusterclub RB Leipzig (23,8) vervolledigen de top drie. Ter vergelijking: Club Brugge kwam in Madrid aan de aftrap met een elftal van gemiddeld 25,8 jaar. Ajax won in Valencia met een basisploeg van 24,6 jaar. Overigens waren ook de bankzitters van Genk piepjong: 22,4. Enkel Benfica had een iets jongere bank.

Trebel weer niet in kern, Dimata hervat

Tenzij Frank Vercauteren het anders ziet, zal de terugkeer van Adrien Trebel tot één wedstrijd beperkt blijven. De Fransman mocht op Club Brugge depanneren na weken afwezigheid, maar viel sindsdien telkens naast de selectie. Zo moet hij zich ook voor de verplaatsing naar Charleroi niet melden. Gerkens is er evenmin bij, Amuzu stapt vandaag wel op de bus.

Na een lange revalidatie in Frankrijk is Nany Dimata terug op Anderlecht. De spits, die al maanden out is met blessures aan de knie, heeft gedeeltelijk de groepstraining hervat. Ook werkt hij nog individueel aan zijn herstel. Anderlecht hoopt Dimata te recupereren vanaf de winterstage in januari, al kan hij medisch gezien vroeger fit zijn. (PJC)

Mitrovic en Ricca missen Club-Gent

Nog geen Matej Mitrovic dit weekend tegen AA Gent. Nadat de Kroaat eerder de match op Real met pijn aan de voet aan zich moest laten voorbijgaan, kan hij ook in de topper tegen de Buffalo’s niet aan de slag. Hetzelfde geldt voor Fede Ricca, die dinsdag in de aanloop van de wedstrijd geblesseerd vervangen werd door Sobol. Balanta (spierscheur) zal net als zijn collega’s pas na de interlandbreak zijn rentree kunnen vieren. (TTV)