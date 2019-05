Football Talk. Genk ontkent monsterbod op Malinovskyi - Honderdste cap Hazard wordt gevierd tegen Kazachstan - “Kane haalt CL-finale” Redactie

24 mei 2019

13u02 4

Honderdste cap van Hazard wordt gevierd voor aftrap tegen Kazachstan

Voor aftrap van de de EK-kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels tegen Kazachstan (8 juni) in Brussel zal Eden Hazard gehuldigd worden voor zijn 100ste cap. Dat maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) bekend via zijn website.

Hazard rondde de kaap van honderd wedstrijden al bij de vorige interland op 24 maart in Cyprus (0-2), waar hij zijn dertigste treffer scoorde. De viering van dat jubileum werd echter uitgesteld tot de volgende thuiswedstrijd. Tijdens zijn 101e cap dus, op 8 juni in het Koning Boudewijnstadion tegen Kazachstan. “Wat de festiviteiten precies inhouden, wordt zowel voor fans als voor de jubilaris zelf een verrassing”, klinkt het op de website van de KBVB.

Eden Hazard debuteerde op 19 november 2008 in Luxemburg onder bondscoach René Vandereycken. Zijn eerste doelpunt scoorde de aanvoerder van de Rode Duivels tegen Kazachstan op 7 oktober 2011. Vandaag zit Hazard (28) aan 105 selecties, 100 caps en 30 doelpunten.

Everton haalt met Jonas Lössl nieuwe doelman

Everton heeft zich versterkt met de Deense doelman Jonas Lössl. De dertigjarige international komt na dit seizoen transfervrij over van het gedegradeerde Huddersfield, waar hij ploegmaat was van Laurent Depoitre en Isaac Mbenza, en ondertekende in Goodison Park een contract voor drie seizoenen, zo maakte Everton bekend.

Lössl kwam afgelopen seizoen 31 keer in actie voor Huddersfield Town in de Premier League, nadat de club hem vorige zomer definitief had overgenomen van het Duitse Mainz. Een seizoen eerder was hij al op uitleenbasis bij de Engelse club aan de slag. Voordien speelde hij in Frankrijk voor Guingamp en in eigen land voor Midtjylland.

Bij Everton zal hij vrede moeten nemen met een rol als reservedoelman na Jordan Pickford, de Engelse nummer een. Afgelopen seizoen was Maarten Stekelenburg diens doublure, maar de Nederlander is intussen 36 jaar en zijn contract loopt er medio 2020 af.

Genk ontkent monsterbod op Malinovskyi

Volgens Italiaanse media wordt er stevig aan de mouw getrokken van Ruslan Malinovskyi. De krant ‘Corriere del Mezzogiorno’ schrijft dat Napoli een bod heeft uitgebracht op de 26-jarige middenvelder van Racing Genk , dat zou maar liefst 15 miljoen euro bedragen. Bij Genk ontkennen ze echter formeel dat er op dit moment een officieel bod van Napoli is binnengekomen. Malinovskyi speelde een fantastisch seizoen voor de landskampioen, hij scoorde negen goals en gaf negen assists. Racing Genk wil graag de Champions League in met de Oekraïner die nog een contract heeft tot 2022 in Genk. Malinovskyi zelf, momenteel genietend van zijn vakantie in het Turkse Bodrum, heeft aangegeven dat hij open staat voor een vertrek. (KDZ)

Yves Vanderhaeghe blijft twee matchen geschorst

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Yves Vanderhaeghe twee speeldagen geschorst en een boete van 2.000 euro opgelegd. De trainer van KV Kortrijk moet daardoor de eerste twee duels van volgend seizoen in de tribunes plaatsnemen.

Vanderhaeghe werd in de finale van Play-off 2 naar de tribunes gestuurd. In de slotminuten van de thuiswedstrijd tegen Sporting Charleroi (1-2) werd KV Kortrijk een interessante aanval ontzegd. Scheidsrechter Laforge legde het spel stil, nadat twee spelers van Charleroi tegen elkaar botsten. Nadien gaf hij een wedstrijdbal.

Vanderhaeghe ging door het lint en fulmineerde tegen Lardot en zijn vierde official Kevin Van Damme. Die gaf onder meer ook aan dat de T1 van de Kerels buiten de neutrale zone stond, waarop Vanderhaeghe in de tribunes werd gezet. De coach sloeg bij het verlaten van de trainersbank nog bijna een poortje aan diggelen.

Die feiten worden beschreven in het scheidsrechtersverslag als een “disproportionele, agressieve en onbeleefde reactie”. Ook zijn houding na de wedstrijd werd Verhaeghe aangewreven. Zo zou de trainer de scheidsrechters aan hun kleedkamer hebben opgewacht, om nogmaals tegen de refs tekeer te gaan.

Het Bondsparket eiste daarom twee speeldagen schorsing, maar KV Kortrijk en Vanderhaeghe weigerden die strafvordering. Voor de Geschillencommissie betoogde Vanderhaeghe dat de tribuneverwijzing niet terecht was, omdat hij naar eigen zeggen geen beledigingen geuit had en ook de neutrale zone niet had verlaten. Volgens Vanderhaeghe waren het uitingen van frustratie en emotie op foute scheidsrechterlijke beslissingen, maar bleef hij respectvol naar de refs.

De Geschillencommissie trok die verklaring van Vanderhaeghe in twijfel. “Het scheidsrechtersverslag en de tv-beelden zeggen iets anders. Zo’n reactie kan niet getolereerd worden. Het terrein betreden tijdens de match, briesen tegen het scheidsrechterskorps, ostentatieve wegwerpgebaren en agressief handelen tot zelfs na de uitsluiting. Het zijn stuk voor stuk zaken die geen plaats hebben binnen het voetbal”, luidde het strenge oordeel. “Vanderhaeghe heeft als trainer een voorbeeldfunctie. En dus moeten we ook een voorbeeld stellen zodat dergelijk wangedrag zich niet herhaalt op andere niveaus.”

Vanderhaeghe kan nog in beroep gaan tegen het vonnis en heeft tot zondagmiddag de tijd om dat te doen. De behandeling daarvan gebeurt in principe op dinsdag door de Geschillencommissie Hoger Beroep. Een schorsing is hoe dan ook voor volgend seizoen.

Bovenop een disciplinaire sanctie via de KBVB, riskeert Vanderhaeghe ook een bijdrage van 5.000 euro te moeten betalen aan de sociale projecten van de Pro League. De bekrachtiging daarvan gebeurt in principe op de raad van bestuur van 7 juni.

Yves #Vanderhaeghe (@kvkofficieel) 2 w. schorsing (eerste ploegen) vanaf 26.05.2019 + € 2000

Union haalt Chris O’Loughlin binnen als nieuwe sportief directeur

1B-club Union heeft Chris O’Loughlin voorgesteld als nieuwe sportief directeur. De veertigjarige Noord-Ier komt over van KV Kortrijk, waar hij het voorbije seizoen T2 van Yves Vanderhaeghe was.

O’Loughlin was recent ook in Sint-Truiden aan de slag, als assistent (2013-2015 en 2017-2018) en hoofdcoach (2015-2016). Verder was hij al actief in Afrika, in diverse functies bij de Zuid-Afrikaanse clubs Orlando Pirates en Supersport en het Congolese AS Vita, en in Oceanië bij Melbourne Victory. O’Loughlin is de opvolger van de in februari opgestapte Alex Hayes.

Union kende een knap seizoen onder de Sloveen Luka Elsner als hoofdcoach. De Brusselaars beëindigden de Proximus League als derde en verrasten in zowel de Beker van België (halve finales) als Play-off 2 (tweede in groep A).

Pochettino: “Kane haalt CL-finale”

Tottenham-coach Mauricio Pochettino denkt dat Harry Kane volgende week zaterdag kan meespelen in de Champions League-finale tegen Liverpool. “Hij zit in de laatste fase van zijn revalidatie”, zegt Pochettino. “We hopen dat hij ons van dienst kan zijn. Misschien vanaf de aftrap of anders als invaller.”

Kane liep in de kwartfinale tegen Manchester City een enkelblessure op. Zonder de aanvoerder van de Engelse nationale ploeg schakelde Tottenham in de halve finale Ajax uit. Pochettino kijkt uit naar de finale. “Iedereen verwacht een tactisch steekspel. Maar ik denk dat emoties en passie een doorslaggevende rol kunnen spelen. Niemand verwachtte ons in de finale. We kunnen historie schrijven.”

Patrice Neuve wordt bondscoach van Gabon

Patrice Neveu is de nieuwe bondscoach van Gabon. De 65-jarige Fransman neemt over van de Gabonees Daniel Cousin, die eind maart moest opstappen. Neveu was eerder aan de slag in Afrika als T1 van Guinee, Congo-Kinshasa en Mauritanië. Ook leidde hij de nationale ploeg van Haïti. Gabon, het nummer 90 op de FIFA-ranking, kon zich niet plaatsen voor de Africa Cup van dit jaar in Egypte. Neveu moet het land loodsen naar de volgende editie van het Afrikaanse landentoernooi.

Oudgediende Lippi moet China naar WK in Qatar loodsen

Marcello Lippi moet China naar het WK van 2022 in Qatar loodsen. De 71-jarige Italiaan, die eerder aan het hoofd stond van het Aziatische land van 2016 tot begin dit jaar, zal het team bij de start van de kwalificaties later dit jaar leiden.

Lippi volgt bij China zijn landgenoot Fabio Cannavaro op, die eind april na amper twee maanden alweer vertrok. Cannavaro was naast bondscoach ook nog T1 bij Guangzhou Evergrande en die combinatie was moeilijk vol te houden. Na vriendschappelijke nederlagen tegen Thailand en Oezbekistan gaf hij er de brui aan.

Lippi was sinds augustus 2016 in Chinese loondienst, maar stapte op na de nederlaag in de kwartfinales van de Asian Cup tegen Iran afgelopen januari. Eerder behaalde hij zijn grootse successen met Juventus en het Italiaanse nationale elftal. Onder zijn leiding pakten ‘Gli Azzurri’ in 2006 de wereldtitel.

Komst van Kompany is einde voor videoanalist

Dat de komst van Vincent Kompany als speler-coach bij Anderlecht gevolgen heeft voor de omkadering is een understatement. De Rode Duivel is bezig met een nieuwe technische staf samen te stellen en dat betekent dat het verhaal stop voor enkele anderen. Zo stopt huidig videoanalist Moussa El Habchi bij paars-wit. De man maakt dat zelf bekend op zijn sociale mediakanalen. “Ik wil iedereen bedanken waarmee ik heb kunnen samenwerken dit seizoen. Mijn verhaal stopt bij Anderlecht. Vincent Kompany neemt zijn eigen mensen mee vanuit Engeland.” El Habchi gaat wel door als videoanalist bij de Rode Duivels. Daar loopt bondscoach Roberto Martínez nog altijd hoog op met El Habchi.

Opare onzeker voor barragematch

Daniel Opare moest gisteren vroegtijdig de kleedkamers opzoeken. Hij had last aan de buikspieren en stapte moeizaam van het veld. De enige overgebleven rechtsachter van Antwerp is dus twijfelachtig voor de komst van Charleroi. Buta traint intussen met de bal, maar hij haalt de barragematch zondag niet. Gelegenheidsrechtsachter Yatabaré is geschorst, dus Bölöni moet op zoek naar een alternatief. Ook Lamkel Zé (pubis) haakte iets vroeger af, maar bij hem leek de schade nog mee te vallen. Arslanagic en Borges trainden moeiteloos mee en ook Mbokani - woensdag nog ziek - was weer de oude. (SJH)