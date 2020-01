Football Talk. Genk is nieuwe aanwinst meteen poos kwijt - Vier profclubs hebben 780.000 euro btw-schuld Redactie

30 januari 2020

08u32

Bron: Belga, eigen berichtgeving

Ook dat nog: Daehli out

Een ongeluk komt nooit alleen. Net op het moment dat Genk Berge dreigt te verliezen, is hun Noorse nieuwkomer Mats Moller Daehli uitgevallen. Hij liep gisteren op training een hamstringblessure op, op duidelijkheid over de ernst ervan is het nog even wachten. Dat Daehli minimaal twee weken en mogelijk veel langer langs de kant staat is duidelijk. Ook Thorstvedt, die andere nieuwe Noor op het Genkse middenveld, trainde gisteren uit voorzorg niet. Ondanks het vertrek van Berge lijkt Genk niet meteen van plan om nog een vervanger binnen te halen, prijzen durven op de laatste dag van de transferperiode al eens uit de pan te swingen. Tenzij de blessure van Daehli hen alsnog op andere gedachten brengt. (KDZ)

Vier profclubs hebben 780.000 euro btw-schuld

Twee clubs uit 1A en twee uit 1B hebben een gezamenlijke btw-schuld van 781.088,50 euro, waarvan 467.837,30 euro door twee clubs wordt betwist. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Financiën Alexander De Croo op een schriftelijke vraag van Guy D’haeseleer (Vlaams Belang). Namen van clubs werden niet bekendgemaakt, met geen enkele club werd tot dusver ook een afbetalingsplan afgesloten. Het licentiedepartement van de KBVB is verbaasd.

“22 van de 24 Pro League-clubs hadden een blanco attest eind november, en dat attest werd afgeleverd door FOD Financiën. Dit is dus wel bizar”, klinkt het. Voor Lokeren en Roeselare - twee clubs uit de kelder van 1B die tot op heden nog steeds een transferverbod hebben -kreeg de KBVB eind december geen attest. (MVS)

Sterke start Futsal-Duivels

De Belgen hebben hun start in de kwalificaties voor het EK futsal 2022 niet gemist. In Herentals namen de Belgische zaalvoetballers woensdag met 5-2 de maat van Armenië. Bij de rust was het 2-2 gelijk. Steven Dillien (6:55), Leo (10:47 en 25:07) en Omar Rahou (31:43 en 39:10) scoorden. In de andere wedstrijd in groep B won Montenegro met 9-2 van Schotland. Donderdag spelen de Belgen tegen Schotland, zaterdag tegen Montenegro.

De negen groepswinnaars plaatsen zich voor de volgende kwalificatieronde. De tweedes en de beste vijf derdes spelen in april barragewedstrijden spelen (heen en terug). In de laatste kwalificatieronde plaatsen de winnaars van de acht poules en de zes beste runner-ups zich voor het hoofdtoernooi. De twee andere tweedes spelen barrages. Nederland is als organiserend land automatisch gekwalificeerd voor het EK, dat zal plaatsvinden van 19 januari tot 6 februari 2022 in Amsterdam en Groningen.