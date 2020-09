Football Talk. Genk drie duels zonder Bongonda? - Gent moet vier dagen schorsing vrezen voor Ngadeu Redactie

15 september 2020

19u52

Bongonda moet drie speeldagen schorsing vrezen

Genk-aanvaller Théo Bongonda kijkt na zijn elleboogstoot in de competitiewedstrijd op het veld van Beerschot aan tegen een schorsing van vier speeldagen (waarvan drie effectief) en een boete van 3.500 euro (waarvan 3.000 effectief). Dat is de strafmaat die het parket van de KBVB overgemaakt heeft aan de Limburgers.

Halverwege de tweede helft van de wedstrijd op het Kiel (5-2) ging het licht uit bij Bongonda. De winger van Genk voerde met de elleboog een achterwaarts slaande beweging uit richting de opzittende Frédéric Frans, die Bongonda in de rug zat en ook wat vasthield. De verdediger van Beerschot incasseerde een weliswaar lichte klap tegen het achterhoofd.

“Deze elleboogstoot wordt met hoge intensiteit uitgevoerd, waardoor de fysieke integriteit van de speler Frédéric Frans in gevaar werd gebracht. Het feit dat de speler Théo BONGONDA licht werd vastgehouden en dat zijn tegenstrever slechts licht werd geraakt zijn geen verzachtende omstandigheden. De bal was op het moment van het uitdelen van de slaande beweging niet meer in de buurt”, aldus bondsprocureur Ebe Verhaegen in de motivatie van zijn strafvordering.

De minnelijke schikking van het Bondsparket bedraagt drie speeldagen effectief, waardoor Bongonda geschorst dreigt te zijn voor de thuiswedstrijden tegen KV Mechelen (20 september) en KV Oostende (28 september) en de verplaatsing naar Waasland-Beveren (3 oktober). Als KRC Genk die strafmaat niet aanvaardt, moeten club en speler woensdag voor het Disciplinair Comité verschijnen.



Kingsley Coman in quarantaine na contact met besmette persoon

Kingsley Coman zit thuis in quarantaine na contact met een persoon die positief heeft getest op het coronavirus, kondigde zijn club Bayern München aan. De 24-jarige Fransman testte zondag nog negatief, verduidelijkte de Champions League-winnaar. Hij moet thuis blijven en alle contacten vermijden, zoals het Duitse coronaprotocol voorschrijft. Hij zal virtuele trainingen volgen op afstand.

Coman maakte vorige maand het winnende doelpunt in de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain (1-0).

AA Gent niet akkoord met vier speeldagen schorsing voor Ngadeu

AA Gent aanvaardt het voorstel tot minnelijke regeling van het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) naar aanleiding van de rode kaart voor Michael Ngadeu niet. In een poging te ontlopen aan een schorsing van vier speeldagen effectief verschijnen de Buffalo’s woensdagochtend (om 9u30) met de verdediger voor het Disciplinair Comité.

Het Bondsparket vorderde maandag een schorsing van vijf wedstrijden (waarvan vier effectief) en een boete van 4.500 euro (waarvan 4.000 euro effectief), maar zal door de Gentse weigering vermoedelijk een zwaardere sanctie (zonder uitstel) eisen tijdens de zitting van woensdag. Ngadeu riskeert de zware straf voor zijn rode kaart van afgelopen speeldag in Eupen. In de Oostkantons werd de Kameroense verdediger uitgesloten in de 73e minuut na een opstootje met Eupen-verdediger Jordi Amat vlak voor een vrije trap. Hij gaf een duw aan Amat, gevolgd door nog meer duw- en trekwerk, en een kopstoot.

Het feit dat er mogelijks provocatie plaatsvond, vond het Bondsparket geen verzachtende omstandigheid. Bondsprocureur Verhaegen ziet zelfs een verzwarend element. Ngadeu verliet immers niet meteen het veld na het ontvangen van de rode kaart, maar protesteerde. Tot drie keer toe ging de verdediger van de Buffalo’s verhaal halen bij de ref, aldus de bondsprocureur. En ook met spelers van Eupen en Jordi Amat zelf ging Ngadeu in discussie, aldus Verhaegen.

AA Gent vindt de voorgestelde strafmaat te zwaar en stemt er dus niet mee in. De disciplinaire zaak wordt daardoor woensdagvoormiddag bepleit voor het Disciplinair Comité, de opvolger van de Geschillencommissie. In de loop van de dag volgt een uitspraak.

Dragus van Standard naar Crotone

Standard leent de Roemeense aanvaller Denis Dragus (21) uit aan het Italiaanse FC Crotone. In de overeenkomst is ook een aankoopoptie opgenomen, zo bevestigen de Rouches. Dragus werd in de zomer van 2019 door Standard overgenomen van het Roemeense FC Viitorul. Bij de Luikenaars kreeg hij vorig seizoen slechts een handvol invalbeurten om zich te tonen. FC Crotone, een team uit het Zuid-Italiaanse Calabrië, promoveerde afgelopen seizoen naar de Serie A.

Grealish langer bij Aston Villa

Aston Villa heeft het contract van kapitein Jack Grealish verlengd tot de zomer van 2025. De 25-jarige Grealish is een jeugdproduct van de club, waar Bjorn Engels nu speelt, en debuteerde in 2014 voor de eerste ploeg. Ondanks de degradatie in 2016 bleef hij het team uit Birmingham trouw en hij speelde vorig jaar een belangrijke rol in de promotie naar de Premier League. Vorig maand versierde de middenvelder een eerste cap voor Engeland. Hij mocht invallen in het Nations Leagueduel tegen Denemarken (0-0).

Topman Valcke in financiële problemen na gedwongen vertrek bij FIFA

Jérome Valcke heeft veel juwelen en een jacht moeten verkopen om uit de financiële problemen te blijven. Dat vertelde de voormalige rechterhand van de afgezette voorzitter Sepp Blatter van Wereldvoetbalbond FIFA tijdens een zitting voor een Zwitserse rechtbank.

Valcke staat voor de rechter vanwege corruptie bij de verdeling van tv-rechten voor verschillende wereldkampioenschappen voetbal. Ook voorzitter Nasser Al-Khelaifi van Paris Saint-Germain moet zich verantwoorden. Hij leidt eveneens het mediaconcern BeIN.

Valcke werd in 2015 ontslagen bij de FIFA. “Zonder werk en met een gezin gaat het geld snel op”, zei de 59-jarige Fransman. Valcke kan sinds 2017 ook geen bankrekening in Europa openen. Hij is gescheiden van zijn vrouw om haar wel die gelegenheid te geven.

De advocaten van Valcke drongen vergeefs aan de rechtszaak te seponeren. De laatste zitting staat nu voorlopig voor 25 september gepland. Valcke riskeert een maximale gevangenisstraf van 5 jaar.

PSG ziet Icardi en Marquinhos terugkeren uit quarantaine

Mauro Icardi en Marquinhos hebben de training bij Paris Saint-Germain hervat. Ze zijn woensdag mogelijk inzetbaar tijdens een competitieduel met Metz. Icardi en Maquinhos verbleven in quarantaine omdat ze positief hadden getest op het coronavirus. In totaal bleken er zeven spelers van PSG besmet. Neymar, Keylor Navas, Ángel di María en Leandro Paredes keerden vorige week al terug. Alleen Kylian Mbappé is nog niet beschikbaar.

PSG wacht nog op een eerste punt in de Franse competitie. De ploeg verloor de eerste competitiewedstrijden tegen Lens (1-0) en Olympique Marseille (0-1).

Brian Laudrup wint strijd tegen kanker

Voormalig topvoetballer Brian Laudrup is na een gevecht van tien jaar genezen verklaard van lymfeklierkanker. Dat bevestigt de 51-jarige Deen in een bericht op Instagram. “Vandaag, na tien jaar behandeling en controles, heb ik eindelijk het verlossende bericht gekregen over mijn lymfeklierkanker”, schrijft de voormalige aanvaller van onder meer Bayern München, Rangers en Ajax. “Een enorme dank u aan het medisch personeel van het Rigshospitalet.” Brian Laudrup, die in 1992 met Denemarken verrassend Europees kampioen werd, is de jongere broer van Michael Laudrup, ook een legende uit het Deense voetbal.