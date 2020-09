Football Talk. Genk drie duels zonder Bongonda? - Brian Laudrup wint strijd tegen lymfeklierkanker Redactie

15 september 2020

13u20

Bron: Belga 0

Bongonda moet drie speeldagen schorsing vrezen

Genk-aanvaller Théo Bongonda kijkt na zijn elleboogstoot in de competitiewedstrijd op het veld van Beerschot aan tegen een schorsing van vier speeldagen (waarvan drie effectief) en een boete van 3.500 euro (waarvan 3.000 effectief). Dat is de strafmaat die het parket van de KBVB overgemaakt heeft aan de Limburgers.

Halverwege de tweede helft van de wedstrijd op het Kiel (5-2) ging het licht uit bij Bongonda. De winger van Genk voerde met de elleboog een achterwaarts slaande beweging uit richting de opzittende Frédéric Frans, die Bongonda in de rug zat en ook wat vasthield. De verdediger van Beerschot incasseerde een weliswaar lichte klap tegen het achterhoofd.

“Deze elleboogstoot wordt met hoge intensiteit uitgevoerd, waardoor de fysieke integriteit van de speler Frédéric Frans in gevaar werd gebracht. Het feit dat de speler Théo BONGONDA licht werd vastgehouden en dat zijn tegenstrever slechts licht werd geraakt zijn geen verzachtende omstandigheden. De bal was op het moment van het uitdelen van de slaande beweging niet meer in de buurt”, aldus bondsprocureur Ebe Verhaegen in de motivatie van zijn strafvordering.

De minnelijke schikking van het Bondsparket bedraagt drie speeldagen effectief, waardoor Bongonda geschorst dreigt te zijn voor de thuiswedstrijden tegen KV Mechelen (20 september) en KV Oostende (28 september) en de verplaatsing naar Waasland-Beveren (3 oktober). Als KRC Genk die strafmaat niet aanvaardt, moeten club en speler woensdag voor het Disciplinair Comité verschijnen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Dragus van Standard naar Crotone

Standard leent de Roemeense aanvaller Denis Dragus (21) uit aan het Italiaanse FC Crotone. In de overeenkomst is ook een aankoopoptie opgenomen, zo bevestigen de Rouches. Dragus werd in de zomer van 2019 door Standard overgenomen van het Roemeense FC Viitorul. Bij de Luikenaars kreeg hij vorig seizoen slechts een handvol invalbeurten om zich te tonen. FC Crotone, een team uit het Zuid-Italiaanse Calabrië, promoveerde afgelopen seizoen naar de Serie A.

Grealish langer bij Aston Villa

Aston Villa heeft het contract van kapitein Jack Grealish verlengd tot de zomer van 2025. De 25-jarige Grealish is een jeugdproduct van de club, waar Bjorn Engels nu speelt, en debuteerde in 2014 voor de eerste ploeg. Ondanks de degradatie in 2016 bleef hij het team uit Birmingham trouw en hij speelde vorig jaar een belangrijke rol in de promotie naar de Premier League. Vorig maand versierde de middenvelder een eerste cap voor Engeland. Hij mocht invallen in het Nations Leagueduel tegen Denemarken (0-0).

Brian Laudrup wint strijd tegen kanker

Voormalig topvoetballer Brian Laudrup is na een gevecht van tien jaar genezen verklaard van lymfeklierkanker. Dat bevestigt de 51-jarige Deen in een bericht op Instagram. “Vandaag, na tien jaar behandeling en controles, heb ik eindelijk het verlossende bericht gekregen over mijn lymfeklierkanker”, schrijft de voormalige aanvaller van onder meer Bayern München, Rangers en Ajax. “Een enorme dank u aan het medisch personeel van het Rigshospitalet.” Brian Laudrup, die in 1992 met Denemarken verrassend Europees kampioen werd, is de jongere broer van Michael Laudrup, ook een legende uit het Deense voetbal.